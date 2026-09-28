Calendario 2026: cuándo es el próximo feriado en Argentina

El mes de septiembre se consolida como el único período de 2026 sin feriados nacionales ni días no laborables (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El calendario de feriados de 2026 entra en su tramo final luego de un septiembre sin fechas de descanso nacional. Con octubre a la vista, trabajadores y empleadores comienzan a revisar los próximos días no laborables y los fines de semana largos previstos antes de fin de año.

El último trimestre reúne varias de las fechas previstas en el cronograma nacional. Octubre dará inicio a una sucesión de descansos que continuará en noviembre y diciembre, con feriados trasladables, inamovibles y un día no laborable con fines turísticos.

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Cuándo es el próximo feriado en 2026

El lunes 12 de octubre será el siguiente feriado nacional del año. La fecha está incluida entre los feriados trasladables establecidos por la Ley 27.399, aunque en esta oportunidad no se modifica porque cae directamente al comienzo de la semana.

El Día del Respeto a la Diversidad Cultural del lunes 12 de octubre conformará un fin de semana largo de tres días en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

De ese modo, se formará un descanso de tres jornadas consecutivas: sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre. Será el primer fin de semana largo desde el feriado del 17 de agosto, correspondiente al Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Septiembre es el único mes de 2026 sin feriados nacionales ni días no laborables previstos en el cronograma general. Por eso, entre el receso de agosto y el de octubre transcurre un período de casi dos meses sin pausas nacionales en la actividad laboral y educativa.

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En los feriados nacionales rige el régimen previsto por la Ley de Contrato de Trabajo. Quienes deban prestar servicios ese día tienen derecho a cobrar el doble de una jornada habitual, dado que la normativa equipara estas fechas al descanso dominical. La obligación alcanza a los empleadores que requieran tareas durante la jornada festiva.

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La diferencia con un día no laborable es central. En esos casos, la decisión de otorgar el descanso corresponde al empleador y, si el trabajador cumple sus tareas, percibe su remuneración habitual, sin el adicional propio de un feriado nacional.

Qué se conmemora el 12 de octubre en Argentina

El 12 de octubre recuerda el primer contacto entre la expedición encabezada por Cristóbal Colón y los pueblos originarios de América, ocurrido en 1492 en la isla de Guanahaní, en el actual archipiélago de las Bahamas. En Argentina, el presidente Hipólito Yrigoyen estableció la fecha como feriado nacional el 4 de octubre de 1917, bajo la denominación de Día de la Raza.

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La llegada de Cristóbal Colón a América en 1492 marcó el primer contacto con los pueblos originarios del continente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante décadas, la conmemoración se centró en la relación histórica entre América y España. Sin embargo, el enfoque oficial cambió en 2010, cuando el Decreto 1584 sustituyó aquella denominación por Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

La modificación buscó reconocer la pluralidad de identidades que conforman el país y poner en primer plano los derechos, las culturas y la historia de los pueblos originarios. Desde entonces, la fecha funciona también como una instancia de reflexión sobre la diversidad étnica y cultural de América. En la actualidad, volvió a ser conocido como Día de la Raza.

Cómo sigue el calendario de feriados

Después del descanso de octubre, el calendario de 2026 todavía concentra varias fechas que permitirán organizar viajes, reuniones familiares o pausas laborales antes del cierre del año. El cronograma combina feriados nacionales, que tienen carácter obligatorio, con un día no laborable establecido con fines turísticos.

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El lunes 7 de diciembre funcionará como día no laborable con fines turísticos antes del feriado del 8 de diciembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los próximos períodos de descanso previstos son los siguientes:

Lunes 9 de noviembre: el Gobierno nacional declaró feriado esa jornada por la visita del papa León XIV . La fecha formará un fin de semana largo desde el sábado 7 hasta el lunes 9. Los días posteriores (10 y 11) serán feriados, pero distritales o provinciales .

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional. La conmemoración corresponde al viernes 20, pero se traslada al lunes siguiente y forma un fin de semana largo desde el sábado 21.

Del sábado 5 al martes 8 de diciembre: será el período más extenso del tramo final del año. El lunes 7 es día no laborable con fines turísticos y el martes 8 se celebra el Día de la Inmaculada Concepción de María, que es feriado nacional.

Viernes 25 de diciembre: Navidad completará el calendario. Al coincidir con un viernes, permitirá un descanso de tres días junto con el sábado 26 y el domingo 27.