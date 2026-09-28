A 92 años del nacimiento de Brigitte Bardot: la sex symbol que tuvo 100 amantes y que cambió a los hombres por los animales

Brigitte Bardot nació en París en 1934 (AGENCE BESTIMAGE)

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Este 28 de septiembre, Brigitte Bardot hubiera cumplido 92 años. Pero ya hace nueve meses que partió de este mundo, después de haber dejado una huella imposible de borrar en lo profesional y en lo humano. Fue la gran sex symbol de su época. Rompió con todos los prejuicios sociales que le imponían a las mujeres de entonces. Y se jactó de la cantidad de amantes que pasaron por su cama. Pero, cuando el paso del tiempo, que nunca pudo opacar su belleza, terminó por borrar la frescura de la juventud de su rostro, decidió dedicarle toda su energía a una causa mucho más noble: proteger a los animales.

La actriz nacida en París, Francia, en 1934, tenía apenas 39 años cuando decidió poner fin a su carrera cinematográfica. Y Dios creó a la mujer (1956), La verdad (1960) y El desprecio (1963) son solo algunas de las más de 40 películas en las que dejó plasmado su sello. También grabó unas 60 canciones y participó en varios musicales. Hasta que en 1973 decidió abandonar el espectáculo. Y se despidió al año siguiente, con una producción de fotos en la que posó desnuda para la revista Playboy. Después, cayó en una profunda depresión, que en 1983 la llevó a tomar una sobredosis de sedantes y somníferos con alcohol, por lo que tuvieron que hacerle un lavaje de estómago. Y, según ella misma confesó en su autobiografía, Initiales B.B., tuvo varios intentos de suicidio. Al menos, tres.

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En 1986, la actriz le encontró otro sentido a la vida. Abocada casi de tiempo completo a la defensa de los derechos de los animales, creó una fundación que lleva su nombre. Y logró convertirse en una de las mayores referentes mundiales en la lucha por los seres vivos no humanos que no pueden alzar su voz. “Le di mi juventud y mi belleza a los hombres, ahora les doy mi sabiduría y mi experiencia, lo mejor de mí, a los animales”, había dicho en una entrevista.

La actriz se convirtió en una activista en favor de los derechos de los animales

Fue, junto a Marilyn Monroe, una de las mujeres más deseadas del planeta. Y tuvo unos cuantos amoríos. Eran tiempos en los que se suponía que el matrimonio debía durar toda la vida. Pero ella no estaba dispuesta a marchitarse en los brazos de un hombre por el que ya no sintiera más amor. El 21 de diciembre de 1952, sin ir más lejos, se casó con el director Roger Vadim. Pero se divorció de él en 1957, después de haberse vinculado sentimentalmente con Jean-Louis Trintignant, con quien se relacionó durante dos años, y el músico Gilbert Bécaud con quien tuvo un affaire.

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El 18 de junio de 1959, Brigitte se casó embarazada con el actor Jacques Charrier. Su único hijo, Nicolas-Jacques, nació el 11 de enero de 1960. Pero, en 1962, sobrevino el divorcio y el niño fue criado por la familia de su padre. De hecho, recién pudo concretar un vínculo más fluido con su famosa madre cuando se convirtió en un adulto. Pero Bardot no se dio por vencida y, el 14 de julio de 1966, volvió a contraer enlace, esta vez, con el millonario alemán Gunter Sachs. De él se divorció en 1969, un año después de empezar un romance con Patrick Gilles, con quien salió hasta 1971.

Dijo haber estado con unos cien hombres. Algunos nombres que salieron a la luz con posterioridad fueron el barman e instructor de esquí Christian Kalt, el empresario Luigi Rizzi, el músico Bob Zagury, el cantante Serge Gainsbourg, el escritor John Gilmore, los actores Warren Beatty y Laurent Vergez, el escultor Miroslav Brozek y el productor Allain Bourgrain-Dubourg. Ya de adulta, en tanto, encontró contención en los brazos de Bernard D’Ormale, con quien se casó el 16 de agosto de 1992, a tan solo dos semanas de haberlo conocido, y con quien compartió hasta el final de sus días en su mansión de Saint-Tropez.

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Brigitte creó una fundación que lleva su nombre y sigue trabajando tras su muerte (REUTERS)

“La primera parte de mi vida fue como un borrador de mi existencia y, en la segunda, encontré las respuestas a las preguntas que me planteaba”, decía. No solo el activismo en favor de los animales, que la llevó a enfrentarse a colegas que utilizaban tapados de piel, la puso en el centro de la polémica en más de una oportunidad. También sus ideas de derecha, que en varias oportunidades se reflejaron en discursos de odio contra la inmigración y las políticas sociales, por lo que fue condenada. Pero ella era una mujer libre, en todas sus formas, y nadie podía decirle qué hacer ni cómo pensar.

Había nacido en el seno de una familia de industriales de buen pasar. De chica, como muchas, quería ser bailarina clásica. Y entró al conservatorio de París, muy a pesar de su padre que no veía con buenos ojos que su hija se dedicara al arte. Pero ella siempre tuvo un carácter rebelde. Y una belleza que no pasaba inadvertida. Así que, cuando siendo una adolescente recibió la propuesta de hacer una sesión de fotos, no lo dudó. Al poco tiempo, ya estaba ilustrando las portadas de varias revistas de moda. Luego llegó el cine. Y, casi de inmediato, el éxito y el dinero. Aunque no la paz, que recién encontró en su vida adulta.

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Aprendió a sobrellevar con entereza el paso del tiempo. Nunca se sometió a ninguna cirugía estética. Ni se preocupó por los cambios que los años fueron realizando en su cuerpo. En ese sentido, tuvo la sabiduría que muchas otras divas de su época no tuvieron. Porque su libertad era tal, que no permitió que los parámetros sociales la obligaran a luchar contra la vejez. Murió el 28 de diciembre de 2025, a los 91 años, en La Madrague, donde vivía rodeada de perros, gatos, cabras, chivos, burros, ovejas, gallinas y varias especies más. Pero su lucha por los animales sigue vigente.

El pasado lunes 21 de septiembre se realizó una subasta en la que salieron a la venta 285 objetos personales de la actriz, desde sombreros de paja y muebles hasta ropa interior. A la misma asistieron unos 3000 compradores. Y se terminó recaudando casi un millón de euros, una cifra que multiplicaba por 20 el valor estimado inicialmente. La unión de Brigitte con D’Ormale no había sido reconocida legalmente en Francia, por lo que el hombre no heredó nada tras el fallecimiento de la estrella. Y todo, incluido lo recaudado en esta oportunidad, fue a parar a manos de su hijo y de la Fundación Brigitte Bardot, que hoy continúa con su labor bajo la presidencia de Max Guazzini.

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