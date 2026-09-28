Entretenimiento

Justin Cooper, actor infantil de ‘Mentiroso, mentiroso’, revela por qué dejó Hollywood durante su adolescencia

El actor, cuyo último crédito llegó en 2003, habló sobre el proceso que lo llevó a dejar la actuación

Justin Cooper habla de su vida después de la fama y de su decisión de dejar Hollywood.
Justin Cooper habla de su vida después de la fama y de su decisión de dejar Hollywood.
Guardar

Justin Cooper comenzó su carrera como actor durante la infancia y consiguió trabajar junto a figuras como Jim Carrey y Don Rickles. Sin embargo, al llegar a la adolescencia decidió alejarse de la actuación y dejar atrás una trayectoria que había comenzado desde muy pequeño.

El actor, que actualmente tiene 37 años, habló recientemente sobre las razones que lo llevaron a abandonar Hollywood durante una conversación con los también exniños actores Jordan Warkol y Blake Collins en el podcast The Not So Little Rascals.

PUBLICIDAD

Cooper explicó que, inicialmente, su decisión estuvo relacionada con el cansancio que comenzó a experimentar frente al ritmo de las audiciones.

Según relató, el cambio comenzó cuando dejó la escuela privada a la que había asistido durante sus años como actor y entró por primera vez a una escuela pública.

Al mismo tiempo, atravesaba la adolescencia y la pubertad, mientras sus audiciones comenzaron a ser menos frecuentes.

Justin Cooper aseguró que al llegar a la adolescencia sus audiciones disminuyeron. (Captura de video)
Justin Cooper aseguró que al llegar a la adolescencia sus audiciones disminuyeron. (Captura de video)

“Era la primera vez que iba a una escuela pública. Empecé a atravesar la pubertad. Estaba en una etapa incómoda y hacía audiciones, pero ya no conseguía trabajos con la misma frecuencia que antes”, explicó.

PUBLICIDAD

Justin Cooper recordó que, con el tiempo, incluso la idea de acudir a una nueva audición comenzó a generarle rechazo. “Entonces llegó el punto en el que mi mamá decía: ‘¿Tienes una audición hoy?’, y yo respondía: ‘Ugh’”, relató.

El proceso también implicaba desplazamientos que, para él, comenzaron a resultar poco atractivos frente a otras actividades propias de su edad.

“Nos sentábamos en el auto durante 45 o 50 minutos para llegar hasta allá y después tenía que hacer esto, luego regresar a casa y comenzar mi tarea, y yo solo quería irme a casa y hablar con chicas por AIM”, recordó.

Ante esa situación, su madre terminó planteándole que podía dejar las audiciones si ya no quería continuar.

Justin Cooper recordó que su madre le dijo que podía dejar a un lado la carrera como actor.
Justin Cooper recordó que su madre le dijo que podía dejar a un lado la carrera como actor.

“Después de un tiempo de que yo dijera: ‘Ugh, tengo otra audición’, mi mamá me dijo: ‘Mira, si ya no quieres hacerlo, no tienes que hacerlo’”, contó.

Cuando sus compañeros de podcast le preguntaron si esa decisión había afectado su relación con su madre, Cooper reconoció que inicialmente hubo “algo de decepción”, aunque finalmente ella aceptó su decisión.

El cambio de escuela también tuvo un impacto en la manera en que Cooper vivía su relación con la fama.

Durante sus años en una institución privada, explicó, sus compañeros conocían su trabajo y no lo trataban de manera diferente por ser actor. La situación fue distinta cuando ingresó a una escuela pública.

Justin Cooper aseguró que fue ahí donde experimentó el bullying por primera vez y consideró que su pasado como actor infantil tuvo relación con ello.

Justin Cooper contó que sus compañeros de escuela lo molestaban por ser actor.
Justin Cooper contó que sus compañeros de escuela lo molestaban por ser actor.

“Estaba aterrorizado de ir a una escuela pública. Toda mi vida había usado un uniforme para ir a la escuela y ahora tenía que decidir qué ropa ponerme, verme bien y pensar con quién me iba a sentar”, explicó.

También recordó que algunas chicas se acercaban porque sabían quién era, mientras que algunos compañeros varones reaccionaban de manera negativa. “Había chicos que decían: ‘Que se vaya este tipo’”, relató.

Además, señaló que algunas personas asumían que era arrogante simplemente por haber aparecido en una película.

“La gente automáticamente asume, sin hablar contigo ni haber tenido ninguna interacción contigo, que eres presumido porque estuviste en una película”, comentó.

