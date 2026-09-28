Economía

ANSES: quiénes cobran hoy, lunes 28 de septiembre de 2026

Los pagos avanzan según la terminación del DNI y contemplan una actualización de 2,11% en los haberes y asignaciones

La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicó un incremento del 2,11 % en haberes previsionales y asignaciones durante septiembre (REUTERS/Agustin Marcarian)
La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicó un incremento del 2,11 % en haberes previsionales y asignaciones durante septiembre (REUTERS/Agustin Marcarian)
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este lunes con el calendario de pagos de septiembre para jubilaciones, pensiones, asignaciones y otras prestaciones, cuyas fechas de cobro varían según la terminación del DNI.

Este mes, los haberes previsionales y las asignaciones recibieron un aumento del 2,11 %, según la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

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Quiénes cobran hoy, 28 de septiembre de 2026

El calendario de pagos de ANSES para este jueves incluye a los siguientes grupos de beneficiarios:

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Los titulares de jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo cuyos documentos terminen en 8 y 9 tienen acreditado su pago este lunes. Con esta fecha concluye el cronograma de septiembre para este grupo.

Prestación por Desempleo Plan 1

También cobran hoy los beneficiarios de la Prestación por Desempleo Plan 1 con DNI terminados en 8 y 9. Se trata de la última fecha prevista para esta prestación durante septiembre.

Interior de una oficina de ANSES con personas haciendo fila y sentadas, mientras empleados atienden en mostradores, algunos entregando dinero. Hay carteles de ANSES.
El cronograma mensual de la Prestación por Desempleo Plan 1 concluye con la acreditación a los documentos finalizados en 8 y 9 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignaciones de pago único

Las asignaciones por nacimiento, adopción y matrimonio también tienen un cronograma extendido. Para los trámites ingresados en la primera quincena, el período de cobro va del 9 de septiembre al 9 de octubre. En el caso de la segunda quincena, las acreditaciones se habilitan entre el 21 de septiembre y el 9 de octubre.

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Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las asignaciones familiares para titulares de PNC permanecen disponibles para todas las terminaciones de DNI. El período de pago comenzó el 8 de septiembre y se mantendrá abierto hasta el 9 de octubre.

De cuánto son las jubilaciones en septiembre 2026

Con la actualización de septiembre, la jubilación mínima asciende a $428.633,20. A ese monto se incorpora un bono de $70.000 para los beneficiarios que cumplen las condiciones, por lo que el ingreso total llega a $498.633,20.

La jubilación máxima, por su parte, quedó establecida en $2.884.295,54 para septiembre. Quienes superan el haber mínimo comenzarán a cobrar desde el 22 de septiembre, de acuerdo con la terminación de su DNI.

Una mujer mayor sonriente con un suéter beige recibe billetes de una empleada en un escritorio blanco con el logo azul de Anses de fondo. Varias personas esperan sentadas.
La jubilación mínima de septiembre se fijó en 428.633,20 pesos y llega a 498.633,20 pesos con el bono de 70.000 pesos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las Pensiones No Contributivas, la prestación por invalidez o vejez alcanza un haber de $300.043,24 sin refuerzo. Al sumar el bono de $70.000, el total llega a $370.043,24. Para las madres de siete hijos o más, el monto equivale a la jubilación mínima: $428.633,20, o $498.633,20 con el bono incluido.

De cuánto son las asignaciones en septiembre 2026

La AUH tiene un valor bruto de $154.031 por hijo menor de 18 años durante septiembre. ANSES acredita de manera mensual el 80% del beneficio, equivalente a $123.224,80, mientras que el 20% restante —$30.806,20— queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH.

Por su parte, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad alcanza los $501.537 por cada hijo durante septiembre.

La Asignación por Embarazo tiene los mismos valores: un monto total de $154.031, con un pago directo mensual de $123.224,80 y una retención de $30.806,20.

Anses oficinas fachada UDAI - jubilaciones AUH planes sociales
La Asignación Universal por Hijo contempla un pago mensual directo de 123.224,80 pesos y retiene un 20 % hasta la entrega de la Libreta AUH

Para la Asignación Prenatal, el monto base para familias con ingresos de hasta $1.192.505 es de $77.025. La suma disminuye en los tramos de ingresos superiores. En tanto, la Asignación por Maternidad equivale al salario mensual de la trabajadora en relación de dependencia durante el período de licencia.

La Asignación Familiar por Hijo para titulares de Pensiones No Contributivas alcanza $77.025 por hijo en el primer rango de ingresos. En el caso de la prestación por desempleo, el mínimo es de $191.900 y el máximo de $383.800, fijados por la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil a través de la Resolución 4/2026.

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