Francisco Cerúndolo cerca de su mejor ubicación y cambios en la cima: así quedó el ranking ATP con 10 argentinos en el Top 100

Francisco Cerúndolo alcanzó los cuartos de final en Beijing (Crédito: REUTERS/Dylan Martinez)

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Francisco Cerúndolo volvió al Top 20 del ranking ATP y quedó cerca de la mejor posición de su carrera. El número 1 argentino escaló dos lugares en la actualización publicada este lunes y aparece 20°, con 2.220 puntos. Su mejor registro histórico es el 18° puesto, alcanzado el 5 de mayo de 2025.

El ascenso de Cerúndolo se produjo después de una buena semana en el ATP 500 de Beijing, donde logró una contundente victoria ante el checo Jakub Mensik (14°). Aunque luego cayó ante el ruso Daniil Medvedev en el cruce de cuartos de final, Fran sumó los puntos suficientes para avanzar desde el 22° lugar que ocupaba la semana anterior.

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Ahora quedó a apenas 155 puntos de su récord personal. Su próxima escala será el Masters 1000 de Shanghái, donde defiende 50 unidades tras haber alcanzado la ronda de 32 en la edición pasada. Cerúndolo, de 28 años, había terminado 2025 como número 21 del mundo y comenzó esta temporada fuera del Top 20

Con la temporada entrando en su tramo final, el objetivo inmediato de Fran será intentar seguir escalando en el ranking durante los últimos grandes torneos del calendario.

Entre los tenistas nacionales, detrás de Cerúndolo aparece Tomás Etcheverry, que retrocedió una posición y quedó 31°, con 1.590 puntos. Mariano Navone bajó dos lugares hasta el 47°, mientras que Sebastián Báez también cayó dos posiciones y quedó 53°.

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El Top 100 argentino se completa con Thiago Tirante, 54°; Juan Manuel Cerúndolo, 55°; Román Burruchaga, 62°; Facundo Díaz Acosta, 69°; Camilo Ugo Carabelli, 77°; y Marco Trungelliti, 90°. De esta manera, el país mantiene 10 representantes dentro de los 100 mejores del ranking mundial.

Los 10 argentinos del Top 100

Francisco Cerúndolo — 20° — 2.220 puntos

Tomás Etcheverry — 31° — 1.590

Mariano Navone — 47° — 1.155

Sebastián Báez — 53° — 1.044

Thiago Tirante — 54° — 1.010

Juan Manuel Cerúndolo — 55° — 995

Román Burruchaga — 62° — 891

Facundo Díaz Acosta — 69° — 824

Camilo Ugo Carabelli — 77° — 770

Marco Trungelliti — 90° — 661

Francisco Cerúndolo y Daniil Medvedev se saludan tras el partido en el ATP de Beijing (Crédito: REUTERS/Tingshu Wang)

Ranking ATP: movimientos en los primeros lugares

En la parte superior de la clasificación, Jannik Sinner continúa como número uno del mundo con 11.000 puntos. Alexander Zverev permanece segundo con 9.720 unidades y Carlos Alcaraz completa el podio con 5.260 puntos. La apuesta del alemán, ganador de Roland Garros y el US Open este año, es capitalizar la extendida inactividad del italiano a raíz de una lesión de rodilla. Sinner no juega desde que se alzó con el título en Wimbledon, hace casi tres meses, y su regreso al circuito todavía no tiene fecha confirmada.

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Medvedev había subido del sexto al quinto puesto, desplazando a Felix Auger-Aliassime al sexto lugar tras su actuación en Beijing. Sin embargo, todo indica que perderá los 150 puntos que cosechó al alcanzar las semifinales. El motivo: su descalificación por pegarle un pelotazo a un espectador durante su encuentro con Novak Djokovic.

En cuanto al resto de los integrantes del Top 10, Flavio Cobolli y Frances Tiafoe conservaron el séptimo y octavo puesto, respectivamente. También intercambiaron posiciones Alex de Miñaur y Arthur Fils. El australiano avanzó al noveno lugar con 3.300 puntos y el francés bajó al décimo, con 3.275. Ambos habían tenido participación en la gira asiática: De Miñaur alcanzó la final de Beijing y Fils llegó a semifinales en Tokio.

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Más abajo, Novak Djokovic se mantiene 11° con 3.180 puntos, aunque su gran semana en Beijing le permitió sumar 200 unidades. El serbio alcanzó la final del China Open después de derrotar a Zverev en los cuartos y avanzar posteriormente tras la descalificación de Medvedev en semis.

Uno de los grandes ascensos de la semana fue el de Valentin Vacherot. El monegasco, semifinalista en Tokio, escaló cuatro posiciones hasta el 14° lugar, el mejor ranking de su carrera. También avanzó cuatro puestos el checo Jiri Lehecka, que quedó 19°.

En cambio, Casper Ruud perdió cuatro posiciones y quedó 24°, mientras que Mensik descendió un puesto y ahora aparece 15°.

Carlos Alcaraz al servicio en el ATP de Tokio. El español hoy es 3° del mundo (Crédito: REUTERS/Manami Yamada)

El Top 10

Jannik Sinner (ITA) — 11.000 puntos Alexander Zverev (GER) — 9.720 Carlos Alcaraz (ESP) — 5.260 Ben Shelton (USA) — 4.680 Daniil Medvedev (RUS) — 4.010 Felix Auger-Aliassime (CAN) — 3.890 Flavio Cobolli (ITA) — 3.680 Frances Tiafoe (USA) — 3.380 Alex de Miñaur (AUS) — 3.300 Arthur Fils (FRA) — 3.275