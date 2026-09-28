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El sorprendente gesto de Leandro Paredes con Enner Valencia tras la victoria de Boca Juniors sobre Racing

El mediocampista le cedió el premio a la figura del partido en el que el Xeneize se impuso 3-2 con un triplete del ecuatoriano, quien le retribuyó la actitud con un gran elogio

El gesto de Leandro Paredes con Enner Valencia
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Leandro Paredes fue elegido como la figura del partido que Boca Juniors ganó 3-2 ante Racing Club en el estadio Gigante de Arroyito, por la Copa Argentina, pero decidió cederle el reconocimiento a Enner Valencia, autor de los tres goles que sellaron la clasificación a semifinales.

El capitán del Xeneize explicó el gesto al recibir la distinción televisiva: “Yo se lo voy a dar a él. Obviamente, porque hicimos un esfuerzo muy grande durante todo el partido y hubiese sido muy injusto si perdíamos este partido, por todo lo que habíamos hecho y el partido que habíamos hecho”.

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El delantero ecuatoriano agradeció la decisión de su compañero y destacó el rol de liderazgo que ejerce dentro del plantel. “Sabemos la grandeza que tiene Lea, es un capitán para nosotros que siempre está atrás de cada uno para que estemos bien a cada momento y hoy con el gesto que hizo te das cuenta la personalidad que tiene”, indicó Valencia en diálogo con TyC Sports.

Entrevista de televisión en la que el futbolista Enner Valencia, vistiendo la camiseta de Boca Juniors

Racing, dirigido por Juan Pablo Vojvoda, se había puesto en ventaja con tantos de Gastón Lodico y Adrián Martínez, que dejaron el marcador 2-0 a favor de la Academia. Ante ese resultado adverso, Paredes admitió la impotencia que sintió el plantel durante buena parte del encuentro: “Nos habían pateado solo una vez, ni un tiro había sido, porque fue un córner y era una locura perder este partido”.

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El capitán resaltó, además, la respuesta de los futbolistas que ingresaron desde el banco y el proceso de consolidación que atraviesa el plantel conducido por Rodolfo Arruabarrena: “La gente que entró lo hizo muy bien y estamos demostrando que estamos armando un grupo de hombres que sabe lo que quiere”.

Tras la clasificación a semifinales, donde el Xeneize enfrentará a Banfield, Paredes dejó un mensaje orientado a los objetivos que restan en el año. Según explicó, el plantel encontró “esa madurez de responder en este tipo de partidos” y remarcó el rol del cuerpo técnico en ese proceso: “El entrenador nos da ese empujón que necesitamos”. “Somos Boca y queremos ser campeones de todo, queremos pelear todos los torneos y así lo vamos a hacer hasta el final en todas las competiciones que nos toque jugar”, cerró el mediocampista.

Antes de retirarse del estadio rosarino, Paredes calificó el triunfo como “uno de los más importantes” desde que volvió a la institución. El futbolista de la selección argentina explicó los motivos de esa valoración: “Estamos muy contentos y felices, primero por la clasificación, que era lo más importante, pero después también por el partido, por el contexto y por la gente, que seguramente está muy contenta y para nosotros es algo muy gratificante”.

El volante también se refirió a la invasión de campo que protagonizaron los hinchas tras el pitazo final: “Seguramente la euforia esa es porque se siente identificada con lo que estamos haciendo y la idea nuestra es esa, que la gente se sienta identificada con este equipo”. Y agregó: “Desde el minuto uno fuimos a proponer lo que queríamos. Nos encontramos con dos goles en contra y nunca dejamos de intentar, de creer, de ir a buscarlo y creo que encontramos recompensa”.

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