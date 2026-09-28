Taylor Swift vuelve a los MTV VMAs con un vestuario que hace referencia a su tema “Patient Zero”

Taylor Swift hace su regreso a los VMAs con vestido de alta costura. (@taylorswift)

Guardar

Taylor Swift volvió a la alfombra roja de los MTV Video Music Awards este domingo 27 de septiembre, en Los Ángeles, donde asistió a una edición particularmente relevante para su trayectoria.

Mientras la cantante participaba en la ceremonia, su esposo, Travis Kelce, disputaba con los Kansas City Chiefs un partido contra los Miami Dolphins en Florida.

PUBLICIDAD

Para la ocasión, la artista, de 36 años, dejó atrás el estilo asociado con las jornadas deportivas y optó por un vestido de alta costura de Tamara Ralph que hace referencia a su reciente canción, “Patient Zero”.

El diseño combinó un cuerpo negro de cuello alto con paneles transparentes a los costados y una falda plateada con aplicaciones brillantes, colocada de manera asimétrica sobre las caderas.

La cantante complementó el atuendo con aretes largos y varios anillos. Llevó el cabello lacio, a la altura de los hombros, y un maquillaje de apariencia discreta. En lugar del habitual labial rojo que ha utilizado en otras apariciones públicas, eligió un tono rosa suave.

PUBLICIDAD

Taylor Swift cambió su estilo habitual en las alfombras rojas. (REUTERS/Caroline Brehman)

La presencia de Taylor Swift en los VMAs de este año ocurre además en un momento importante dentro de su relación con la ceremonia.

Durante la gala, la intérprete recibirá el primer Artist Director Honors, un reconocimiento creado específicamente para distinguir a artistas cuya labor detrás de la cámara ha ampliado las posibilidades del videoclip y contribuido al desarrollo de la narración visual.

El vínculo de Swift con la dirección de videos musicales comenzó a tomar una nueva dimensión en 2020, cuando realizó su debut como directora en solitario con “The Man”, canción de su álbum Lover. Por este trabajo obtuvo el premio a Mejor Dirección en los MTV VMAs de ese año.

PUBLICIDAD

En 2021, continuó su incursión en la realización audiovisual con All Too Well: The Short Film. El cortometraje, basado en su canción “All Too Well”, consiguió tres reconocimientos en los VMAs: Video del Año, Mejor Video de Larga Duración y Mejor Dirección. Posteriormente, también recibió el Grammy a Mejor Video Musical.

Desde entonces, Taylor Swift ha dirigido los videos de canciones como “Cardigan”, “Willow”, “Anti-Hero”, “Bejeweled”, “Lavender Haze”, “Karma”, “I Can See You”, “Fortnight”, “The Fate of Ophelia” y “Opalite”.

Taylor Swift dirigió varios de sus videos musicales como “The Fate of Ophelia”. (YoutTube/Taylor Swift)

Además del reconocimiento especial, la artista llegó a la ceremonia con 11 nominaciones. “The Fate of Ophelia” compite en Video del Año, Mejor Pop, Mejor Dirección de Arte, Mejor Cinematografía, Mejor Edición, Mejor Coreografía y Mejores Efectos Visuales.

PUBLICIDAD

Por su parte, “Opalite” está nominada a Mejor Dirección. Swift también aparece entre las candidatas a Mejor Álbum por The Life of a Showgirl, Canción del Verano por “I Knew It, I Knew You” y Artista del Año.

La última asistencia presencial de la artista a los VMAs había ocurrido en 2024. En aquella edición recibió siete premios de las 12 categorías en las que estaba nominada. “Fortnight”, su colaboración con Post Malone, obtuvo los reconocimientos a Video del Año, Canción del Verano, Mejor Colaboración, Mejor Edición y Mejor Dirección.

Desde entonces, la cantante ha atravesado distintos cambios en su carrera y vida personal. En octubre de 2025 lanzó su duodécimo álbum de estudio, The Life of a Showgirl, mientras que en julio de 2026 contrajo matrimonio con Kelce.

PUBLICIDAD

Travis Kelce y Taylor Swift se casaron en julio de 2026. (AP)

En los días previos a los VMAs, Taylor Swift también anunció el lanzamiento de “Patient Zero”, su nuevo sencillo, después de meses de especulación. El anuncio ocurrió poco después de su aparición sorpresa en un sketch de Law & Order: Special Victims Unit durante los Emmy 2026.

La nueva canción llegó tres meses después de que Swift lanzara “I Knew It, I Knew You”, tema original para Toy Story 5 que alcanzó récords de reproducciones en Spotify, Apple Music y Amazon Music.