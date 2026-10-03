Independiente Rivadavia confirmó que Maxi Salas se rompió los ligamentos y deberá ser operado

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Maximiliano Salas, delantero que pertenece a River Plate pero está cedido en Independiente Rivadavia, sufrió una grave lesión: se rompió los ligamentos de la rodilla izquierda y deberá afrontar una recuperación que se extenderá de 9 a 12 meses.

“Ruptura de ligamento cruzado anterior y ligamento colateral lateral externo de la rodilla izquierda. Requiere resolución quirúrgica. Tiempo estimado de recuperación: 9 a 12 meses”, indicó el club de Mendoza en un comunicado que incluyó también los informes de las lesiones de Ezequiel Bonifacio (Esguince de tobillo izquierdo con ruptura parcial del ligamento peroneo astragalino anterior y ligamento tibio deltoideo, más un edema óseo sobre astrágalo) y de Luciano Gómez (sobrecarga muscular).

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El delantero pertenece a River, pero firmó durante los primeros días de agosto a préstamo, con opción de compra por el 50% de su pase. Las reglamentaciones establecen que el futbolista debe seguir “percibiendo la remuneración convenida en sus contratos” hasta ser dado de alta, aunque “el alta médica se otorgue después del vencimiento del contrato”. Por ende, Salas debería permanecer en el club de Mendoza durante su recuperación. En su momento, la cesión se acordó por 12 meses y la opción de compra rondaba los 3 millones de dólares por la mitad de la ficha, según los reportes en los medios.

Maximiliano Salas conduce el balón con Independiente Rivadavia en un encuentro frente a Independiente. (Fotobaires)

El delantero de 28 años sufrió la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla izquierda durante los minutos finales de un partido que terminó 1-1. La lesión se produjo en el duelo entre Independiente de Rivadavia y Gimnasia La Plata, cuando disputaba una pelota con un defensor rival.

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Salas chocó su pierna izquierda contra la de Renzo Giampaoli en una acción sobre la línea de fondo. Quedó tendido con gestos de dolor, recibió atención dentro del campo e intentó ponerse de pie, pero apenas pudo caminar y debió ser retirado en carrito cuando el partido ya había terminado.

El atacante que en diciembre cumplirá 29 años, con pasado en All Boys, O’Higgins de Chile, Necaxa de México, Palestino de Chile y Racing, desembarcó en River Plate como un refuerzo estelar: el Millonario desembolsó más de 9 millones de dólares para sacarlo de la Academia de Avellaneda.

Sin embargo, no logró desplegar todo su potencial y terminó marginado en el inicio de este ciclo. “En los últimos dos meses no me sentí jugador”, aseguró horas después de cerrar su estadía de 37 partidos, 7 goles y 2 asistencias en Núñez para firmar con Independiente Rivadavia.

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En Mendoza, alcanzó apenas a acumular 11 encuentros: sólo dos completó los 90 minutos, incluyendo este último contra Gimnasia de La Plata que lo vio finalizar el juego lesionado. Tras ser titular en nueve oportunidades, su balance no tuvo anotaciones y contabilizó sólo una asistencia (la del gol de Juan Elordi ante el Lobo de la Plata).

El representativo que comanda Alfredo Berti aparece como uno de los cuatro líderes de la Zona B tras 11 presentaciones con 18 puntos tras sumar cinco victorias, tres empates y tres derrotas. Sin embargo, el dato relevante está en que es el puntero de la Tabla Anual con 52 unidades por delante de Boca Juniors (50) y Vélez (48).

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