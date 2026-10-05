Perdió un punto, revoleó su raqueta contra la tribuna y causó pánico entre el público: el ataque de furia de un jugador que dio de qué hablar en el tenis

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El francés Terence Atmane protagonizó un nuevo retiro en el tramo final de un partido, esta vez durante la primera ronda de la clasificación del Masters 1000 de Shanghái, después de arrojar su raqueta hacia la zona del público en su encuentro ante el australiano Bernard Tomic. El partido concluyó con triunfo de Tomic por 6-3, 4-6 y 5-3, tras el abandono de su rival antes de que pudiera sacar para cerrar el duelo.

El episodio ocurrió este lunes en la cancha Show Court 3 del torneo chino. Atmane, ubicado en el puesto 99 del ranking ATP, enfrentaba a Tomic, número 185 del mundo y ex 17° del escalafón. Ambos disputaron un partido de una hora y 44 minutos que tuvo cambios de dominio y un desenlace inesperado.

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Tomic tomó ventaja en el primer set con un 6-3. Atmane respondió en el segundo parcial y niveló el marcador tras imponerse por 6-4. En el tercer set, el francés llegó a colocarse en ventaja con un quiebre y una diferencia de 2-1, aunque no logró sostenerla.

El momento de mayor tensión llegó cuando el tercer set estaba 2-2. Atmane perdió un punto tras enviar afuera una devolución sobre el servicio de Tomic y reaccionó con furia. El francés lanzó su raqueta directamente hacia las gradas, rebotando en la pared que se encontraba a centímetros de los aficionados, quienes se sorprendieron al ver lo que acababa de pasar.

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La secuencia no derivó en una interrupción prolongada del juego, aunque el gesto dejó expuesta la tensión que atravesaba el jugador de 24 años. El partido siguió y Tomic consiguió un quiebre en el octavo juego del set decisivo, con lo que pasó a liderar el marcador por 5-3.

Atmane había protagonizado otro ataque de furia a mediados de agosto, durante su participación en el Abierto de Cincinnati (Reuters)

Poco después de perder su saque, Atmane se acercó a la red, saludó a Tomic y abandonó el encuentro. El australiano estaba a punto de servir para obtener la victoria cuando se produjo el retiro. El francés alegó un cuadro de enfermedad ante el juez de silla. El resultado dejó a Tomic en la siguiente ronda de la fase clasificatoria del torneo de Shanghái. El australiano, de 33 años, disputará un lugar en el cuadro principal ante el kazajo Timofey Skatov, quien figura en el puesto 210 del ranking.

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La salida de Atmane del torneo se produjo menos de una semana después de otro retiro en China. El francés había abandonado su partido de primera ronda del Challenger ATP 100 de Jingshan frente al sueco Elias Ymer, cuando el marcador estaba 6-4, 5-7 y 5-5. En aquel encuentro, Atmane había tenido la posibilidad de cerrar el partido con su servicio cuando lideraba 5-3 en el tercer set. Ymer recuperó el quiebre y llevó el marcador a 5-5. En ese punto, el francés decidió no continuar el duelo.

El cruce entre Atmane y Tomic reunía a dos jugadores que llegaron a la clasificación con posiciones diferentes en la clasificación mundial y trayectorias contrastantes. El francés partía como uno de los cabezas de serie de la fase previa y buscaba ingresar al cuadro principal desde el puesto 99. Tomic, en cambio, intentaba avanzar desde una ubicación más relegada en el ranking, aunque cuenta con experiencia en los principales torneos del circuito. El australiano alcanzó el puesto 17 del mundo durante su carrera y ahora tendrá una nueva oportunidad de acceder al cuadro central de un Masters 1000.

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