El pedido de disculpas de Franco Colapinto por la radio y la furia de Pierre Gasly tras el choque de su compañero

Guardar

Lo que parecía ser una jornada soñada para Alpine terminó en una pesadilla producto de un inesperado accidente. Franco Colapinto se llevó por delante a su compañero de equipo Pierre Gasly tras la reanudación de la carrera por el choque de Alex Albon y ambos pilotos debieron abandonar el Gran Premio de Azerbaiyán.

Tras lo acontecido, Colapinto pidió disculpas a todo el equipo Alpine y a Pierre Gasly luego del choque entre ambos pilotos que provocó el abandono de los dos en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. El argentino reconoció por radio que bloqueó por completo antes de la primera curva del circuito callejero de Bakú y asumió la responsabilidad por una maniobra que también dejó fuera de carrera a Lando Norris, de McLaren.

PUBLICIDAD

El incidente ocurrió en el reinicio de la competencia, después de una neutralización que se produjo para retirar el Williams de Alex Albon. En ese momento, Colapinto llegó pasado a la primera curva, impactó contra el monoplaza de Pierre Gasly y el auto del francés terminó en contacto con el de Norris.

La secuencia derivó en el abandono inmediato de Gasly y del piloto británico. Colapinto logró llevar su Alpine hasta los boxes, aunque el daño impidió que continuara. El equipo evaluó la posibilidad de reparar el vehículo y enviarlo de nuevo a la pista, pero poco después confirmó el retiro definitivo.

PUBLICIDAD

Las comunicaciones entre Colapinto y su ingeniero Stuart Barlow expusieron el impacto que tuvo el choque para el argentino. Desde boxes le indicaron que mantuviera altas las revoluciones del motor para preservar la temperatura de la unidad de potencia mientras regresaba a los boxes.

“Intenta mantener las revoluciones altas, amigo, para las temperaturas de la PU. Vamos a entrar a boxes y echarle un vistazo al coche. El objetivo es volver a salir”, le comunicó Stuart. La respuesta de Franco Colapinto fue inmediata. “No, amigo, estamos fuera. Lo siento, amigo. Lo siento a todo el equipo.”, expresó el piloto argentino, que ya había advertido que los daños impedían una reanudación de la marcha.

PUBLICIDAD

Desde Alpine insistieron con la instrucción de detener el auto en boxes para realizar una revisión. “Entonces, box, box. Nos detendremos en boxes. Evaluaremos el coche. Quédate en el coche. Vale, apaga. Así que estamos retirando el coche”, señaló el ingeniero.

Colapinto volvió a tomar la palabra y profundizó su pedido de disculpas. “Sí. Lo siento. Un lo siento muy grande a todos. Lo siento a Pierre. Muy mal, me bloqueé por completo”, afirmó.

La frase dejó en claro que el argentino identificó el bloqueo de los neumáticos como el origen de la maniobra. Al llegar sin control suficiente a la zona de frenada, el Alpine de Colapinto impactó contra el de Gasly, que se encontraba por delante en la aproximación a la primera curva.

PUBLICIDAD

Vale destacar que el piloto argentino, que al momento del accidente se encontraba en el décimo lugar, acumulaba 31 Grandes Premios sin abandonar con su Alpine.

Gasly no ocultó su fastidio luego de la maniobra. El francés, que sufrió el golpe de su compañero y terminó sin posibilidades de continuar, lanzó una frase que reflejó la frustración del momento: “¡No puedo creerlo!” y “¡Cuántos puntos perdidos!“.

El comentario tuvo lugar después del choque que dejó a los dos Alpine fuera de competencia. La reacción de Gasly apuntó al costo deportivo de un incidente interno en una carrera en la que ambos autos habían quedado involucrados en una misma acción.

PUBLICIDAD

El francés fue el primer piloto de Alpine afectado por el contacto. Tras recibir el impacto de Colapinto, su monoplaza se desplazó y alcanzó al McLaren de Norris. La colisión encadenada amplió las consecuencias de la maniobra y terminó con tres abandonos.

Una vez finalizada la carrera, en diálogo con la prensa, Franco Colapinto nuevamente le pidió disculpas tanto a la escudería como a su compañero. “Bloqueé cuando empecé a frenar y después estuve fuera de control. Perdón a todo el equipo, a Pierre porque fue un error grave. Perdón a todo el equipo”, comenzó su relato. Prosiguiendo con su análisis, manifestó: “No tenía mucho ritmo y comencé a tener degradación atrás y hay que entender el por qué. Las disculpas al equipo y a Pierre”. Y luego, concluyó: “Estoy triste por la situación e intentaremos darlo vuelta”.

PUBLICIDAD

Para Alpine, el episodio significó la pérdida simultánea de sus dos autos en la misma vuelta. El equipo había quedado sin margen para recuperar posiciones luego de que los daños en el vehículo de Colapinto obligaran a retirarlo en los boxes.

La carrera resultó un duro golpe para la escudería francesa en su puja por quedarse con el quinto lugar del campeonato de constructores, al no sumar punttos y ver cómo Racing Bulls estiró la ventaja procuto del séptiimo lugar de Arvid Lindblad. Además, los Haas también se le acercaron gracias al octavo puesto de Esteban Ocon y el noveno de Oliver Bearman.

PUBLICIDAD