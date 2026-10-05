Dibu Martínez mostró la intimidad del último asado de la selección argentina antes de la despedida de Messi

Un video publicado en redes sociales por el futbolista Emiliano Martínez muestra la preparación de un asado en el predio de la Selección argentina. En las imágenes se observa una parrilla de grandes dimensiones con diversos cortes de carne, pollo y limones sobre las brasas, junto al personal encargado de la cocción de los alimentos.

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Este martes 6 de octubre no será uno más en la historia grande de la selección argentina. A las 20, con el estadio Monumental en Núñez como epicentro, se despedirá una de las máximas glorias del combinado nacional. Lionel Messi dirá adiós al equipo después de jugar un Mundial a un altísimo nivel y ser el bastión del conjunto de Scaloni que llegó a una nueva final en la Copa del Mundo tras la histórica gesta de Qatar en 2022.

Y como no podía ser de otra manera, pocas horas después de su llegada al predio de la AFA que lleva su nombre por última vez como jugador de la Selección, el plantel y todo el staff lo esperó para disfrutar de un asado. Como ya es un clásico, con el cocinero Diego Iacovone a cargo de la parrilla, y con la asistencia de Antonia Farías, la otra encargada de darle de comer a los futbolistas de la Albiceleste, Dibu Martínez mostró los manjares que se cocinaron a las brasas.

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“Pollito Dieguito hoy nomás”, fue lo primero que le preguntó el número 23 de Argentina al parrillero. Acto seguido, el guardametas mostró todo lo que había disponible para la cena en honor al último gran capitán del seleccionado. “Pollo, ojo de bife, matambre de cerdo, molleja, chori, morci”, respondió Diego a la consulta de Martínez. “Anto, ¿afuera tenemos algo?”, consultó el hoy arquero del Chelsea de la Premier League. A lo que la cocinera le contestó que había unas empanadas, pero que ya estaban listas.

Al igual que hizo el Dibu, el presidente de la AFA, Chiqui Tapia, también publicó un video en su cuenta de Instagram en la que se lo vio asistiendo a Iacovone en la parrilla. “Todo para mis chicos”, escribió sobre unas imágenes donde se lo ve dando vueltas unos cortes en una parrilla fuera del quincho que tiene el complejo número 2 en Ezeiza, el destinado para la concentración de la selección mayor.

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Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), viste indumentaria deportiva del equipo nacional y manipula un asado a la cruz sobre brasas encendidas al aire libre durante la noche. En las imágenes se observa el fuego de la fogata, las piezas de carne puestas a cocinar y la frase superpuesta en pantalla «Todo para mis chicos».

El astro rosarino llegó este domingo a Buenos Aires tras unos días en su Rosario natal para preparar su último partido con la Selección. El capitán se incorporó a los entrenamientos después de anunciar a fines de agosto su retiro del combinado nacional tras la reciente Copa del Mundo en Norteamérica.

El encuentro, con entradas agotadas, será la presentación número 208 de Messi con la camiseta argentina. El plantel utilizará una indumentaria especial con referencias verticales a la bandera nacional, el Sol de Mayo en el centro y ramas de laureles alrededor del número 10. “¡Bienvenido, Capitán! La emoción es total”, citaron las redes sociales del seleccionado con las fotos del desembarco de Leo al predio que lleva su nombre. El 10 había llegado al país el viernes junto con sus hijos, su esposa Antonela Roccuzzo y su madre Celia, y permaneció en su residencia de Funes hasta trasladarse a Ezeiza.

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El rosarino realizará su último entrenamiento este lunes por la tarde, en lo que será un momento especial para él y todos los jugadores citados por el entrenador oriundo de Pujato.

Messi en su última vez como jugador de la Selección

La trayectoria del capitán con Argentina incluye la conquista de dos Copas América, una Finalissima, una Copa del Mundo, un Mundial Sub 20 y la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. También formó parte de los equipos que fueron subcampeones mundiales en Brasil 2014 y en Estados Unidos, Canadá y México en 2026.

Más allá de los futbolistas citados por Scaloni, tres se sumaron a la convocatoria de cara al duelo frente a Benín. Ellos son Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi y Giovani Lo Celso. Leandro Paredes se sumará a la celebración porque rige la suspensión que recibió tras la final del Mundial contra España.

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El equipo de Scaloni llega al partido despedida de Messi después de vencer 4-0 a Bolivia en Córdoba y 7-0 a Burkina Faso en el Monumental. Lautaro Martínez, Nicolás Paz, Cristian Romero y José López marcaron ante el combinado sudamericano. Por su parte, ante los africanos, los goleadores fueron Martínez, Gianluca Prestianni, Paz, Julián Álvarez, Franco Mastantuono y Giuliano Simeone, además de un gol en contra de Diallo.