¿Qué está en juego en las elecciones de Brasil?

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro posan en un evento electoral en Brasil, con una urna electrónica y el mapa del país de fondo, previo a las próximas elecciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un Brasil profundamente polarizado acude a las urnas el domingo para elegir entre dos visiones radicalmente diferentes para el país, propuestas por el presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva y el senador de derecha Flavio Bolsonaro.

Estas son las cuestiones clave en juego:

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¿Resistir la izquierda o unirse a la marcha hacia la derecha?

América Latina ha dado un giro brusco hacia la derecha en los últimos años, como se ha visto en las elecciones de Argentina, Chile, Bolivia, Colombia y Perú.

Una victoria de Lula mantendría a Brasil como un importante bastión de la izquierda en la región, junto con México, mientras que una victoria de Flavio Bolsonaro haría que el país se uniera a la tendencia cambiante.

Oliver Stuenkel, profesor de la Fundación Getulio Vargas, restó importancia a la ideología en las relaciones regionales, calificándola de más “retórica que sustantiva”.

Lula, un líder veterano y pragmático, mantiene relaciones normales con los líderes de derecha de Chile, Bolivia y Paraguay. Incluso las relaciones con Argentina, un socio estratégico cuyo presidente libertario, Javier Milei, ha criticado a Lula, han cambiado poco, declaró Stuenkel a la AFP.

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Lula Da Silva y el presidente argentino, Javier Milei

Relaciones con Washington

Las relaciones con Washington se han enfriado bajo el mandato de Lula. El presidente Donald Trump es aliado del ex presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, padre del actual candidato. Su administración ha impuesto aranceles a los productos brasileños y sanciones a jueces y otros funcionarios.

Si Lula gana, es probable que Washington siga recurriendo a las amenazas y a los aranceles selectivos para frenar sus lazos con China, afirmó Regiane Bressan, profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Federal de São Paulo.

Estados Unidos es el segundo socio comercial más importante de Brasil, después de China. Según Bressan, una presidencia de Flavio Bolsonaro tendría una mayor sintonía con Washington, “al menos retóricamente”.

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Una prueba para la democracia

La presidencia de Jair Bolsonaro, entre 2019 y 2022, puso a prueba la democracia brasileña. Pasó años enfrentándose a las instituciones, atacando al Tribunal Supremo y sembrando dudas sobre el sistema de votación electrónica del país.

Tras perder las elecciones, Jair Bolsonaro y sus aliados conspiraron para anular el resultado e impedir que Lula asumiera el cargo. El ex presidente fue condenado en 2025 por intento de golpe de Estado y cumple una condena de 27 años bajo arresto domiciliario.

Una presidencia de Flavio Bolsonaro tendría una mayor sintonía con Washington (REUTERS)

En enero de 2023, miles de sus partidarios invadieron las sedes de los tres poderes del Estado brasileño en Brasilia, con el objetivo de anular las elecciones y provocar una intervención militar.

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Flavio Bolsonaro también puso en duda el sistema de votación electrónica, pero luego dijo que respetaría los resultados. Ha prometido solicitar la amnistía para su padre y sus partidarios condenados, en caso de ser elegido.

La semana pasada, Lula defendió en las Naciones Unidas el sistema electoral brasileño, al que calificó de “moderno y robusto”, y advirtió que no permitiría que los “enemigos de la democracia” socavaran la voluntad popular.

El futuro del Tribunal Supremo

Las elecciones del domingo también renovarán la Cámara de Diputados y dos tercios del Senado, que ha mantenido una mayoría conservadora en los últimos años. Esto es significativo porque el próximo presidente nombrará hasta cuatro de los once magistrados de la Corte Suprema, quienes deberán ser confirmados por el Senado.

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En abril, la cámara alta rechazó al candidato de Lula para el Tribunal Supremo. Esto no había ocurrido en más de un siglo. Flavio Bolsonaro ha arremetido contra el tribunal y ha pedido la destitución del juez Alexandre de Moraes, que presidió el juicio de su padre.

El tribunal también se ha visto sumido en el caos, ya que las investigaciones han examinado los vínculos entre varios magistrados, sus familiares o asociados, y el banquero Daniel Vorcaro, encarcelado y acusado de fraude.

El próximo presidente nombrará hasta cuatro de los once magistrados de la Corte Suprema, quienes deberán ser confirmados por el Senado (REUTERS)

El Amazonas y el cambio climático

Brasil desempeña un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático, ya que alberga gran parte de la selva amazónica. Sin embargo, este tema ha estado ausente en la campaña electoral.

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La deforestación disminuyó drásticamente durante la administración de Lula, y él se compromete a erradicarla para 2030. Sin embargo, ha sido objeto de críticas por apoyar la exploración petrolera cerca de la desembocadura del río Amazonas.

Flavio Bolsonaro ha evitado atribuir el calentamiento global a la actividad humana. No obstante, se ha comprometido a acabar con la deforestación para 2029, aunque su apoyo a la agroindustria ha generado dudas sobre si cumplirá su promesa.

(AFP)