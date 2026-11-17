¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Chile y Colombia por la segunda fecha FIFA.
El juego se disputará el 17 de noviembre de 2026 a partir de las 6:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Monumental David Arellano (casa del Colo-Colo) y se podrá ver a través de Gol Caracol y Fútbol RCN.
El juez central del partido será el venezolano Jesús Valenzuela.
En Infobae Colombia podrá seguir toda la previa y lo que pasará en el juego que se disputará en la capital chilena.
Últimas actualizaciones
ARTÍCULO DE INFOBAE
Luis Javier Suárez, jugador de la selección Colombia, pidió perdón por la declaración en la que retó a sus críticos: “Soy un hombre y doy la cara”
El delantero del Sporting de Portugal reconoció que reaccionó “caliente” tras el partido amistoso ante Chile en Cali y se disculpó con quienes se sintieron ofendidos por sus palabras
Luis Javier Suárez pidió disculpas al pueblo colombiano por las declaraciones que entregó después del primer partido amistoso ante Chile, disputado el viernes 13 de noviembre, y en las que respondió a los cuestionamientos por su rendimiento con la selección.
ARTÍCULO DE INFOBAE
Cambio de última hora para el partido entre Colombia y Chile en la fecha FIFA: esta será la nueva sede del encuentro
El amistoso entre ambos seleccionados sudamericanos estaba programado en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago, pero debido al mal estado de la cancha, finalmente el escenario tuvo que ser modificado
El martes 17 de noviembre de 2026, la selección de Colombia enfrentará a Chile durante la fecha FIFA, en su último partido del año.
ARTÍCULO DE INFOBAE
Luis Javier Suárez se fue en contra de las críticas por su nivel en la selección Colombia: "A ver si son capaces"
El delantero ha sido uno de los jugadores señalados por bajo nivel en el combinado nacional, que es contrario a su rendimiento goleador con el Sporting de Portugal
Tras el triunfo 1-0 de la Selección Colombia sobre Chile en el estadio Pascual Guerrero, Luis Javier Suárez respondió a las críticas hacia los delanteros y afirmó: “Me gustaría ver a mucha gente dentro del verde y a ver si son capaces de hacer eso, lo que yo hago en Europa o lo que yo hago aquí”.
ARTÍCULO DE INFOBAE
Néstor Lorenzo puso plazo al recambio generacional de la selección Colombia y explicó qué busca: “Le apunta a dos o tres años”
El entrenador argentino habló del futuro de la Tricolor, hizo un balance de su participación en el Mundial de 2026 y anticipó novedades en la formación para el segundo amistoso frente a Chile
La renovación de la selección Colombia ya tiene un horizonte definido. Néstor Lorenzo explicó que el proceso para incorporar nuevos futbolistas no responde únicamente a la necesidad de probar variantes en los amistosos, pues busca construir una base con experiencia suficiente para afrontar los próximos compromisos internacionales. El entrenador calcula que ese recambio tomará entre dos y tres años.
Colombia quiere cerrar el 2026 con una victoria en la capital chilena
La selección Colombia venció 1-0 a Chile el viernes 13 de noviembre de 2026 en el estadio Pascual Guerrero de Cali, en el primero de los dos amistosos internacionales entre ambos equipos. La Tricolor volvió a jugar en ese escenario después de 1999.
Davinson Sánchez, capitán del equipo colombiano, evitó el empate con una salvada sobre la línea durante el primer tiempo. Chile tuvo una última oportunidad en el descuento, pero Cepeda remató por encima del arco.
El único gol llegó a los 33 minutos, cuando Guillermo Maripán convirtió en propia puerta tras un centro de Daniel Muñoz, quien se proyectó por la banda derecha. Colombia dominó la posesión y tuvo en Gustavo Puerta uno de sus principales organizadores.
La selección colombiana controló buena parte del complemento, aunque cedió terreno en el tramo final. Yaser Asprilla ingresó y generó desequilibrio, mientras que Daniel Mosquera debutó con el equipo y se convirtió en el futbolista número 49 durante la era de Néstor Lorenzo.