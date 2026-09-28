Sociedad

Calendario 2026: cuándo es el próximo feriado en Argentina

El último tramo del año todavía contempla varias jornadas de descanso, entre jornadas trasladables, inamovibles y días no laborables

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El mes de septiembre se consolida como el único período de 2026 sin feriados nacionales ni días no laborables (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El calendario de feriados de 2026 entra en su tramo final luego de un septiembre sin fechas de descanso nacional. Con octubre a la vista, trabajadores y empleadores comienzan a revisar los próximos días no laborables y los fines de semana largos previstos antes de fin de año.

El último trimestre reúne varias de las fechas previstas en el cronograma nacional. Octubre dará inicio a una sucesión de descansos que continuará en noviembre y diciembre, con feriados trasladables, inamovibles y un día no laborable con fines turísticos.

PUBLICIDAD

Cuándo es el próximo feriado en 2026

El lunes 12 de octubre será el siguiente feriado nacional del año. La fecha está incluida entre los feriados trasladables establecidos por la Ley 27.399, aunque en esta oportunidad no se modifica porque cae directamente al comienzo de la semana.

Un calendario de mesa de octubre de 2026 con el número 12 circulado en rojo, junto a una bandera de Argentina, un bolígrafo y una planta
El Día del Respeto a la Diversidad Cultural del lunes 12 de octubre conformará un fin de semana largo de tres días en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

De ese modo, se formará un descanso de tres jornadas consecutivas: sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre. Será el primer fin de semana largo desde el feriado del 17 de agosto, correspondiente al Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Septiembre es el único mes de 2026 sin feriados nacionales ni días no laborables previstos en el cronograma general. Por eso, entre el receso de agosto y el de octubre transcurre un período de casi dos meses sin pausas nacionales en la actividad laboral y educativa.

PUBLICIDAD

En los feriados nacionales rige el régimen previsto por la Ley de Contrato de Trabajo. Quienes deban prestar servicios ese día tienen derecho a cobrar el doble de una jornada habitual, dado que la normativa equipara estas fechas al descanso dominical. La obligación alcanza a los empleadores que requieran tareas durante la jornada festiva.

Calendario de Feriados

Ver calendario completo

Faltan
13 dias

Proximo feriado: 12 de Octubre

Día del Respeto a la Diversidad Cultural - (Este año no se modifica)

Octubre
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sa
Do
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

La diferencia con un día no laborable es central. En esos casos, la decisión de otorgar el descanso corresponde al empleador y, si el trabajador cumple sus tareas, percibe su remuneración habitual, sin el adicional propio de un feriado nacional.

Qué se conmemora el 12 de octubre en Argentina

El 12 de octubre recuerda el primer contacto entre la expedición encabezada por Cristóbal Colón y los pueblos originarios de América, ocurrido en 1492 en la isla de Guanahaní, en el actual archipiélago de las Bahamas. En Argentina, el presidente Hipólito Yrigoyen estableció la fecha como feriado nacional el 4 de octubre de 1917, bajo la denominación de Día de la Raza.

Múltiples huellas de manos de colores azul, verde, naranja, púrpura, rojo, amarillo, marrón y turquesa sobre el contorno de un mapa mundial sobre fondo beige
La llegada de Cristóbal Colón a América en 1492 marcó el primer contacto con los pueblos originarios del continente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante décadas, la conmemoración se centró en la relación histórica entre América y España. Sin embargo, el enfoque oficial cambió en 2010, cuando el Decreto 1584 sustituyó aquella denominación por Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

La modificación buscó reconocer la pluralidad de identidades que conforman el país y poner en primer plano los derechos, las culturas y la historia de los pueblos originarios. Desde entonces, la fecha funciona también como una instancia de reflexión sobre la diversidad étnica y cultural de América. En la actualidad, volvió a ser conocido como Día de la Raza.

Cómo sigue el calendario de feriados

Después del descanso de octubre, el calendario de 2026 todavía concentra varias fechas que permitirán organizar viajes, reuniones familiares o pausas laborales antes del cierre del año. El cronograma combina feriados nacionales, que tienen carácter obligatorio, con un día no laborable establecido con fines turísticos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El lunes 7 de diciembre funcionará como día no laborable con fines turísticos antes del feriado del 8 de diciembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los próximos períodos de descanso previstos son los siguientes:

  • Lunes 9 de noviembre: el Gobierno nacional declaró feriado esa jornada por la visita del papa León XIV. La fecha formará un fin de semana largo desde el sábado 7 hasta el lunes 9. Los días posteriores (10 y 11) serán feriados, pero distritales o provinciales.
  • Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional. La conmemoración corresponde al viernes 20, pero se traslada al lunes siguiente y forma un fin de semana largo desde el sábado 21.
  • Del sábado 5 al martes 8 de diciembre: será el período más extenso del tramo final del año. El lunes 7 es día no laborable con fines turísticos y el martes 8 se celebra el Día de la Inmaculada Concepción de María, que es feriado nacional.
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad completará el calendario. Al coincidir con un viernes, permitirá un descanso de tres días junto con el sábado 26 y el domingo 27.

