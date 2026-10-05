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Insólito: Daniil Medvedev le pegó un pelotazo en la cara a un espectador y fue descalificado de la semifinal del ATP Beijing ante Djokovic

El ruso perdía 7-5 y 5-3 ante el serbio cuando golpeó una pelota que terminó impactando en la cara de un espectador

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*El pelotazo de Medvedev a un espectador

Novak Djokovic avanzó a la final del ATP 500 de Beijing tras una increíble secuencia. El serbio lideraba por 7-5 y 5-3 ante Daniil Medvedev y estaba a apenas tres puntos de cerrar el partido cuando el ruso fue descalificado. El motivo: golpeó una pelota que terminó impactando en la cara de un espectador ubicado en la primera fila.

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La escena se produjo después de un punto perdido por Medvedev. Una pelota rebotó en la pared y el ruso la golpeó hacia la tribuna. El impacto alcanzó a un espectador, que se llevó las manos al ojo y debió abandonar su ubicación acompañado por personal del estadio, según informó la agencia Reuters.

La descalificación significó automáticamente el final del partido y la clasificación de Djokovic para la definición del China Open. El abuso de pelota forma parte del Código de Conducta del reglamento de la ATP y prohíbe que un jugador golpee, patee o lance una pelota de forma violenta, peligrosa o con ira dentro de los terrenos del torneo. Y la descalificación automática está prevista dentro del sistema de infracciones.

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Cuando ocurrió el incidente, Djokovic -actual número 11 del mundo- había ganado el primer set 7-5 y, en el segundo, consiguió ponerse 5-3 y sacar para partido después de neutralizar una dura resistencia del ruso. Medvedev, 6° en el escalafón masculino, dispuso de oportunidades para complicar al serbio, pero Djokovic consiguió sostenerse en los momentos decisivos, al punto de salvar 16 de los 18 puntos de quiebre que enfrentó durante el encuentro.

*Medvedev fue descalificado de Beijing

Qué dijo Medvedev después del incidente y qué sanción recibirá

“Fue un accidente al cien por cien”, afirmó el ruso en la zona mixta después del encuentro.

Medvedev sostuvo que no golpeó la pelota con furia y explicó que intentaba evitar que saliera de la cancha después de que esta regresara picando hacia él. “Cuando vi el resultado, me sentí horrible”, dijo.

Además, se refirió al espectador. “Espero que esté bien, porque nunca se sabe con este tipo de situaciones. Espero poder reunirme con él y compensarlo de alguna manera”, remarcó.

El ruso perderá los USD 219.295 en premios que había ganado en el torneo en el torneo hasta su descalificación, y se quedará también sin los 200 puntos que había obtenido gracias a su pase a las semifinales, según informó ESPN. Además, la organización podrá impartirle una sanción económica extra y se le hará una investigación disciplinaria.

Djokovic se refirió a la escena que motivó la descalificación de su rival. “Estoy un poco en shock. Siento lo ocurrido con esta persona y espero que no esté herida. También siento lo de Daniil, porque sé exactamente lo que se siente ser descalificado de un partido por algo así”, dijo en alusión al incidente que él mismo protagonizó en el US Open 2020. El serbio perdía ante el español Pablo Carreño Busta por la cuarta ronda del Grand Slam de Nueva York cuando tiró una pelota hacia atrás y le dio en la garganta a una jueza de línea, lo cual derivó en su inmediata expulsión del torneo.

Más allá de las circunstancias, Djokovic prolongó una semana extraordinaria en Beijing. El serbio, de 39 años, volvió a disputar el China Open después de 11 años y mantiene un récord perfecto en el torneo. Con la victoria por descalificación, llegó a 33 triunfos consecutivos en el certamen y se metió nuevamente en la definición.

Medvedev mira al espectador que recibió un pelotazo de su parte (REUTERS/Tingshu Wang)
Medvedev mira al espectador que recibió un pelotazo de su parte (REUTERS/Tingshu Wang)

El resultado también tiene una dimensión histórica para Djokovic: alcanzó su final número 146 en el circuito ATP, lo que le permitió igualar la marca de Ivan Lendl y quedar tercero en la lista de todas las épocas, solamente por detrás de Jimmy Connors y Roger Federer.

Ahora, el serbio tendrá la posibilidad de buscar su séptimo título en Beijing y su primero en la temporada. Después de un año en el que tuvo problemas físicos que afectaron su rendimiento y sus resultados, Nole encontró un nuevo impulso en Beijing. Antes de semi había eliminado al alemán Alexander Zverev, número dos del mundo y primer preclasificado, por 4-6, 6-4 y 6-4.

Su rival en la definición será el australiano Alex de Miñaur, número 9 del mundo y quien avanzó a la final después del retiro del polaco Hubert Hurkacz cuando se imponía 6-4 y 3-2. Será una nueva oportunidad para Djokovic de conseguir un título que se le viene negando en 2026.

Para Medvedev, en cambio, la eliminación representa un cierre abrupto y polémico para una semana en la que había vuelto a mostrar un alto nivel. El ruso, número 6 del mundo, había derrotado a Francisco Cerúndolo en los cuartos de final por 7-6 (4) y 6-3 y se ganó el derecho a enfrentar a Djokovic por un lugar en la definición.

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