Francisco Cerúndolo eliminó a Jakub Mensik con una contundente actuación y avanzó a cuartos de final en el ATP 500 de Beijing

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Francisco Cerúndolo sigue firme en el ATP 500 de Beijing. El argentino, número 22 del ranking mundial, derrotó al checo Jakub Mensik (14°) por 6-3 y 6-3 y avanzó a los cuartos de final. Fue una victoria contundente ante el octavo preclasificado del torneo y, además, la tercera en igual cantidad de enfrentamientos entre ambos.

Cerúndolo llegaba al encuentro después de haber remontado un partido exigente frente al neerlandés Botic van de Zandschulp (40°), al que venció por 5-7, 6-4 y 6-3 en su debut. Ante Mensik, en cambio, no necesitó atravesar demasiados sobresaltos: tomó rápidamente el control del partido y lo resolvió en sets corridos, tras 1 hora y 16 minutos de juego.

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El argentino encontró desde el comienzo la manera de incomodar al checo y aprovechó sus oportunidades para marcar diferencias. Quebró en el cuarto juego del primer set y mostró solidez en sus turnos de servicio para sacar la primera ventaja en el marcador. En el segundo parcial, Fran desniveló con un quiebre en el séptimo game y sumó otro en el noveno para sentenciar el partido ante un rival sin respuestas.

La victoria tiene un valor especial para Cerúndolo porque le permitió alcanzar por primera vez los cuartos de final del ATP chino. En sus dos participaciones anteriores en el torneo había conseguido una victoria en 2024, justamente ante Mensik, y luego perdió en la segunda ronda frente al ruso Karen Khachanov. En 2025, en tanto, quedó eliminado en su debut ante el estadounidense Learner Tien.

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Además, el triunfo amplió su racha favorable frente al checo. Cerúndolo había ganado los dos cruces anteriores: el primero, hace dos años en este certamen, fue por 7-6 (4) y 6-1, mientras que el segundo se produjo en los cuartos de final del Masters 1000 de Madrid 2025, cuando se impuso por 3-6, 7-6 (5) y 6-2. Con el 6-3 y 6-3 de este sábado, el historial quedó 3-0 para el argentino.

Francisco Cerúndolo tuvo una actuación sin fisuras y sigue firme en Beijing (Crédito. Reuters)

Mensik, de apenas 21 años, es una de las mejores apariciones del circuito ATP en los últimos meses y ocupa el puesto 14 del escalafón mundial. Había debutado con un triunfo ante el kazajo Alexander Bublik (20°), que fue Top 10 este año y a quien derrotó por 6-4 y 7-6 (5). Cerúndolo, por su parte, ingresó al torneo como 22° del mundo y quedó como el único argentino en carrera después de las eliminaciones de Mariano Navone, Sebastián Báez, Thiago Tirante y Juan Manuel Cerúndolo.

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El resultado también prolonga un buen tramo de la temporada para Cerúndolo sobre canchas duras. El argentino había tenido una actuación destacada en el US Open, donde llegó hasta los octavos de final tras eliminar al local Taylor Fritz, número 10 del mundo, luego de estar dos sets abajo.

Daniil Medvedev, el obstáculo rumbo a las semis

En busca de meterse entre los cuatro mejores del torneo, el tenista nacional mejor ubicado en la clasificación de la ATP enfrentará al ruso Daniil Medvedev (6°), quien eliminó al alemán Jan-Lennard Struff (59°) por 6-4 y 6-3. El único antecedente entre ambos favorece a Fran, que se impuso por 6-0, 4-6 y 7-5 en el Masters 1000 de Miami 2026.

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Aquella fue, para Cerúndolo, una de sus mejores victorias en la presente temporada en cuanto al ranking de su rival. Las otras fueron ante Andrey Rublev (15°) en el Australian Open, Fritz en Nueva York y la de este sábado frente a Mensik.

El China Open se disputa sobre superficie dura bajo techo y forma parte de la gira asiática del circuito mayor. El torneo reparte USD 4.089.365 en premios y reúne a varios de los principales nombres del tenis mundial.

Daniil Medvedev, próximo rival de Francisco Cerúndolo (Crédito: REUTERS/Tingshu Wang)