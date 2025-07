River Plate presentó oficialmente a Maxi Salas tras su conflictiva salida de Racing

Maximiliano Salas fue presentado oficialmente en River Plate (@RiverPlate)

River Plate le dio la bienvenida a Maximiliano Salas, el delantero que tuvo una conflictiva salida de Racing. Si bien el jugador de 27 años ya se había entrenado bajo las órdenes de Marcelo Gallardo y está a disposición para integrar la nómina de convocados para el partido del domingo ante Platense, el club de Núñez lo presentó de manera oficial en las redes sociales.

“Bienvenido a River, Maxi” y “Salas es de River”, fueron las primeras frases elegidas para hacer el anuncio a los fanáticos del Millonario que aguardaban el póster del delantero en las redes.

El traspaso de Salas se desarrolló bajo una negociación extensa y compleja, marcada por constantes demoras hasta que el delantero activó finalmente su cláusula de rescisión. Con la operación completada, River afrontó a través del jugador el pago de 8 millones de euros netos (alrededor de 9,3 millones de dólares) para desvincularlo de la Academia.

La otra foto que subió River para anunciar la llega de Salas

Según la planificación del cuerpo técnico de River, su rendimiento en los primeros entrenamientos lo posiciona con chances concretas de integrar el equipo titular en el compromiso inicial ante el Calamar en el Monumental, ocupando la banda izquierda en un 4-3-3, junto a Facundo Colidio e Ian Subiabre.

Estos días resultaron especialmente agitados para el oriundo de Curuzú Cuatiá, quien abandonó de forma abrupta la pretemporada de Racing en Paraguay. Posteriormente, compartió en Instagram un descargo dirigido a la dirigencia, primero encabezada por Víctor Blanco y actualmente por Diego Milito. En su publicación, Salas relató su versión del proceso, aludiendo a promesas sin cumplir y justificó su determinación de emigrar por una cuestión de “dignidad” luego de sus etapas exitosas en el club, donde contribuyó a los títulos de la Copa Sudamericana y la Recopa.

“Cuando River me llamó (y a Racing también), días antes de viajar a Paraguay, todavía no me habían mejorado el contrato. Recién ahí se dieron cuenta de que yo ‘existía’ y de que se les iba a complicar a ellos y me ofrecieron el nuevo contrato cuando ya había interés de River”, comentó el atacante en el duro comunicado que publicó en sus redes sociales.

“Sé que el hincha no tiene la culpa pero la dirigencia me hizo padecer todo este tiempo. Seguramente cometí muchos errores y pido perdón, pero no fui el único responsable en esta historia. Gracias a todos los hinchas que me bancaron en las buenas y en las malas. Gracias a Gustavo Costas y su CT. Gracias compañeros y trabajadores del club”, concluyó.

Tomás Conechny y Elías Torres, las caras nuevas de Racing tras la salida de Maxi Salas a River (@RacingClub)

Por su parte, Racing concretó la llegada de Tomás Conechny y de Elías Torres, por una cifra cercana a los USD 7 millones si se tienen en cuenta ambas transferencias.

Conechny, que militó en Godoy Cruz, se convirtió en una nueva incorporación para Costas, la cual implicó una transferencia directa con el Alavés de España, involucrando una suma de 4 millones de dólares

En otro movimiento dentro del mercado de pases, el elenco de Avellaneda apostó por hacerse con el 80% de la ficha Torres, delantero procedente de Aldosivi, operación valorada en tres millones de dólares, por el 80% del pase. Ambas transacciones buscan fortalecer la delantera y posicionar al equipo de cara a los próximos compromisos y buscan poder remplazar a Salas, quien era una pieza clave en el andamiaje del equipo de Costas.