Temas Relacionados

FeriadosCalendario 2026Día del Respeto a la Diversidad CulturalDía de la RazaEfeméridesNewsroom BUEÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tiempo en el AMBA: hasta cuándo siguen las tormentas y qué pasará con la temperatura esta semana

Después de un domingo con precipitaciones intermitentes, el pronóstico marca un nuevo pico de inestabilidad el martes por la mañana, con vientos intensos del sur que anticipan un descenso térmico y jornadas sin registro de precipitaciones a partir del miércoles

Tiempo en el AMBA: hasta cuándo siguen las tormentas y qué pasará con la temperatura esta semana

A 92 años del nacimiento de Brigitte Bardot: la sex symbol que tuvo 100 amantes y que cambió a los hombres por los animales

La actriz francesa, que murió hace 9 meses, había nacido en París el 28 de septiembre de 1934. La artista decidió poner toda su energía en la fundación que creó en favor de los seres vivos que no tienen voz

A 92 años del nacimiento de Brigitte Bardot: la sex symbol que tuvo 100 amantes y que cambió a los hombres por los animales

¿Por qué la lucha por el aborto legal y el fin de la esclavitud se celebran el 28 de septiembre?

Hace 36 años, en San Bernardo, se realizó el V Encuentro Feminista Latinoamericano (EFLAC). Se decidió instaurar el Día de Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto en América Latina el 28S. La fecha es un homenaje a la libertad de vientres que terminó con la esclavitud, en Brasil, en 1871

¿Por qué la lucha por el aborto legal y el fin de la esclavitud se celebran el 28 de septiembre?

Incendios en Córdoba: dos focos se activaron en la provincia y los brigadistas buscan combatir las llamas

El operativo movilizó recursos de varias localidades cordobesas. Trabajan equipos voluntarios, integrantes del ETAC y medios aéreos. El episodio en el río San Guillermo afecta pastizales y no amenaza zonas pobladas

Incendios en Córdoba: dos focos se activaron en la provincia y los brigadistas buscan combatir las llamas

Comenzó la sucesión para controlar la fortuna del Indio Solari: ¿qué pasa con su testamento?

El proceso judicial que definirá la herencia del mayor ídolo musical argentino fue puesto en marcha por su hijo Bruno. Documentos hallados por Infobae revelan detalles llamativos. Mientras tanto, quienes demandaron al Indio en vida observan el trámite con atención

Comenzó la sucesión para controlar la fortuna del Indio Solari: ¿qué pasa con su testamento?

DEPORTES

La historia de Denise García Rojo, la cordobesa que asistió a danza con botines, creció en España y llegó a la selección argentina

La historia de Denise García Rojo, la cordobesa que asistió a danza con botines, creció en España y llegó a la selección argentina

La génesis en la Selección del Cuti Romero, el nuevo capitán argentino: su referente desconocido y el golpe que lo hizo crecer

Carlos Abriata, el outsider del mundo Boca que quiere ser presidente

Las burlas del CM de Boca a Racing que causaron furor en las redes: Marcos Rojo, Maravilla Martínez y un posteo borrado

El sorprendente gesto de Leandro Paredes con Enner Valencia tras la victoria de Boca Juniors sobre Racing

TELESHOW

Tiago PZK confirmó su romance con La Joaqui: la foto en un avión privado a dos meses de la ruptura de Luck Ra con la artista

Tiago PZK confirmó su romance con La Joaqui: la foto en un avión privado a dos meses de la ruptura de Luck Ra con la artista

Daniela Celis rompió en llanto después de una función de Sex y contó el motivo: “Soy muy emocional”

La pesadilla de Marcela Tauro con una acosadora: “Fue horrible porque sabía todos los horarios de mi hijo”

La dedicatoria de Tini Stoessel a Lali Espósito tras su histórico show: “Hay cosas que suceden cuando una está preparada para vivirlas”

Baby Etchecopar recordó su última charla con Oscar “El Negro” González Oro: “Dejame morir tranquilo acá”

INFOBAE AMÉRICA

Eduardo Bolsonaro: “Como está creciendo día a día, yo creo que Flávio puede vencer a Lula en primera vuelta”

Eduardo Bolsonaro: “Como está creciendo día a día, yo creo que Flávio puede vencer a Lula en primera vuelta”

El precio del petróleo se dispara tras el rechazo de Trump a la propuesta del régimen de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz

“Actualmente imposible”: las deserciones en Corea del Norte están en caída libre

¿Qué está en juego en las elecciones de Brasil?

El papa León XIV cierra su gira por Francia con un discurso sobre Europa y su integración en una ciudad marcada por las guerras