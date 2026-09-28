La historia de Denise García Rojo, la cordobesa que asistió a danza con botines, creció en España y llegó a la selección argentina

Desde muy pequeña, su familia la acercó a distintas actividades, pero fueron sus hermanos, el club local y una pelota los que terminaron marcando el rumbo de sus primeros años

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Denise García Rojo tuvo algo claro desde muy chica: ya sabía que quería jugar al fútbol. Nació en Córdoba, pero el destino decidió que su camino se forjara del otro lado del océano, en España. En sus primeros años la llevaron a danza, pero ella se calzó los botines como quien encuentra su verdadero idioma. Ahí, entre giros que nunca llegaron a ser y gambetas que sí, entendió que su lugar estaba en la cancha. Hoy, convertida en una de las caras visibles de las juveniles argentinas, reparte su tiempo entre el fútbol que la define y sus estudios que la proyectan hacia otra pasión: el periodismo deportivo, la profesión desde la que algún día contará, con la misma pelota bajo el brazo, historias como la suya.

“En casa siempre se vivió el fútbol, tengo tres hermanos, dos son más grandes y toda la vida jugaron al fútbol. Mi papá no jugó, pero sí estuvo en el club de acá de nuestra ciudad, que es el Real Oviedo. Era y es muy fanático y él nos transmitió ese fanatismo por el club. A los no sé cuántos meses tenía y ya estaba en la cancha, viendo al Real Oviedo. Entonces pienso que de todos lados entraba un poco también por mamá y después, mi abuelo -Dino Rojo- sí que jugó más profesional en la liga cordobesa de arquero, y algunos de mis primos también aman el fútbol. Entonces como que... no había chance de que salga otra cosa que una nena futbolista”, compartió Denise en una entrevista con Infobae sobre ese fanatismo que se lo contagió toda la familia.

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Denise García Rojo comenzó a jugar en el CD Covadonga con varones durante 10 años antes de consolidarse en un equipo femenino (@denise.garciaa__)

Aunque el camino no siempre estuvo claro. La futbolista reveló: “En realidad arranqué con danza, pero no sé si llegué a dos años como mucho. Iba con botines de fútbol, así que imaginate. Un día mamá me dijo: ‘Vos lo que querés es ir a fútbol, vamos a fútbol”. Mis hermanos estaban en un club de barrio de acá de Oviedo, bastante bueno y que tiene mucha repercusión en lo que es la provincia. Arranqué al mismo tiempo que mi hermano más chico, nos llevamos un año nada más. Y de ahí listo, no lo dejé nunca. Fue a los cinco o seis años que acá se arranca en futsal, los primeros años hacés futsal y después pasás a lo que es cancha. Arranqué y fue la mejor decisión que pude tomar, la verdad”.

Denise nació el miércoles 15 de marzo de 2006 en Córdoba, pero el vuelo hacia España llegó rápido: apenas tres meses después, ya cruzaba el océano junto a sus padres —él español, ella argentina— para instalarse en Europa. Sin embargo, la distancia geográfica nunca logró torcer la identidad que su madre quiso preservarle. “Mi mamá siempre tuvo claro que quería que tanto yo como mi hermano más chico fuéramos argentinos. Sí es cierto que cuando era chiquita pasaba más tiempo en Argentina que en España”, contó la jugadora, quien de chica cruzaba el charco para visitar a sus abuelos, aunque el cronograma escolar, inevitablemente, lo cumplió entero en suelo español.

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Sus primeros pasos en el fútbol fueron en el Real Oviedo luego paso por el Rayo Vallecano (@denise.garciaa__)

Durante la entrevista, la futbolista narró cómo llegó a vestir la camiseta celeste y blanca: “Nunca se me pasó la posibilidad. No sé el por qué. También puede ser por el simple hecho de pensar que estoy en España y que no había manera o forma de que me conozcan. Entonces, solo por eso nunca se me pasó por la cabeza. Es más, fue mi mamá la que arrancó a mandar videos, no me dijo nada. Entonces, hasta el día que me llamaron no sabía nada de nada. Christian Meloni me llamó, creo que fue en noviembre, pero estaba con una lesión y no pude ir. Ahí pensé: ‘Listo, se me pasó el tren y no puedo volver’. Fue un momento un poco difícil también, un poco lo expresaba más que nada con mi mamá, pero se ve que siguió mi mamá insistiendo simplemente para que me diesen una oportunidad. Después, obvio, era cosa mía demostrar el nivel que tenía en ese momento. Lo pude demostrar y me dieron esa oportunidad”.

