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Así sigue la agenda de la selección argentina: la fecha y el rival de la despedida de Messi

Tras el cruce en Córdoba, el equipo de Scaloni jugará dos veces más en el Monumental, con el capitán sumado recién para el último de los compromisos

Argentina goleó a Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba (REUTERS/Rodrigo Valle)
Argentina goleó a Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba (REUTERS/Rodrigo Valle)
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Pasó Bolivia y ahora la selección argentina se enfoca en otros dos amistosos en el estadio Monumental durante esta fecha FIFA, con la particularidad de que el segundo de ellos marcará la despedida de Lionel Messi del combinado nacional. El equipo dirigido por Lionel Scaloni recibirá a Burkina Faso el sábado 3 de octubre y a Benín el martes 6, ambos en el estadio Monumental.

El capitán no formó parte de la convocatoria para los dos primeros compromisos de la gira y se sumará al plantel exclusivamente para el duelo frente al combinado africano, el último de la serie. La AFA no difundió, hasta el momento, una fecha exacta de incorporación de Messi a la concentración, aunque trascendió la posibilidad de que se integre al grupo apenas concluya el primer amistoso.

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De acuerdo con el comunicado oficial de la AFA, el partido ante Burkina Faso se disputará el sábado 3 de octubre desde las 21, mientras que el cruce con Benín tendrá lugar el martes 6 desde las 20. Ambos encuentros se jugarán en el estadio Monumental, a diferencia de la primera presentación de la gira, disputada ante Bolivia en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Messi se despedirá de la selección argentina ante Benín (REUTERS/Kai Pfaffenbach/File Photo)
Messi se despedirá de la selección argentina ante Benín (REUTERS/Kai Pfaffenbach/File Photo)

El encuentro frente a Benín quedó establecido como la despedida oficial de Messi de la selección. El capitán disputará ese partido como cierre de su etapa en la Albiceleste. La Pulga viene de disputar con el Inter Miami un partido ante Columbus Crew en el que anotó un gol de tiro libre, en una jornada que terminó en derrota para el equipo de la Major League Soccer. La institución de Florida no volverá a jugar hasta el sábado 10 de octubre, lo que dejó margen para que Messi se sume a la selección.

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Mientras espera la llegada de Leo, el cuerpo técnico que conduce Scaloni trabajará con el resto del plantel en el predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza. Durante la primera semana de trabajo se realizaron ejercicios de posesión, presión tras pérdida, definición, movimientos posicionales y fútbol en espacios reducidos, con jornadas parcialmente abiertas a la prensa acreditada.

La preparación de la selección se desarrolla en un contexto particular para el cuerpo técnico. Scaloni expresó en los últimos días su predisposición para dialogar con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, respecto de su continuidad al frente del equipo, y remarcó su intención de sostener el proyecto mientras el comando técnico trabaja en la renovación del plantel de cara a los próximos compromisos internacionales.

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