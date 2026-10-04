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Francisco Cerúndolo quedó eliminado en Beijing ante Medvedev y Djokovic dio el golpe ante Zverev

El porteño cayó por 7-6(4) y 6-3 en los cuartos de final del ATP 500, mientras que el serbio superó al número 2 del mundo por 4-6, 6-4 y 6-4 para meterse entre los cuatro mejores

Francisco Cerúndolo cayó ante el ruso Daniil Medvedev por 7-6(4) y 6-3 por los cuartos de final del ATP 500 de Beijing (Crédito: REUTERS/Tingshu Wang)
Francisco Cerúndolo cayó ante el ruso Daniil Medvedev por 7-6(4) y 6-3 por los cuartos de final del ATP 500 de Beijing (Crédito: REUTERS/Tingshu Wang)
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Francisco Cerúndolo quedó eliminado en los cuartos de final del ATP 500 de Beijing, que se disputa sobre canchas rápidas, al caer frente al ruso Daniil Medvedev por 7-6(4) y 6-3 en una hora y 40 minutos de competencia. Ahora enfrentará al serbio Novak Djokovic quien eliminó al alemán Alexander Zverev por 4-6, 6-4 y 6-4.

La participación de Cerúndolo, la mejor raqueta nacional y 22 del escalafón mundial, en el certamen que se disputa en el Beijing Olympic Green Tennis Center llegó a su fin este domingo. El porteño de 28 años disputó un gran encuentro ante Medvedev, número 6 del mundo y tercer preclasificado, pero no le alcanzó para quedarse con la victoria.

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En el inicio del partido, el ruso fue quien pegó primero al adueñarse del saque de su rival tras disponer de cinco puntos de break. A pesar de ello, el argentino trató de mantenerse enfocado en su juego. En el décimo game, Medvedev sacó para adelantarse en el marcador, pero el albiceleste se lo impidió y forzó la definición al tie-break. Allí, un smash fallido del argentino le permitió al nacido en Moscú quedarse con el primer parcial por 7-6(4).

Medvedev, quien suma tres títulos en lo que va de 2026 tras consagrarse en Brisbane, Dubai y, hace un par de días, Hangzhou, no bajó la guardia pese a verse arriba en el marcador. Ambos tenistas continuaron golpeando desde el fondo de la cancha y protagonizaron varios intercambios en los que buscaron la definición en la red. En el noveno game, tras 19 golpes, Cerúndolo falló una derecha y le dio a su rival la oportunidad de sacar para partido. El ruso no desaprovechó la ocasión y se clasificó por cuarta vez consecutiva a las semifinales en Beijing al imponerse por 6-3.

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Los números finales de Fran, quien regresará a la competencia en el Masters 1000 de Shanghai, que se disputará del 7 al 18 de octubre, indican que ganó el 74% de los puntos con su primer servicio y el 64% de los puntos con ese golpe. En total, consiguió 58 puntos sobre los 74 que disputó ante Medvedev. Además, conectó 18 tiros ganadores y cometió 23 errores no forzados.

El serbio Novak Djokovic venció al alemán Alexander Zverev en los cuartos de final del ATP 500 de Beijing (Crédito: REUTERS/Tingshu Wang)
El serbio Novak Djokovic venció al alemán Alexander Zverev en los cuartos de final del ATP 500 de Beijing (Crédito: REUTERS/Tingshu Wang)

Por un lugar en la final, el ruso se medirá frente a Djokovic (11°), quien se consagró campeón en seis ocasiones en Beijing. El serbio derrotó en los cuartos de final a Zverev, número 2 del mundo y primer preclasificado, por 4-6, 6-4 y 6-4, en un partido que se prolongó durante dos horas y 34 minutos.

Con este triunfo, Djokovic llegó a 32 victorias consecutivas en China y estableció la mejor racha inicial de un jugador en un torneo del circuito en la Era Abierta. Hasta este domingo compartía esa marca con Rafael Nadal, quien había ganado sus primeros 31 partidos en Roland Garros.

La otra semifinal, en la parte baja del cuadro, tendrá como protagonistas al australiano Alex de Minaur (10°), quien derrotó al ruso Andrey Rublev (24°) por 1-6, 6-2 y 6-3, y al polaco Hubert Hurkacz (39°), que superó a otro ruso, Karen Khachanov (27°), por 7-6(2) y 6-2.

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