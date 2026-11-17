Darius Fulghum, el boxeador norteamericano que buscaría a Canelo o a Munguía como futuros rivales (FB/ Darius Fulghum)

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Darius Fulghum venció por decisión unánime en peso supermediano a Diego Pacheco el sábado 14 de noviembre en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, y terminó con el invicto del mexicoamericano. Los jueces entregaron tarjetas de 115-112, 115-112 y 114-113 a favor del estadounidense.

Fulghum conquistó los cinturones Plata del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) e Internacional de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), y quedó como retador obligatorio de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). El resultado también frenó la ruta de Pacheco hacia posibles peleas frente a Saúl Canelo Álvarez

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Con la victoria, Fulghum se mostró confiado de alzar la mano para ponerse en el radar del campeón mexicano y tener una posibilidad de disputar la corona de las 168 libras. El norteamericano consideró que podría convertirse en el siguiente contrincante de Canelo o de Jaime Munguía. Y es que, con la búsqueda de próximos rivales de ambos campeones mundiales, la esquina de Eddy Reynoso analiza panorama para sus dos pupilos, razón por la que Darius Fulghum no se quedó atrás y se candidateó.

Darius Fulghum alza la mano para ser el próximo retador de Canelo Álvarez

Darius Fulghum alza la mano para ser el próximo retador de Canelo Álvarez ( REUTERS/Stringer)

Fulghum celebró el triunfo con una declaración sobre su determinación: “Siempre quiero demostrar que tengo el corazón más grande del boxeo. Quiero ganar tanto, es una locura. Y estoy agradecido con Diego por darme la oportunidad, vine e hice mi trabajo”.

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A detalles de lo que pueda pasar con la cláusula de revancha que tiene ante Diego Pacheco, el norteamericano expresó para los micrófonos de DAZN que podría perfilarse para enfrentarse a Canelo. Consiente de que la clausula podría retrasar las negociaciones de Fulghum con otros contendientes, mantiene su condición de retador obligatorio de la AMB.

Fulghum colocó entre sus objetivos a Canelo, Jaime Munguía, Bektemir Melikuziev y Jermall Charlo. “Esta victoria me pone en posición para nombres como Canelo Álvarez, Munguía y mi revancha con Bek”, señaló el peleador de Houston.

Canelo recuperó el título del CMB al vencer a Mbilli ( REUTERS/Stringer)

Fulghum convirtió una noche que debía confirmar el ascenso de su rival en una oportunidad para relanzar su propia carrera. El triunfo lo deja en posición de disputar un lugar entre los nombres de mayor peso de la categoría, después de un 2025 en el que encadenó una derrota y un empate.

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A lo largo de su carrera, el estadounidense perdió por decisión unánime ante Melikuziev en 2025 y después empató con David Stevens, resultados que pusieron en duda su lugar entre los contendientes de la división. Actualmente Munguía posee el cinturón de la AMB y podría medirse con Melikuziev en 2027, mientras que Canelo recientemente recuperó el cinturón del CMB al vencer a Christian Mbilli.

Cómo Fulghum neutralizó a Diego Pacheco

Fulghum impuso presión durante los 12 asaltos y recurrió a fintas y cambios de nivel para impedir que Pacheco controlara la distancia con su mayor alcance. El texano conectó 82 jabs, por encima de los 63 de su rival, una diferencia que sostuvo su ventaja en las tarjetas.

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Actualmente Munguía posee el cinturón de la AMB (REUTERS/Stringer)

Al terminar la pelea, Pacheco admitió que no se sintió como él mismo desde el arranque. El boxeador acudió al hospital para una revisión y para que le suturaran una herida debajo del ojo derecho, según informó su promotor, Eddie Hearn.

Hearn confirmó que Pacheco tiene una cláusula de revancha y recomendó activarla junto con su entrenador, Buddy McGirt. “Mi consejo para Diego y para su entrenador, Buddy McGirt, es que ejerzan esa revancha, porque no creo que pueda boxear mucho peor de lo que lo hizo”, afirmó el promotor.

El dirigente cuestionó la condición física de Pacheco, aunque no hay una segunda pelea anunciada. Hearn planteó la posibilidad de organizar el nuevo combate en 2027 y sostuvo que el derrotado “parecía agotado desde el segundo asalto”.

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