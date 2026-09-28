Eduardo Bolsonaro: “Como está creciendo día a día, yo creo que Flávio puede vencer a Lula en primera vuelta”

Eduardo Bolsonaro habla durante una conferencia de la CPAC, (Maryland, Estados Unidos)

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(Desde Washington, Estados Unidos) Eduardo Bolsonaro se toma su tiempo para contestar las preguntas, a pocos días de los comicios presidenciales que pueden designar a su hermano Flávio como Presidente de Brasil.

Tiene un rol clave en la campaña electoral, y asume que un mínimo error político puede beneficiar a Lula da Silva, que busca preservar su cargo en el país más poderoso de América Latina.

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“Como está creciendo día a día, yo creo que Flávio (Bolsonaro) puede vencer a Lula en primera vuelta. Esto puede suceder si en la última semana logramos hablar con los brasileños para que se ponga el voto útil en Flávio Bolsonaro, porque es el único con capacidad para derrotar a Lula”, aseguró Eduardo Bolsonaro durante un reportaje exclusivo que concedió a Infobae.

En la actualidad vive en Estados Unidos, y conoce el entramado de poder de Washington, por eso no dudó frente a la estrategia que debería asumir su hermano Flávio respecto a la transición política en Venezuela.

“Apoyaríamos a Estados Unidos. Eso es lo que haríamos”, contestó Eduardo.

-¿Flávio Bolsonaro reconstruirá la relación diplomática con Argentina, tras la tensión política que protagonizan Javier Milei y Lula da Silva?-, preguntó este corresponsal.

-Por supuesto, seguramente.

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se enfrentan por la presidencia de Brasil, en una elección que aparece reñida y con final abierto

A continuación, el reportaje a Eduardo Bolsonaro:

-¿Tiene miedo que haya fraude en la primera vuelta?

-Sí, siempre. Porque cuando intentamos poner más transparencia, siempre nos paró el Tribunal Superior Electoral.

-La OEA designó como jefe de la delegación para monitorear los comicios a José Miguel Insulza, ex secretario General de la OEA y amigo del presidente Lula da Silva. ¿Le preocupa?

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-Poco importa el pasado de la persona, de la autoridad, sea de la OEA o de la Unión Europea, Estados Unidos, donde sea. Ellos no tienen herramientas para mirar lo que se pasa adentro de la urna electrónica.

-¿La actual composición del Tribunal Superior Electoral puede mitigar las posibilidades de fraude en los comicios del domingo?

-Sí. Creo que la composición actual del Tribunal Superior Electoral va a ser más balanceada. En 2022, el presidente del TSE era Alexandre de Moraes, que encabezó todas las persecuciones contra nosotros.

-¿Cómo imagina el resultado electoral en la primera vuelta que se hará este domingo?

-Como está creciendo día a día, yo creo que Flávio (Bolsonaro) puede vencer a Lula en primera vuelta. Esto puede suceder si en la última semana logramos hablar con los brasileños para que se ponga el voto útil en Flávio Bolsonaro, porque es el único con capacidad para derrotar a Lula.

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-¿Una estrategia electoral de polarización?

-Para mí, la polarización no es una estrategia, es un hecho natural de la política. Lula está en favor de Hamás. Nosotros estamos al otro lado. Lula está en favor de los criminales, nosotros estamos al otro lado, apoyando a la policía. Él quiere un estado gigantesco, cuarenta ministerios casi, con un montón de impuestos. Nosotros vamos a reducir los ministerios, bajar los impuestos, bajar la burocracia. Entonces, es una polarización saludable. De un lado está el malo, del otro lado está el bueno, y es fácil para los votantes elegir lo que quieren.

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Flávio Bolsonaro, candidato a presidente por el Partido Liberal, (Goiania, Brasil)

-Si Flávio Bolsonaro vence a Lula da Silva, ¿cómo sería su posición política frente a las dictaduras en Cuba, Venezuela y Nicaragua?

-Para mí, Cuba es un cáncer. Lula alimenta este cáncer con plata, por ejemplo con la plata que el banco público de Brasil, prestó a Cuba para la construcción del Puerto de Mariel. ¿Y sabés con qué nos garantizó Cuba ese préstamo....? Con puros, está en el contrato. Para que quede claro: la plata de los brasileros es para las necesidades de los brasileros. No es para sostener una dictadura en Cuba.

-¿Que haría Flávio Bolsonaro con la dictadura de Nicaragua que gana las elecciones presidenciales?

-Hay que buscar una solución política y evitar que fondos brasileños vayan a las dictaduras. Porque habitualmente, los fondos se los guardan los dictadores, nunca llegan a la gente.

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-¿Y con Venezuela, ahora que cayó Maduro y lo reemplaza Delcy Rodriguez en acuerdo permanente con Estados Unidos?

-Quien sacó a Maduro del poder fue Estados Unidos. Seguramente yo consultaría con Marco Rubio para mirar en detalles cómo están las cosas.

-Es decir, ¿si Flávio Bolsonaro derrota a Lula apoyaría la hoja de ruta de Estados Unidos para Venezuela?

-Sí, apoyaríamos a Estados Unidos. Eso es lo que haríamos.

Lula da Silva y Xi Jinping durante un encuentro oficial en Beijing, (China)

-Estados Unidos define a China como su enemigo global. En ese contexto, si Bolsonaro llega al poder, ¿plantearía el retiro de Brasil de los BRICS, que integra junto a China, Rusia, India y Sudáfrica?

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-Hay dos miradas ahí: ¿Sería mejor salir o quedarse para cambiar todo el bloque? Yo pensaría en la salida: los BRICS se crearon para rivalizar con Estados Unidos.

-Donald Trump lanzó el Escudo de las Américas, una iniciativa destinada a combatir a los carteles regionales y su vinculación con China e Irán. Lula decidió que Brasil no se sume a esta iniciativa, ¿qué haría Flávio Bolsonaro si llega a la Presidencia?

-Flávio Bolsonaro decidiría sumarse al Escudo de las Américas. Es una iniciativa que trae muchos beneficios para los países que están ahí porque hay equipamiento, información y cooperación. Yo estoy muy preocupado que Brasil no sea parte, porque este tema, mucho más que la rivalidad con China, es un tema de seguridad nacional para Brasil.

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Javier Milei y Flavio Bolsonaro durante la convención nacional del Partido Liberal, (San Pablo, Brasil)

-¿Flávio Bolsonaro reconstruirá la relación diplomática con Argentina, tras la tensión política que protagonizan Javier Milei y Lula da Silva?

-Por supuesto, seguramente.

-¿Con Flávio Bolsonaro, el respaldo de Brasil a la Argentina por la causa Malvinas sería más explícito?

-Sí. Se va a sentar con (Javier) Milei y le va a preguntar qué necesita.

Donald Trump y Flavio Bolsonaro en la Casa Blanca, (Washington, Estados Unidos)

-¿Los aranceles especiales que aplica Estados Unidos a Brasil por las diferencias de Donald Trump con Lula terminarían si Flávio Bolsonaro triunfa en los comicios presidenciales?

-Sí. Lo hablamos cuando Flávio (Bolsonaro) estuvo en la Casa Blanca con Trump, y también con Marco Rubio (secretario de Estado). Nuestro compromiso es que ganamos las elecciones y enviamos a Washington una delegación para hablar de un acuerdo de libre comercio entre Brasil y Estados Unidos.

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