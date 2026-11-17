Colombia cerrará su año deportivo en Santiago (Ernesto Guzmán-EFE)

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Chile y Colombia por la segunda fecha FIFA.

El juego se disputará el 17 de noviembre de 2026 a partir de las 6:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Monumental David Arellano (casa del Colo-Colo) y se podrá ver a través de Gol Caracol y Fútbol RCN.

El juez central del partido será el venezolano Jesús Valenzuela.

En Infobae Colombia podrá seguir toda la previa y lo que pasará en el juego que se disputará en la capital chilena.