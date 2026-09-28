Madonna recuerda que le dijeron que su “carrera había terminado” después de ganar su primer MTV VMAs

Madonna vuelve a los VMAs y se lleva el premio a Artista del Año. (CBS)

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Madonna fue reconocida como Artista del Año durante los MTV Video Music Awards 2026, ceremonia que se llevó a cabo este domingo 27 de septiembre en Los Ángeles.

La cantante, de 68 años, recibió uno de los principales premios de la noche después de encabezar las nominaciones de esta edición con 13 candidaturas.

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Durante su discurso de aceptación, Madonna comenzó con un comentario dirigido a sus propias manos: agradeció a sus dedos “porque siempre puedo contar con ellos”.

Después recordó su vínculo con los MTV Video Music Awards y señaló que probablemente parte del público ni siquiera había nacido cuando participó en la primera edición de la ceremonia, en 1984.

En aquella presentación interpretó “Like a Virgin”, actuación que recordó durante su discurso. La cantante también hizo referencia a un incidente ocurrido durante ese número, cuando uno de sus zapatos se desprendió mientras estaba sobre el escenario.

Madonna recordó su primera participación en los MTV VMAs de 1984. (Captura de video)

Madonna explicó que uno de sus tacones de aguja se había caído y que intentó resolver la situación con un movimiento similar a un salto para mantener la apariencia de la coreografía. Sin embargo, el movimiento terminó provocando que parte de su vestuario se desplazara.

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“En aquellos tiempos, no se mostraban las nalgas”, dijo durante la ceremonia. La artista agregó que después regresó al backstage satisfecha con la forma en que había resuelto el incidente, pero su mánager le dijo que su carrera había terminado.

Cuatro décadas después de aquella presentación, la famosa utilizó su discurso para hablar sobre la etapa actual de su carrera y el proceso creativo que ha experimentado recientemente.

“He pasado el último año y medio encontrándome a mí misma, creyendo en mí misma y haciendo realmente la música que quería hacer. Esa es, en realidad, la definición de ser artista”, explicó.

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Durante su discurso en los MTV VMAs, Madonna aseguró que es fiel a sí misma. (CBS)

Y añadió: “Mi deseo para todos ustedes aquí esta noche es que dediquen el próximo año, o los próximos 10 años, o el resto de su vida a hacer lo mismo: encontrarse a sí mismos y creer en sí mismos”.

Madonna lidera los MTV VMAs con 13 nominaciones

Cabe destacar que Madonna se impuso en la categoría de Artista del Año a Ariana Grande, Bruno Mars, Morgan Wallen, Sabrina Carpenter y Taylor Swift.

Los nominados llegaron a la ceremonia después de un año marcado por nuevos lanzamientos musicales, presentaciones en vivo, giras y otros proyectos profesionales.

El reconocimiento fue parte de una noche con varias participaciones para Madonna.

La cantante abrió la ceremonia con su primera actuación en los VMAs en 23 años, presentando un número que comenzó con una introducción hablada de “One Step Away”, vinculada al videoclip de Confessions II—The Film.

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Madonna fue parte de las presentaciones en los MTV VMAs junto a Sabrina Carpenter.

Posteriormente interpretó “Bring Your Love”, canción que grabó junto a Sabrina Carpenter. La colaboración también fue presentada por ambas artistas en Coachella a principios de este año.

Madonna continuó su participación musical con “Danceteria Afterhours”, interpretación en la que estuvo acompañada por Charli xcx. El segmento contó además con apariciones de Julia Garner, Seth Rogen, Sombr y el productor Andrew Watt.

La actividad de la famosa en esta edición de los VMAs se produjo después del lanzamiento de Confessions II en julio.

Madonna lanzó Confessions II en julio de este año.

El álbum marcó una nueva etapa discográfica para la cantante, quien durante el año también colaboró con Carpenter y participó en otros proyectos musicales.

Además de Madonna, la ceremonia de 2026 contó con actuaciones de Lisa, RAYE, Sienna Spiro, Shaboozey, GENER8ION, Gunna y Yung Lean, entre otros artistas.