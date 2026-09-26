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El ex futbolista Daniel Osvaldo fue internado de urgencia y permanece en terapia intensiva

El ex jugador de Boca ingresó en el hospital de Lavallol por una infección y su pronóstico es reservado

Random - Daniel Osvaldo
Daniel Osvaldo en una de sus entrevistas en Infobae (Candela Teicheira)
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Daniel Osvaldo fue internado de urgencia en el Hospital de Llavallol a raíz de una infección que obligó a los médicos a realizarle una biopsia, según confirmaron a Infobae fuentes cercanas al ex futbolista.

El músico fue asistido en el centro médico, donde pudieron limpiar la infección, y desde entonces permanece aislado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) de la clínica con pronóstico reservado.

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Días antes de la internación, Osvaldo se encontraba activo en su faceta artística: tenía programado un show para el 31 de octubre en el Café Berlín junto a su banda, y llevaba adelante un ciclo de entrevistas para el diario Olé.

Daniel Osvaldo y su presente en la música captura
Daniel Osvaldo fue jugador de la selección de Italia y Boca, entre otros. Su presente está enfocado en la música

Con doble ciudadanía argentina e italiana, Osvaldo desarrolló una carrera futbolística de alto nivel en Europa y Argentina. Surgido de las inferiores de Huracán en 2005, pronto emigró a Italia, donde pasó por Atalanta, Lecce, Fiorentina y Bologna antes de dar el salto al Espanyol de Barcelona, donde anotó 20 goles en 44 partidos y se consolidó como uno de los delanteros más temidos de La Liga. En 2011, la Roma lo contrató por alrededor de 15 millones de euros: en la Loba disputó 56 partidos y convirtió 27 tantos, la etapa más prolífica de su carrera.

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El paso de Daniel Osvaldo por la selección de Italia (EFE/Maurizio Degl' Innocenti)
El paso de Daniel Osvaldo por la selección de Italia (EFE/Maurizio Degl' Innocenti)

Tras su paso por Southampton en la Premier League, Dani Stone vistió las camisetas de Juventus e Inter de Milán en calidad de cedido, y ganó la Serie A 2013-14 con la Vecchia Signora. Luego regresó a la Argentina para jugar en Boca Juniors, con quien se consagró campeón del torneo local en 2015 y de la Copa Argentina. Cerró su trayectoria profesional en el Porto y con un breve retorno al Xeneize antes de disputar sus últimos partidos en Banfield, en 2020. A lo largo de su carrera acumuló 272 partidos oficiales y 88 goles como profesional, según datos de Transfermarkt. También fue internacional con la selección de Italia, con quien disputó 14 partidos y anotó 4 goles.

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