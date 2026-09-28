El precio del petróleo se dispara tras el rechazo de Trump a la propuesta del régimen de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz (REUTERS)

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Los precios del petróleo subieron con fuerza este lunes en los mercados asiáticos, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazara una propuesta iraní para establecer una tregua de siete días y reabrir el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el transporte de hidrocarburos. El Brent avanzó 3,1% hasta los 107,51 dólares por barril, mientras el West Texas Intermediate (WTI) subió 2,1% hasta los 94,32 dólares.

La propuesta de Irán, presentada la semana pasada ante la ONU, contemplaba un plazo de siete días para recuperar la circulación normal por Ormuz y establecer después una nueva ronda de conversaciones con Washington sobre un acuerdo de mayor alcance.

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Teherán transmitió el plan a Estados Unidos a través de Qatar y lo vinculó con varias medidas reclamadas a Washington: el levantamiento del bloqueo naval contra los puertos iraníes, la suspensión de las sanciones sobre las ventas de petróleo, la liberación de activos congelados y un alto el fuego que incluyera distintos frentes de la región.

El canciller iraní, Abbas Araqchi, explicó que los primeros pasos podían completarse en cuatro o cinco días y que el estrecho quedaría abierto el sexto día. El séptimo comenzaría una nueva ronda de conversaciones con Washington.

“El calendario de siete días comenzará tan pronto como Estados Unidos acepte este plan”, afirmó Araqchi.

Trump rechazó la propuesta y sostuvo que las condiciones planteadas por Teherán no satisfacen sus objetivos. “Quieren llegar a un acuerdo, y creo que está bien. A mí también me gustaría llegar a un acuerdo. Pero ese acuerdo no sería aceptable”, declaró el sábado.

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Trump rechazó la propuesta y sostuvo que las condiciones planteadas por Teherán no satisfacen sus objetivos (REUTERS)

El presidente estadounidense también reclamó que Irán abra el estrecho y sostuvo que el país no puede continuar obteniendo ingresos mientras permanece vigente la presión de Washington.

Los precios del petróleo habían retrocedido después de conocerse la iniciativa iraní, pero el rechazo de Trump impulsó nuevamente las cotizaciones en el inicio de la sesión asiática.

Pese al rechazo de la propuesta, Trump dejó abierta la posibilidad de nuevos contactos. El mandatario afirmó que espera que las conversaciones con Irán se reanuden esta semana, mientras Washington y Teherán mantienen diferencias sobre las condiciones para terminar el conflicto y normalizar el transporte marítimo.

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Araqchi, por su parte, insistió en que Teherán no modificará los términos que presentó. “No aceptamos la coerción, las amenazas ni la intimidación”, afirmó el canciller iraní.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, también cuestionó la posibilidad de avanzar rápidamente hacia un entendimiento con Washington. “No tenemos confianza en la parte estadounidense y no sabemos sobre qué base se puede alcanzar un entendimiento”, declaró.

El estrecho de Ormuz permanece en el centro de las negociaciones debido a su importancia para el transporte de hidrocarburos desde los países del Golfo. El tráfico marítimo se redujo de forma drástica desde el comienzo de la guerra en Oriente Medio a finales de febrero.

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El estrecho de Ormuz permanece en el centro de las negociaciones debido a su importancia para el transporte de hidrocarburos desde los países del Golfo (REUTERS)

Durante un fin de semana reciente, apenas 17 buques vinculados al transporte de materias primas atravesaron el estrecho, frente a los 37 de la semana anterior y a un promedio previo al conflicto de unos 125 barcos diarios.

La situación también se agravó por el bloqueo del estrecho de Bab el Mandeb por parte de los hutíes proiraníes de Yemen, que impidieron el tránsito de petróleo de Arabia Saudita.

La reducción del tráfico por estas rutas mantiene la presión sobre el suministro internacional de crudo y sobre los precios de los combustibles. En Estados Unidos, Trump afirmó que está considerando “muy seriamente” prohibir las exportaciones estadounidenses de diésel, en un contexto de interrupciones vinculadas con los conflictos en Oriente Medio y Europa.

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Los precios del diésel en Estados Unidos alcanzaron recientemente niveles récord mientras el mercado petrolero permanece atento a una eventual nueva escalada militar que pueda reducir todavía más el flujo de crudo.

(Con información de AFP)