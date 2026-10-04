El inesperado desafío de Dibu Martínez a Scaloni en la antesala de la despedida de Messi de la Selección

El arquero acompañó a su hermano Alejandro y se refirió a la posibilidad de competir contra Lionel Scaloni al volante

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Emiliano Dibu Martínez acompañó a su hermano Alejandro en la duodécima fecha del Turismo Carretera y TC Pista, disputada en San Nicolás, apenas un día después del triunfo de la selección argentina por 7-0 frente a Burkina Faso. Durante su visita, el arquero también lanzó un desafío al entrenador Lionel Scaloni.

En el circuito, el arquero conversó con la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) y expresó su vínculo con el automovilismo, una afición que comparte con su hermano. En el comienzo de la nota Alejandro Martínez valoró su presencia: “Exactamente. Compartimos las pasiones de Argentina, así que muy contento de poder estar acá y disfrute un poco lo que es lo nuestro”. Emiliano, por su parte, remarcó que la jornada le permitió tomar distancia de su actividad habitual: “Sí, está bueno. Es algo diferente que salgo del fútbol y la verdad no me gusta hablar de fútbol cuando vengo acá”.

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Luego la goleada de Argentina, el Dibu Martínez apareció en San Nicolás junto a su hermano Alejandro, piloto del del TC Pista

El arquero también contó cuál es el consejo que le repite a su hermano antes de que salga a la pista. “A Ale siempre le digo: ‘acelerá y no mires para atrás, que vaya para adelante’”, comentó entre risas el Dibu. La visita del futbolista a San Nicolás también derivó en un desafío público para Lionel Scaloni, quien días antes había anticipado su intención de manejar un auto de la categoría. Consultado por esa posibilidad, el arquero de Chelsea respondió con humor: “Le corro a Scaloni, quiero el Camaro”, manifestó en referencia al vehículo que conduce Alejandro en el TC Pista.

La propuesta para que el entrenador de la selección argentina pruebe un coche surgió tras la visita de una delegación de la ACTC al Predio Lionel Andrés Messi. Allí, el técnico compartió un momento con los representantes de la entidad y recibió la invitación para conducir un Turismo Carretera de vieja generación, similar a aquellos que veía al costado de la ruta durante su infancia.

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El Dibu Martínez compartió una jornada junto a su hermano Alejandro en San Nicolás (@actcargentina)

“Voy, claro que voy. Johnny me lo ofreció, vamos a ver si me animo en algún circuito donde no haya peligro. Sería una experiencia linda para recordar aquellos momentos”, afirmó Scaloni ante la ACTC. La respuesta del DT abrió la puerta a una futura experiencia al volante y fue el motivo de la reacción de Martínez, quien incluso planteó la posibilidad de enfrentarlo en la pista.

El encuentro con el entrenador incluyó a Juan Antonio De Benedictis, uno de los referentes que Scaloni admiraba de niño, y a Gastón Mazzacane, expiloto de Fórmula 1 y actual vicepresidente de la ACTC. La entidad difundió varias imágenes de la reunión a través de sus redes sociales y confirmó la invitación para que el entrenador asista a una fecha del campeonato.

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El arquero argentino desafío a Lionel Scaloni a correr en la pista (@actcargentina)

Entre los obsequios, Scaloni recibió un buzo antiflama personalizado con un diseño inspirado en la camiseta alternativa de la Selección Sub 20 que participó en el Mundial de Malasia 1997. En ese torneo, el exmediocampista integró el plantel que obtuvo el título mundial de la categoría. También le entregaron una gorra de De Benedictis, que utilizó durante buena parte de la reunión, y un libro dedicado a los 85 años del Turismo Carretera.

Mientras el arquero disfrutó de una jornada alejada del fútbol para acompañar a Alejandro, la selección argentina se enfocará en el partido del próximo martes a las 20:00 ante Benín, en Núñez. El encuentro marcará la despedida de Lionel Messi del combinado nacional en el cierre de la fecha FIFA.

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El arquero compartió una jornada alejada de la actividad futbolística antes del próximo compromiso ante Benín (@actcargentina)