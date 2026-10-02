Independiente recibirá al líder Instituto en el inicio de la fecha 11 del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Independiente-Instituto e Independiente Rivadavia-Gimnasia, los duelos atractivos de la fecha 11 del Torneo Clausura

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La fecha 11 del Torneo Clausura comenzará este viernes con tres partidos. Además del duelo entre Boca Juniors y Unión de Santa Fe en La Bombonera, Independiente recibirá al puntero Instituto desde las 19:15. Además, a partir de las 21:30 será el turno del encuentro en Mendoza entre Independiente Rivadavia, puntero de la Tabla Anual, frente a Gimnasia y Esgrima La Plata.

INDEPENDIENTE VS INSTITUTO

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Independiente recibe a Instituto, líder de la Zona A, por la fecha 11 del Torneo Clausura en Avellaneda

Independiente recibirá al líder Instituto en Avellaneda por la fecha 11 de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro se jugará en el estadio Libertadores de América desde las 19:15, tendrá a Hernán Mastrángelo como árbitro principal y televisación de ESPN Premium.

El Rojo buscará sacarse una pesada mochila como local: lleva cuatro partidos sin ganar en Avellaneda y tendrá el desafío de recomponerse ante el único puntero del grupo, con 22 puntos. El equipo conducido por Jadson Viera suma 17 unidades y llega con confianza tras vencer 2-1 a Unión de Santa Fe en la jornada anterior. Sin embargo, el rendimiento en Avellaneda es su gran asignatura pendiente. La última victoria fue en la segunda fecha del torneo, cuando superó a Newell’s, y desde entonces no ha vuelto a ganar.

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La buena noticia para Viera es que Josías Palais y Ezequiel Chimy Ávila —ambos salieron con molestias ante Unión— estarían disponibles. La principal incógnita pasa por Facundo Zabala, quien se recupera de una fractura en el dedo del pie, y por la continuidad del propio Ávila, quien arrastra una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo. En caso de que ninguno de los dos llegue en condiciones, sus lugares serían ocupados por Ramiro Martino e Iván Morales, respectivamente.

La Gloria arriba a Buenos Aires en su mejor momento. Los dirigidos por Diego Flores vienen de imponerse 3-1 sobre Talleres de Córdoba en el último clásico provincial. Una nueva victoria le permitiría a Instituto consolidar aún más su ventaja en la cima y encarar el tramo final de la fase regular —quedan seis fechas— desde una posición privilegiada rumbo a los playoffs.

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Probables formaciones

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Manuel Fedorco, Juan Miguel Arrayago, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Maximiliano Meza; Santiago Montiel, Ezequiel Ávila, Josías Palais. DT: Jadson Viera.

Instituto: Marcos Ledesma; Jonathan Galván, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich; Giuliano Cerato, Matías Gallardo, Gustavo Abregú, Diego Sosa; Alex Luna, Matías Tissera, Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.

Estadio: Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini

Árbitro: Hernán Mastrángelo

VAR: José Carreras

Hora: 19:15

TV: ESPN Premium

INDEPENDIENTE RIVADAVIA VS GIMNASIA

Independiente Rivadavia enfrenta a Gimnasia La Plata en Mendoza, ambos con 17 puntos y aspiraciones de escoltar a los líderes de la Zona B

Independiente Rivadavia recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata en Mendoza desde las 21:30, en el estadio Bautista Gargantini, en un duelo correspondiente a la Zona B que enfrentará a dos equipos igualados en puntos y con idénticas aspiraciones de trepar hacia lo más alto de la tabla. El árbitro será Bryan Ferreyra y la transmisión a cargo de TNT Sports.

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Ambos conjuntos llegan con 17 unidades tras diez fechas disputadas, separados únicamente por la diferencia de gol: el conjunto mendocino anotó 14 goles y recibió 13, mientras que el Tripero convirtió 15 y cedió la misma cantidad. En la práctica, el partido se podría definir como una “final anticipada” entre el tercero y cuarto de la zona, dado que los líderes Argentinos Juniors y Rosario Central acumulan 18 puntos cada uno.

El conjunto conducido por Alfredo Berti es uno de los protagonistas más destacados del año al liderar la Tabla Anual de la Liga Profesional con 48 puntos, producto de una campaña que combina regularidad en el Apertura y protagonismo en el Clausura. En esta segunda mitad del año, la Lepra registra cinco victorias, dos empates y tres derrotas, con un rendimiento que se vuelve especialmente sólido como local: ganó los cuatro partidos que disputó en el Gargantini durante el Clausura. Álex Arce, delantero paraguayo con siete goles en el torneo, es la principal referencia ofensiva del equipo.

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El Lobo platense, por su parte, llega al duelo con números idénticos en la tabla del Clausura pero con un balance más parejo entre casa y visita: tres triunfos, un empate y una derrota como local, y dos victorias, un empate y dos derrotas de visitante.

Probables formaciones

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Leonard Costa, Iván Villalba, Sheyko Studer, Juan Elordi; Matías Fernández, José Florentín, Tomás Bottari; Luis Sequeira; Álex Arce, Maximiliano Salas. DT: Alfredo Berti.

Gimnasia y Esgrima La Plata: Insfrán; Silva, Martínez, Giampaoli, Fernández; Steimbach, Miramón; Schelotto, Augusto Max, Torres; Auzmendi. DT: A confirmar.

Estadio: Bautista Gargantini (Mendoza)

Árbitro: Bryan Ferreyra

VAR: Lucas Novelli

Hora: 21:30

TV: TNT Sports Premium

La tabla de posiciones del Torneo Clausura