Superada esa primera frustración, la convocatoria terminó llegando. Sobre esto, Denise reflexionó sobre la situación de las jugadoras que crecieron lejos de Argentina sin saber que el sueño albiceleste también podía ser para ellas. “Pienso que es muy importante porque hay un montón de chicas argentinas o que sueñan jugar con Argentina porque tienen la posibilidad, que por ahí están en otros lugares y lo ven como algo más difícil o incluso imposible. Y cuando arrancan a ver que hay chicas de España, de Estados Unidos, que van y juegan con la selección, dicen: ‘Che, está la posibilidad’ y hacen un trabajo para tratar de ver no solo a las chicas que están en Argentina, sino que están en otros lugares”, contó Denise, mientras actualmente las juveniles dirigidas por Christian Meloni se componen con varias figuras de distintas partes del mundo, en gran mayoría argentinas, pero entre ellas hay quienes se desempeñan en el fútbol español.

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Denise García Rojo tuvo su primera convocatoria a la selección juvenil argentina en 2024 (@denise.garciaa__)

“Una de las claves está en que primero que nada somos todas apasionadas, no solo del país, sino del deporte, de lo que es el fútbol. Y eso es una clave para saber que tengas la camiseta que tengas vas a dejar todo. Creo que eso es lo primero y algo primordial, no solo a nivel de selección, sino a nivel de clubes. Soy de las que piensa que no importa la camiseta que tengas puesta, al final estás haciendo el deporte que amás y solo por eso tenés que dejar absolutamente todo. También creo que es una característica del país el transmitir al resto el sentimiento que tenemos y el amor que tenemos por nuestro país, y creo que lo hacemos fácil y de una manera tan natural que le llega al que no es de acá”, describió Denise.

Su versatilidad táctica es uno de los rasgos que la distinguen, producto de un recorrido que empezó jugando con varones y que la fue moldeando de una manera particular. En sus primeros pasos como futbolista pasó por todos los puestos, sobre todo por la posición de central y lateral. Aunque reveló que cuando empezó en el femenino la llevaron más a la parte ofensiva. “En la Selección siempre jugué de extremo pero en el club que estaba en Madrid jugué más de lateral que de extremo”, explicó Denise.

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Lejos de vivir ese trasiego posicional como una dificultad, lo convirtió en una virtud, respaldada incluso por una frase que alguna vez leyó y que la marcó. “Es una de las mejores cosas que te puede pasar, más que nada porque sabés un poco cómo va a actuar cada jugador dependiendo de la posición. Alguna vez leí que el Cholo (Simeone) decía eso, que lo mejor que le puede pasar a un futbolista para ser lo más completo, es pasar por todas las posiciones para saber”.

La futbolista defendió la celeste y blanca en el Sudamericano y en el Mundial Sub 20 de 2024 (@denise.garciaa__)

Su presente competitivo también tuvo capítulos de gloria y de dolor a partes iguales. Denise García Rojo fue una de las futbolistas que compitió en el Sudamericano Sub 20, y alcanzó la clasificación a la Copa del Mundo de Polonia 2026 luego de la goleada 3-0 ante Colombia en la fase final, que contó con un gol de la mediocampista, aunque una dura lesión la obligó a salir en camilla, y le impidió estar nuevamente en la cita mundialista de la que había participado en 2024. Argentina ya finalizó su participación en el certamen de 2026 en los octavos de final el pasado 16 de septiembre. El seleccionado peleó hasta el final y mereció más, pero quedó eliminada del Mundial Sub 20 femenino ante Corea del Sur por 1-0.

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El torneo no contó con la participación de la mediocampista porque afronta su recuperación de una rotura de ligamento cruzado anterior, aunque eso no le impidió acompañar al equipo: “Traté en todo momento de estar cerca de las chicas, para ver cómo lo estaban pasando. Tengo muchas amigas que me quedaron del Sudamericano, porque sí es cierto que hubo muchos cambios, pero se mantenían varias. Entonces, trataba de hablar con ellas y te queda esa bronca un poco del partido final porque obvio que para mí merecíamos mucho más. También es parte de esto y no es la primera vez que nos va a pasar, lamentablemente, y otras veces vas a ganar sin merecerlo. Traté de transmitirles que disfruten de todo lo que es el Mundial, porque cuando estás afuera y sabés que tenías una posibilidad de estar y que no podés por una lesión, te das cuenta de otras cosas como la importancia de disfrutar, de ese tipo de torneos y de estar con las chicas, de estar representando a Argentina”, compartió Denise.

