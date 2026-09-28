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El papa León XIV cierra su gira por Francia con un discurso sobre Europa y su integración en una ciudad marcada por las guerras

El pontífice tiene previsto abordar el futuro del continente y su integración durante una jornada que incorpora una dimensión política a su primera visita oficial a Francia en 20 años. El presidente francés, Emmanuel Macron, también tiene previsto intervenir y se esperaba la presencia de varios jefes de Estado y de Gobierno europeos

León XIV cierra su gira por Francia con un discurso sobre Europa y su integración en una ciudad marcada por las guerras (REUTERS)
León XIV cierra su gira por Francia con un discurso sobre Europa y su integración en una ciudad marcada por las guerras (REUTERS)
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El papa León XIV cierra este lunes su visita de cuatro días a Francia con un discurso sobre las raíces de Europa y la importancia de la unidad del continente en Metz, una ciudad del noreste francés marcada por los conflictos entre Francia y Alemania y vinculada con Robert Schuman, uno de los considerados padres fundadores de la Unión Europea.

El pontífice, primer papa estadounidense de la historia, tiene previsto abordar el futuro de Europa y su integración durante una jornada que incorpora una dimensión política a su primera visita oficial a Francia en casi dos décadas. El presidente francés, Emmanuel Macron, también tiene previsto intervenir y se esperaba la presencia de varios jefes de Estado y de Gobierno europeos.

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La visita a Metz adquiere un significado particular por su historia. La ciudad, que cuenta con unos 120.000 habitantes, cambió de manos entre Francia y Alemania en distintos conflictos y quedó marcada por tres guerras, incluidas las dos guerras mundiales. Schuman, figura vinculada con los primeros pasos del proyecto de integración europea, está enterrado en las inmediaciones de Metz.

El arzobispo de Metz, Philippe Ballot, destacó el valor simbólico de la visita y recordó que la ciudad fue moldeada por “tres guerras, incluidas dos guerras mundiales”.

León XIV tiene previsto pronunciar un mensaje sobre las “raíces de Europa” y defender la importancia de la unidad en un continente donde los movimientos nacionalistas ganan fuerza y la guerra entre Rusia y Ucrania continúa por quinto año.

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El pontífice considera a Europa un contrapeso frente a las principales potencias mundiales y en anteriores intervenciones llamó a la Unión Europea a superar sus tensiones y recuperar la unidad para promover la paz en Ucrania y más allá.

El Papa León XIV, seguido por el Director General Khaled El-Enany, abandona la sede de la UNESCO el viernes 25 de septiembre de 2026 en París. (Foto AP/Gregorio Borgia)
El pontífice, primer papa estadounidense de la historia, tiene previsto abordar el futuro de Europa y su integración durante una jornada que incorpora una dimensión política a su primera visita oficial a Francia en casi dos décadas (AP)

El mensaje del papa se produce siete meses antes de las elecciones presidenciales francesas, en las que los votantes elegirán al sucesor de Macron. En ese escenario, la extrema derecha, contraria a una mayor integración europea y favorable a una política restrictiva frente a la inmigración, busca acceder al poder.

La jornada en Metz también incluye un recorrido de León XIV en el papamóvil descubierto y una misa en la catedral de San Esteban, uno de los principales ejemplos de arquitectura gótica de la ciudad.

La visita papal generó una fuerte expectativa entre los habitantes. Los hoteles quedaron completos y los restaurantes registraron un aumento de las reservas. “La magnitud de los preparativos es enorme”, afirmó Anne Padoreck, una residente local.

Las autoridades realizaron un amplio operativo de seguridad antes de la llegada del pontífice. El dispositivo incluyó una inspección de la catedral y la participación de especialistas en desactivación de explosivos, que descendieron por la fachada del templo.

La visita de León XIV a Francia comenzó el viernes y hasta el domingo reunió a más de 1,3 millones de personas en París y Lourdes, según cifras del Vaticano. El momento de mayor convocatoria se produjo el sábado, cuando el papa recorrió los Campos Elíseos en su papamóvil y celebró una misa ante unas 800.000 personas.

Durante el recorrido por París, el centro de la capital francesa quedó bajo un amplio dispositivo de seguridad y recibió a los fieles que participaron de la celebración religiosa.

A lo largo de la visita, León XIV mantuvo encuentros con los asistentes y bendijo a niños y personas con discapacidad. “Parece cada vez más accesible, algo bastante poco frecuente en un papa”, afirmó Catherine Ernst, una voluntaria de Estrasburgo.

La visita de León XIV a Francia comenzó el viernes y hasta el domingo reunió a más de 1,3 millones de personas en París y Lourdes, según cifras del Vaticano (REUTERS)
La visita de León XIV a Francia comenzó el viernes y hasta el domingo reunió a más de 1,3 millones de personas en París y Lourdes, según cifras del Vaticano (REUTERS)

Además de los actos religiosos, el pontífice utilizó su visita para plantear algunas de las prioridades de su pontificado. En sus intervenciones reclamó paz y convivencia y advirtió sobre el riesgo de perder la humanidad ante el avance de la inteligencia artificial, a la que vinculó con la posibilidad de construir “un paraíso de máquinas”.

Durante su encuentro con Macron en el Palacio del Elíseo el viernes, León XIV pidió a Francia que mantenga su papel como defensora de la paz. Un día después, durante una reunión con migrantes, sostuvo que es posible “vivir juntos con dignidad y paz”.

El domingo, en Lourdes, el papa mantuvo un encuentro con víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros del clero y reclamó a los obispos franceses que combatan este “flagelo”.

Durante esa misma jornada, León XIV también se pronunció sobre la muerte asistida, después de que el Parlamento francés aprobara este año su legalización para determinados pacientes. El pontífice sostuvo que la práctica no es “normal”.

(Con información de AFP)

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