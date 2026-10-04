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Messi llegó al predio de Ezeiza para su última función con la selección argentina: las postales y el agasajo especial

El capitán se incorporó a los entrenamientos rumbó a su presentación 208 que se celebrará este martes 6 de octubre frente a Benín en el Monumental

Lionel Messi ya está en el predio de Ezeiza previo a su despedida con la selección argentina
Lionel Messi ya está en el predio de Ezeiza para su despedida con la selección argentina (@Argentina)
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La despedida de Lionel Messi comenzó a tomar forma desde este domingo en el predio de la AFA, que lleva el nombre del futbolista. El capitán arribó al complejo deportivo en Ezeiza y realizará este domingo su penúltimo entrenamiento con el equipo, compartirá un asado nocturno con el plantel, volverá a trabajar el lunes y el martes saldrá al campo de juego para cerrar su recorrido internacional.

El futbolista había anunciado a fines de agosto su retiro del combinado nacional y este domingo se sumó a los entrenamientos luego de haber llegado al país durante la mañana del viernes, acompañado por sus hijos, su esposa Antonela Roccuzzo y su madre Celia. Tras el arribo, permaneció en su residencia de Funes, en Rosario, hasta trasladarse al predio para iniciar la preparación del duelo ante Benín.

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Lionel Messi ya está en el predio de Ezeiza previo a su despedida con la selección argentina
Tras su llegada al país el viernes pasado, el 10 se sumó a los entrenamientos acompañado de Giovani Lo Celso (@Argentina)

La AFA difundió fotografías del momento en que el capitán del Inter Miami descendió de una camioneta negra dentro del predio. Junto a las imágenes, la entidad escribió: “¡Bienvenido, Capitán! La emoción es total”. El mensaje reflejó el clima que rodea la despedida del jugador, cuya última actuación de local con la Selección había sido el 31 de marzo, en el triunfo por 5-0 ante Zambia en La Bombonera, cuando convirtió uno de los goles.

De acuerdo con la agenda programada, el martes 6 de octubre Lionel Messi jugará su último partido con la selección argentina frente a Benín, en un Monumental con las entradas agotadas. El encuentro comenzará a las 20:00 y será la presentación número 208 del rosarino con la camiseta albiceleste. Para esa despedida, el plantel utilizará una indumentaria especial: el diseño tendrá referencias verticales a la bandera nacional, el Sol de Mayo en el centro y ramas de laureles alrededor del número 10.

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Lionel Messi ya está en el predio de Ezeiza previo a su despedida con la selección argentina
Lionel Messi junto al presidente de la AFA Claudio Tapia (@Argentina)

La carrera de Messi con Argentina incluye dos Copas América, una Finalissima, una Copa del Mundo, un Mundial Sub 20 y la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. También integró los planteles que alcanzaron el subcampeonato mundial en Brasil 2014 y en Estados Unidos, Canadá y México 2026. Ese recorrido antecede al compromiso ante el conjunto africano, que reunirá a los hinchas para acompañar al máximo goleador histórico de la Albiceleste en su última función.

Lionel Messi ya está en el predio de Ezeiza previo a su despedida con la selección argentina
Este martes Lionel Messi volverá a jugar con la camiseta albiceleste frente a Benín (@Argentina)

Para la concentración de este domingo también estaba prevista la presencia de Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi y Giovani Lo Celso, convocados para el partido del martes. Leandro Paredes, en tanto, tenía estipulado incorporarse únicamente para compartir la cena con sus compañeros, ya que se encuentra suspendido tras la final del Mundial 2026. La preparación se completa luego de dos amistosos: el equipo de Lionel Scaloni venció 4-0 a Bolivia en Córdoba y se impuso 7-0 ante Burkina Faso en el Monumental.

En el partido frente a Bolivia, Lautaro Martínez, Nicolás Paz, Cristian Romero y José López anotaron los goles de una selección que volvió a presentarse ante su público después de la derrota contra España en la final mundialista. En la posterior goleada ante Burkina Faso marcaron Lautaro Martínez, Gianluca Prestianni, Nico Paz, Julián Álvarez, Franco Mastantuono y Giuliano Simeone, además de Diallo en contra. Ahora, la atención quedará concentrada en la última noche que vivirá Lionel Messi con Argentina.

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