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La conmovedora entrevista del Dibu Martínez con una niña de 11 años que se emocionó por el partido con Inglaterra: “Fue un montón”

El arquero de la selección argentina visitó el Turismo Carretera en la mañana del domingo y habló con Mica Sin Frenos, que se puso a llorar al hablar de la semifinales del Mundial 2026

La conmovedora entrevista de Dibu Martínez con Mica Sin Frenos

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Tras el 7-0 de la selección argentina ante Burkina Faso, Emiliano Martínez viajó el domingo a San Nicolás para acompañar a su hermano Alejandro en el Turismo Carretera. Además de desafiar a Lionel Scaloni, Dibu compartió una charla con una niña de 11 años que se emocionó al recordar el cruce mundialista frente a Inglaterra y la cuestión de las Islas Malvinas.

Durante el cuestionario de Mica Sin Frenos, hija del piloto Sebastián Carinelli, Martínez eligió la final del Mundial contra Francia como el partido que volvería a disputar. “El de Francia en la final del mundo, a ver si tengo el arco en cero y no me meten tres goles, ja”, respondió. La niña destacó su actuación en el estadio Lusail, especialmente durante la definición por penales. “Defendí lo que más pude”, contestó el futbolista marplatense.

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Martínez también lamentó que la final posterior ante España no hubiera llegado a los doce pasos. “Ojalá hubiéramos ido a penales contra España…”, dijo. Micaela lo interrumpió con la voz quebrada y los ojos vidriosos para poner el foco en el partido ante Inglaterra: “Pero nos llevaste hasta Inglaterra y eso fue un montón. Es más valioso Inglaterra por las Malvinas”.

El arquero coincidió con esa apreciación: “Claro, es más lindo ganarle a Inglaterra que a España, pero todo no se puede ganar”. Al repasar el recorrido del equipo, señaló que Argentina alcanzó “cinco finales” y expresó su deseo de conquistar otra Copa América.

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El próximo compromiso del seleccionado será el martes a las 20 frente a Benín, en el Monumental de Núñez. El encuentro marcará la despedida de Lionel Messi de la selección argentina en el cierre de la fecha FIFA. “Fue diferente. Ahora esperemos darle un abrazo a Messi, que se despida de la Selección con amor”, afirmó Martínez sobre el último partido del capitán con el combinado nacional. “Traemos a Messi a la carrera para que haga una nota con vos”, completó el Dibu Martínez, quien cerró la entrevista con un abrazo con Micaela.

Dibu Martínez aprovechó la mañana libre que le concedió el entrenador Lionel Scaloni antes de reunirse con el plantel. Lionel Messi se incorporó por la tarde y los jugadores compartieron un asado por la noche en el predio de Ezeiza.

La visita a San Nicolás coincidió con la duodécima fecha del Turismo Carretera y del TC Pista, categoría en la que compite Alejandro Martínez. En diálogo con la Asociación Corredores Turismo Carretera, Alejandro valoró la presencia de su hermano: “Compartimos las pasiones de Argentina, así que muy contento de poder estar acá y que disfrute un poco lo que es lo nuestro”.

Emiliano, a su vez, explicó que la jornada le permitía alejarse de su rutina futbolística: “Es algo diferente, salgo del fútbol y la verdad no me gusta hablar de fútbol cuando vengo acá”. Antes de cada carrera, el arquero le repite un consejo a su hermano: “A Ale siempre le digo: ‘Acelerá y no mires para atrás, que vaya para adelante’”.

En el intercambio, Dibu Martínez desafió públicamente a Scaloni, quien había aceptado una invitación para conducir un vehículo de la categoría. “Le corro a Scaloni, quiero el Camaro”, bromeó el arquero de Chelsea, en referencia al auto que utiliza Alejandro en el TC Pista.

La propuesta surgió después de que una delegación de la ACTC visitara el Predio Lionel Andrés Messi. Allí estuvieron Juan Antonio De Benedictis, uno de los pilotos que Scaloni admiraba durante su infancia, y Gastón Mazzacane, expiloto de Fórmula 1 y vicepresidente de la entidad.

“Voy, claro que voy. Johnny me lo ofreció, vamos a ver si me animo en algún circuito donde no haya peligro. Sería una experiencia linda para recordar aquellos momentos”, había dicho Scaloni ante la ACTC. En ese momento, el entrenador recibió un buzo antiflama personalizado, inspirado en la camiseta alternativa de la Selección Sub 20 campeona del Mundial de Malasia 1997, una gorra utilizada por De Benedictis y un libro dedicado a los 85 años del Turismo Carretera.

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