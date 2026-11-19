(Lionsgate)

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Los Juegos del Hambre se prepara para regresar a la pantalla grande con Amanecer en la cosecha, una nueva película que explorará el pasado de Haymitch Abernathy y los acontecimientos que marcaron su participación en la competencia organizada por el Capitolio.

Ante la llegada de esta precuela, los seguidores de la saga pueden repasar las seis producciones cinematográficas para comprender la historia de Panem y la evolución de sus personajes.

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Basada en las novelas de la escritora Suzanne Collins, la historia se desarrolla en Panem, una nación dividida en 12 distritos y gobernada por el Capitolio.

Como mecanismo de control, cada año se organizan los Juegos del Hambre, una competencia televisada en la que jóvenes representantes de los distritos deben enfrentarse hasta que solo queda un vencedor.

Los juegos del hambre presenta una sociedad distópica donde se lucha por sobrevivir. (Lionsgate)

Desde su primera adaptación cinematográfica, estrenada en 2012, la franquicia ha ampliado su universo mediante cuatro películas protagonizadas por Katniss Everdeen y dos precuelas centradas en acontecimientos anteriores.

¿Cuál es el orden cronológico de Los Juegos del Hambre?

Si el objetivo es conocer la historia de Panem desde sus antecedentes hasta el desenlace de la rebelión, el orden recomendado comienza con las precuelas y continúa con las películas protagonizadas por Jennifer Lawrence.

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1. Los Juegos del Hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes (2023)

Ambientada 64 años antes de la historia de Katniss, presenta a un joven Coriolanus Snow, quien posteriormente se convierte en presidente de Panem.

La trama sigue su participación como mentor de Lucy Gray Baird, representante del Distrito 12 en los décimos Juegos del Hambre. La película muestra los primeros años de la competencia y los acontecimientos que influyen en el ascenso político de Snow.

2. Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha (2026)

La nueva entrega se sitúa 24 años antes de los acontecimientos de la primera película. Su historia gira alrededor de Haymitch Abernathy durante su adolescencia, cuando debe participar en los 50 Juegos del Hambre, conocidos como el segundo Vasallaje de los Veinticinco.

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Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha (Captura de tráiler oficial)

En esta edición especial, cada distrito debe enviar el doble de tributos habituales. La película permitirá conocer los antecedentes del personaje antes de convertirse en mentor de Katniss y Peeta.

3. Los Juegos del Hambre (2012)

La historia presenta a Katniss Everdeen, una joven del Distrito 12 que se ofrece como voluntaria para sustituir a su hermana Prim en los 74 Juegos del Hambre.

Junto a Peeta Mellark, debe competir en una arena contra representantes de otros distritos. Sus decisiones durante la competencia comienzan a cuestionar el poder del Capitolio.

4. Los Juegos del Hambre: En llamas (2013)

Después de sobrevivir a la competencia, Katniss y Peeta enfrentan las consecuencias de sus acciones.

El presidente Snow considera que ambos representan una amenaza para su gobierno y los obliga a participar nuevamente en los juegos, esta vez durante el Vasallaje de los Veinticinco, que reúne a antiguos vencedores.

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Katniss y Peeta regresaron en la segunda película a la arena por ser una amenaza al gobierno de Panem.

5. Los Juegos del Hambre: Sinsajo – Parte 1 (2014)

Katniss llega al Distrito 13, donde conoce a los integrantes de la rebelión contra el Capitolio. La joven se convierte en el símbolo del movimiento, conocido como el Sinsajo, mientras Peeta permanece bajo el control del gobierno.

6. Los Juegos del Hambre: Sinsajo – Parte 2 (2015)

La última entrega de la historia original muestra el avance de las fuerzas rebeldes hacia el Capitolio. Katniss participa en una misión para enfrentar al presidente Snow y la película presenta el desenlace del conflicto y el futuro de Panem.

¿En qué orden se estrenaron las películas?

Para quienes prefieren conocer la franquicia tal como llegó originalmente a los cines, la lista es la siguiente:

Los Juegos del Hambre (2012). Los Juegos del Hambre: En llamas (2013). Los Juegos del Hambre: Sinsajo – Parte 1 (2014). Los Juegos del Hambre: Sinsajo – Parte 2 (2015). Los Juegos del Hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes (2023). Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha (2026).