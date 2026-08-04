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Las primeras palabras de Maxi Salas como jugador de Independiente Rivadavia tras dejar River Plate: “Siempre hay revancha”

El atacante no era tenido en cuenta en el Millonario y fue cedido al conjunto mendocino, que da pelea en la Copa Libertadores. Arribó como reemplazante de Sebastián Villa, quien fue vendido a Boca

El delantero se marchó a Independiente Rivadavia
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Maximiliano Salas dio por terminado su ciclo en River Plate y viajó este martes a Mendoza para incorporarse a Independiente Rivadavia, donde buscará recuperar protagonismo tras una etapa marcada por las expectativas no cumplidas en el Millonario.

El atacante de 28 años, nacido en Curuzú Cuatiá, se entrenaba de manera diferenciada en el predio de Cantilo junto al grupo de jugadores apartados del plantel profesional. River lo cede a préstamo por un año, sin cargo y con una opción de compra que ronda los 4 millones de dólares.

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La dirigencia del Millonario había apuntado inicialmente a una venta directa —dado que desembolsó 8 millones de euros para ejecutar la cláusula de Racing en julio de 2025—, pero ante la ausencia de ofertas de compra cambió de postura. Al bajar del avión, el delantero fue directo: “Nunca dudé en venir a Independiente Rivadavia”.

Salas en su último partido con la camiseta de River (REUTERS/Agustin Marcarian)
Salas en su último partido con la camiseta de River (REUTERS/Agustin Marcarian)

Salas llegó a la Lepra mendocina por pedido del técnico Alfredo Berti y para cubrir el espacio que dejó Sebastián Villa tras su regreso a Boca Juniors. Su última actuación oficial fue el 27 de mayo ante Blooming, en la goleada 3-0 de River por la sexta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana: abrió el marcador al minuto 57 tras una asistencia de Lucas Martínez Quarta, luego de haber errado un penal en el primer tiempo.

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Desde entonces no sumó minutos, aunque continuó entrenando. “Con muchas ganas de jugar, estuve entrenando bien, nunca paramos. Si el técnico dice que estoy para jugar, juego. Cuando él diga”, afirmó el delantero ante los medios que lo esperaban en el aeropuerto.

En Independiente Rivadavia tendrá dos frentes por delante: retomar continuidad en el torneo local y participar en la Copa Libertadores, donde el conjunto mendocino —líder de la Tabla Anual de la Primera División— enfrentará a Fluminense en los octavos de final. Cuando le preguntaron si su llegada a Mendoza tiene algo de revancha frente a las críticas que recibió durante su paso por Núñez, Salas no esquivó la respuesta: “Y a vos qué te parece. Siempre hay revancha en el fútbol”.

Su balance en River cerró con 37 partidos, 7 goles y 2 asistencias. Más allá de los números, lo que selló su salida fue el peso económico de su contratación: el club pagó una fortuna para traerlo desde Avellaneda y el rendimiento no justificó la inversión.

La salida de Salas se inscribe en un proceso más amplio de reestructuración que lleva adelante River desde que el español Pablo Longoria asumió la dirección deportiva. En el actual mercado de pases, el club también cedió a Ian Subiabre a Tigre —por 12 meses, sin cargo y con una opción de compra de 5 millones de dólares por el 70% del pase— y está a punto de confirmar la salida de Santiago Lencina al Burgos Club de Fútbol, de la Segunda División de España. Esta última cesión al exterior le habilitará a River un cupo adicional para incorporar en la ventana actual, donde el Millonario tiene en la mira a Francisco Ortega y Thiago Almada.

Entre los que ya encontraron destino figuran Paulo Díaz (Atlanta United de la MLS), Maxi Meza (Independiente), Alex Woiski, Andrés Herrera (Columbus Crew), Juan Fernando Quintero y el arquero Franco Armani, quien regresó a Atlético Nacional. Aún permanecen en el grupo de apartados Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Matías Galarza Fonda, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Kendry Páez y Matías Viña.

Mientras tanto, River afronta un agosto cargado de compromisos. En el Torneo Clausura, el equipo de Coudet visitará a Tigre el sábado 8, recibirá a Argentinos Juniors el domingo 16, enfrentará a Vélez Sarsfield el 23 y cerrará el mes ante Banfield el domingo 30. A eso se suma la Copa Sudamericana, donde el Millonario disputará los octavos de final ante Independiente Santa Fe de Colombia: la ida será el miércoles 12 en Bogotá y la vuelta el 19 en el Estadio Monumental.

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