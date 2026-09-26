Franco Colapinto habló tras su choque a Pierre Gasly en Bakú: “Fue un error grande y grave”

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Franco Colapinto cometió un grave error en el Gran Premio de Azerbaiyán al protagonizar un accidente en el que involucró a su compañero Pierre Gasly y Lando Norris (McLaren). El argentino se fue de largo en la primera curva tras la relanzada en la vuelta 35 y ambos Alpine abandonaron en Bakú, algo que también se traduce en una importante pérdida de puntos para las tablas de la Fórmula 1.

El joven de 23 años habló en rueda de prensa sobre su equivocación y, al igual que hizo por la radio, pidió disculpas por el accidente. “Bloqueé cuando empecé a frenar y después estuve fuera de control toda la frenada. No tuve mucho por hacer. Perdón a todo el equipo y a Pierre. Fue un error grande y grave, perdimos muchos puntos con los dos autos. Un día complicado, venía siendo bastante bueno. Perdón a todo el equipo”, comentó en diálogo con ESPN.

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Respecto al desarrollo de la carrera en Bakú, donde estaba en posiciones de puntos, aseguró: “No tenía mucho ritmo. Empecé a tener degradación atrás y me quedé un poco. Me costó bastante. Hay que entender el por qué. Más que nada pedirles disculpas al equipo y a Pierre, que perdimos muchos puntos. Triste por la situación. Intentaremos darlo vuelta pronto”.

El incidente cortó una serie de 30 Grandes Premios consecutivos en los que el argentino había llegado a la meta. Además, era el único piloto que había completado los 14 eventos disputados hasta entonces en la temporada.

La acción se produjo en la vuelta 35, durante el reinicio de la competición por el auto de seguridad que provocó Alex Albon con su Williams. Al llegar a la primera curva del circuito urbano de Bakú, Colapinto bloqueó antes de frenar, llegó pasado y golpeó de lleno al monoplaza de Gasly. El impacto también alcanzó a Lando Norris, de McLaren.

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El francés, el británico y el bonaerense quedaron fuera de competencia, aunque Colapinto logró volver a boxes con el neumático trasero derecho dañado antes de abandonar. “Estamos fuera. Lo siento, amigo. Lo siento a todo el equipo”, comentó Franco por la radio del equipo. El pilarense reconoció su error de forma inmediata.

Más allá de que Stuart Barlow, su ingeniero de pista, le insistió que regresara a boxes para “evaluar el coche”, Colapinto remarcó su pedido de disculpas por la situación que provocó: “Lo siento. Un lo siento muy grande a todos. Lo siento a Pierre. Muy mal, me bloqueé por completo”.

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Gasly marchaba séptimo, posición que otorgaba 5 puntos, mientras que Colapinto era décimo y sumaba 1 punto. La maniobra eliminó de una vez las dos oportunidades de Alpine para puntuar en la 15ª fecha del campeonato. “¡Oh, por dios! ¡No puedo creerlo! ¡Cuántos puntos perdidos!”, explotó el francés por la radio.

Las malas noticias para Alpine se acentuaron en la última vuelta del Gran Premio de Azerbaiyán: Arvid Lindblad superó en la recta principal a Oliver Bearman para terminar séptimo, sumar seis puntos con Racing Bulls y estirar la diferencia en el quinto puesto del Campeonato de Constructores. Durante el accidente de Colapinto, el británico chocó a su compañero Liam Lawson, pero no fue penalizado por dirección de carrera.

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La victoria en Bakú fue para George Russell, de Mercedes, quien redujo la diferencia de puntos con su compañero Andrea Kimi Antonelli en la disputa por el título. Max Verstappen e Isack Hadjar, ambos pilotos de Red Bull, completaron el podio.

La Fórmula 1 continuará el próximo fin de semana con el Gran Premio de Bahréin, que se correrá de forma excepcional en Malasia debido al conflicto en Medio Oriente. El Circuito Internacional de Sepang recibirá otra vez a la categoría después de nueve años y será un trazado desconocido para Colapinto.