El proceso de recuperación tampoco fue sencillo y así lo explicó Denise: “Los primeros movimientos más que nada son los más difíciles de la lesión, cuando arrancás a caminar. Aparte no tenés fuerza, entonces doblar la pierna, saltar, que eso por lo menos para mí fue lo más difícil de arrancar a hacer”. A comienzos de julio, el Waybe-Sport Extremadura anunció la incorporación de Denise para la temporada 2026/2027 mientras continúa su etapa de recuperación, tras su paso por el Getafe. En simultáneo, la jugadora realiza sus estudios de periodismo.

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Con su participación en el Sudamericano Sub 20 la selección argentina clasificó por segunda vez consecutiva al Mundial de la categoría (@denise.garciaa__)

“La verdad que siempre tuve claro que quería estudiar periodismo. Obvio que a futuro quiero entrar en todo lo que es el mundo deportivo, si se puede que sea fútbol, pero todo lo que sea deporte me gusta. Estoy en el tercer año”, contó Denise. Su madre Yessica fue en parte quien inculcó el periodismo deportivo en la futbolista. “Siempre me contó un montón de cosas y nos mostró un montón de videos que tiene, de entrevistas que hizo. Entonces creo que fue más que nada por eso, de escucharla, hablar y contarme cosas que de siempre me gustó”, recordó la mediocampista.

Esa vocación, lejos de ser pasajera, se fue afianzando con el correr de los años hasta convertirse en una certeza. “Después a lo largo del tiempo y a medida que vas creciendo te arrancan a gustar otras cosas, pero siento que nada me gustó al nivel o no sentí esa pasión que puedo sentir por el periodismo. Dentro del mismo periodismo, mi pasión es lo deportivo. Obvio, si tengo que laburar de otra cosa en otro rol lo voy a hacer, está claro, pero como que mi pasión realmente es esa. A mamá siempre le gustó, siempre presumió de eso, de decir: ‘Mi hija quiere seguir mis pasos’ y espero conseguirlo”.

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Actualmente, la mediocampista se recupera de una lesión, mientras estudia periodismo (@denise.garciaa__)

De cara al futuro, sin embargo, prefiere no adelantarse demasiado. La lesión, paradójicamente, le dejó una enseñanza que hoy guía cada uno de sus pasos. “A nivel futuro, obvio que siempre hay objetivos más a largo plazo, pero ahora pienso en volver, en pasar la lesión y cada vez me queda menos, por suerte. Creo que es algo que también me enseñó la lesión, que es más a pensar en el día a día y no tanto en lo que tiene que venir. Es como que te despertás y solo pensás en qué voy a poder hacer nuevo hoy para avanzar en este proceso de la lesión. Es algo que cambié también porque soy mucho de pensar: estamos a miércoles y estoy pensando en el partido y por ahí no es lo mejor, sino que tenés que pensar en lo que vas a hacer ese miércoles para prepararte para el partido, pero no pensar directamente en lo que va a ser. Sinceramente tengo ese objetivo, el volver mejor que nunca y día a día mejorar en todo lo que puedo, no solo a nivel físico, sino también a nivel mental, a nivel de conocimientos, es algo que me importa mucho y trato de hacerlo y me encanta estudiar. Por suerte puedo estudiar algo que me encanta, lo disfruto un montón y es eso, tratar de pensar en más que nada en el día a día”.

Y esa identidad argentina que la atraviesa, incluso habiendo crecido a miles de kilómetros, encuentra en Denise una explicación casi genética. “Siempre tuvimos vínculo, nunca dejamos de ir y siempre sentimos esa pasión argentina. El estar ahí, el sentir que tenés que defenderlo, te agranda mucho más el sentimiento de patria, y más que nada de pasión, que creo que es algo también innato de nosotros, de los argentinos”.

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Esa raíz también se cuela, sin solemnidad, en los gustos más cotidianos. “Comida favorita, el asado, sin duda. Soy fanática, no solo yo, sino toda la familia. Te podría poner las milanesas también, pero va por encima el asado, sin duda”, completó.