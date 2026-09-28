Justin Cooper, actor infantil de ‘Mentiroso, mentiroso’, revela por qué dejó Hollywood durante su adolescencia

Justin Cooper habla de su vida después de la fama y de su decisión de dejar Hollywood.

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Justin Cooper comenzó su carrera como actor durante la infancia y consiguió trabajar junto a figuras como Jim Carrey y Don Rickles. Sin embargo, al llegar a la adolescencia decidió alejarse de la actuación y dejar atrás una trayectoria que había comenzado desde muy pequeño.

El actor, que actualmente tiene 37 años, habló recientemente sobre las razones que lo llevaron a abandonar Hollywood durante una conversación con los también exniños actores Jordan Warkol y Blake Collins en el podcast The Not So Little Rascals.

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Cooper explicó que, inicialmente, su decisión estuvo relacionada con el cansancio que comenzó a experimentar frente al ritmo de las audiciones.

Según relató, el cambio comenzó cuando dejó la escuela privada a la que había asistido durante sus años como actor y entró por primera vez a una escuela pública.

Al mismo tiempo, atravesaba la adolescencia y la pubertad, mientras sus audiciones comenzaron a ser menos frecuentes.

Justin Cooper aseguró que al llegar a la adolescencia sus audiciones disminuyeron. (Captura de video)

“Era la primera vez que iba a una escuela pública. Empecé a atravesar la pubertad. Estaba en una etapa incómoda y hacía audiciones, pero ya no conseguía trabajos con la misma frecuencia que antes”, explicó.

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Justin Cooper recordó que, con el tiempo, incluso la idea de acudir a una nueva audición comenzó a generarle rechazo. “Entonces llegó el punto en el que mi mamá decía: ‘¿Tienes una audición hoy?’, y yo respondía: ‘Ugh’”, relató.

El proceso también implicaba desplazamientos que, para él, comenzaron a resultar poco atractivos frente a otras actividades propias de su edad.

“Nos sentábamos en el auto durante 45 o 50 minutos para llegar hasta allá y después tenía que hacer esto, luego regresar a casa y comenzar mi tarea, y yo solo quería irme a casa y hablar con chicas por AIM”, recordó.

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Ante esa situación, su madre terminó planteándole que podía dejar las audiciones si ya no quería continuar.

Justin Cooper recordó que su madre le dijo que podía dejar a un lado la carrera como actor.

“Después de un tiempo de que yo dijera: ‘Ugh, tengo otra audición’, mi mamá me dijo: ‘Mira, si ya no quieres hacerlo, no tienes que hacerlo’”, contó.

Cuando sus compañeros de podcast le preguntaron si esa decisión había afectado su relación con su madre, Cooper reconoció que inicialmente hubo “algo de decepción”, aunque finalmente ella aceptó su decisión.

El cambio de escuela también tuvo un impacto en la manera en que Cooper vivía su relación con la fama.

Durante sus años en una institución privada, explicó, sus compañeros conocían su trabajo y no lo trataban de manera diferente por ser actor. La situación fue distinta cuando ingresó a una escuela pública.

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Justin Cooper aseguró que fue ahí donde experimentó el bullying por primera vez y consideró que su pasado como actor infantil tuvo relación con ello.

Justin Cooper contó que sus compañeros de escuela lo molestaban por ser actor.

“Estaba aterrorizado de ir a una escuela pública. Toda mi vida había usado un uniforme para ir a la escuela y ahora tenía que decidir qué ropa ponerme, verme bien y pensar con quién me iba a sentar”, explicó.

También recordó que algunas chicas se acercaban porque sabían quién era, mientras que algunos compañeros varones reaccionaban de manera negativa. “Había chicos que decían: ‘Que se vaya este tipo’”, relató.

Además, señaló que algunas personas asumían que era arrogante simplemente por haber aparecido en una película.

“La gente automáticamente asume, sin hablar contigo ni haber tenido ninguna interacción contigo, que eres presumido porque estuviste en una película”, comentó.

Justin Cooper declaró que las personas se hacían una idea incorrecta sobre él

Y añadió: “Es irónico que asumieran que yo pensaba que era mejor que todos los demás, mientras que yo solo estaba tratando de pasar desapercibido”.

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Durante la década de 1990, el artista participó en producciones como Mentiroso, Mentiroso, donde compartió pantalla con Jim Carrey, Dennis the Menace Strikes Again! y Brother’s Keeper. Su último crédito como actor corresponde a un episodio de la serie The Practice, emitido en 2003.