Justin Cooper declaró que las personas se hacían una idea incorrecta sobre él
Justin Cooper declaró que las personas se hacían una idea incorrecta sobre él

Y añadió: “Es irónico que asumieran que yo pensaba que era mejor que todos los demás, mientras que yo solo estaba tratando de pasar desapercibido”.

Durante la década de 1990, el artista participó en producciones como Mentiroso, Mentiroso, donde compartió pantalla con Jim Carrey, Dennis the Menace Strikes Again! y Brother’s Keeper. Su último crédito como actor corresponde a un episodio de la serie The Practice, emitido en 2003.

Temas Relacionados

Justin CooperMentiroso, mentirosoJim Carreyestrellas de Hollywoodentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Taylor Swift vuelve a los MTV VMAs con un vestuario que hace referencia a su tema “Patient Zero”

La cantante reapareció en la ceremonia de Los Ángeles, donde además será reconocida por su trabajo como directora de videos musicales

Taylor Swift vuelve a los MTV VMAs con un vestuario que hace referencia a su tema “Patient Zero”

Anne Hathaway revela por qué su embarazo le impidió comer alitas picantes en ‘Hot Ones’

El popular programa forma parte de la trama de ‘Verity’, por lo que Hathaway había considerado realizar el desafío como parte de la promoción de la cinta

Anne Hathaway revela por qué su embarazo le impidió comer alitas picantes en ‘Hot Ones’

Sylvester Stallone revela el costo físico de convertirse en Rocky y Rambo: “Se convirtió en una obsesión”

El actor recordó que durante la década de 1980 llevó su preparación física al extremo para interpretar a Rocky Balboa

Sylvester Stallone revela el costo físico de convertirse en Rocky y Rambo: “Se convirtió en una obsesión”

La razón por la que Travis Kelce no acompañará a Taylor Swift en los MTV VMAs 2026

Durante el evento, la cantante recibirá el primer premio como Artist Director Honors y estrenará el video de “Patient Zero”

La razón por la que Travis Kelce no acompañará a Taylor Swift en los MTV VMAs 2026

Alexander Ludwig reveló de qué manera consiguió su papel en “The White Lotus” mientras preparaba su debut como director

En diálogo con The Hollywood Reporter, el actor, conocido por interpretar a Björn Ironside en “Vikingos”, recordó que atravesaba una etapa de frustración por la falta de proyectos antes de recibir el llamado de Mike White

Alexander Ludwig reveló de qué manera consiguió su papel en “The White Lotus” mientras preparaba su debut como director

DEPORTES

El sorprendente gesto de Leandro Paredes con Enner Valencia tras la victoria de Boca Juniors sobre Racing

El sorprendente gesto de Leandro Paredes con Enner Valencia tras la victoria de Boca Juniors sobre Racing

La fuerte discusión entre Messi y el uruguayo Santiago Rodríguez en la derrota de Inter Miami: el video del cruce en 2023

Las perlitas de la Nations League: la polémica decisión de Portugal con Cristiano Ronaldo y el histórico triunfo de Grecia ante Alemania

La emotiva escena de la final del Buenos Aires Challenger: el llanto de Facundo Mena en pleno partido

El golazo de tiro libre de Messi: a cuánto está del récord por esa vía y “la batalla de los 1000″ con Cristiano Ronaldo

TELESHOW

Tiago PZK confirmó su romance con La Joaqui: la foto en un avión privado a dos meses de la ruptura de Luck Ra con la artista

Tiago PZK confirmó su romance con La Joaqui: la foto en un avión privado a dos meses de la ruptura de Luck Ra con la artista

Daniela Celis rompió en llanto después de una función de Sex y contó el motivo: “Soy muy emocional”

La pesadilla de Marcela Tauro con una acosadora: “Fue horrible porque sabía todos los horarios de mi hijo”

La dedicatoria de Tini Stoessel a Lali Espósito tras su histórico show: “Hay cosas que suceden cuando una está preparada para vivirlas”

Baby Etchecopar recordó su última charla con Oscar “El Negro” González Oro: “Dejame morir tranquilo acá”

INFOBAE AMÉRICA

El turismo salvadoreño busca crecer con las comunidades en el centro de los nuevos destinos

El turismo salvadoreño busca crecer con las comunidades en el centro de los nuevos destinos

Honduras enfrenta mayor presión sobre el empleo ante el aumento de desempleados y nuevos trabajadores

Empresarios abogan porque en Panamá impere un sistema electoral sólido, sin imponer posiciones

Guatemala cae al puesto 94 entre 110 economías en el índice turístico del Foro Económico Mundial

Honduras ampliará la persecución de estructuras criminales bajo la estrategia regional del Escudo de las Américas