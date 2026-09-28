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Anne Hathaway revela por qué su embarazo le impidió comer alitas picantes en ‘Hot Ones’

El popular programa forma parte de la trama de ‘Verity’, por lo que Hathaway había considerado realizar el desafío como parte de la promoción de la cinta

Anne Hathaway quería hacer el reto de 'Hot Ones' después de grabarlo para 'Verity'.
Anne Hathaway quería hacer el reto de 'Hot Ones' después de grabarlo para 'Verity'.
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Anne Hathaway explicó por qué no pudo participar en Hot Ones durante la promoción de Verity, pese a que el popular programa de entrevistas aparece dentro de la película y la actriz había considerado enfrentarse en la vida real al conocido reto de las alitas picantes.

La actriz de 43 años, quien actualmente está embarazada de su tercer hijo con Adam Shulman, habló sobre el tema durante una entrevista en el podcast Talk of the Townsends.

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La artista señaló que inicialmente esperaba poder acudir al programa presentado por Sean Evans, pero su embarazo modificó esos planes.

En Verity, Anne Hathaway interpreta a Verity Crawford, una reconocida escritora cuya historia incluye varias apariciones en programas y espacios de entrevistas.

Una de ellas es precisamente Hot Ones, donde el personaje participa en el reto de comer alitas cada vez más picantes mientras responde preguntas.

El popular programa de 'Hot Ones' aparecía en una de las escenas de 'Verity'
El popular programa de 'Hot Ones' aparecía en una de las escenas de 'Verity'

Durante la filmación, la estrella de Hollywood explicó que llegó a consumir las primeras alitas utilizadas en la escena, aunque posteriormente fueron sustituidas por réplicas.

“Como Verity, hice las primeras tres alitas de verdad y luego cambié a alitas falsas”, explicó. Sin embargo, su embarazo hizo que finalmente no pudiera participar.

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“Pensé que iba a poder hacer el desafío de Hot Ones para promocionar esta película porque tenía sentido. Pero después quedé embarazada y mi médico dijo que no podía hacerlo porque podría entrar en trabajo de parto prematuro”, relató.

Hathaway agregó que, hasta ahora, no ha realizado el reto completo. “Así que todavía no he hecho el desafío. No estoy segura de cuándo sucederá”, comentó, antes de considerar la posibilidad de hacerlo el próximo año.

La participación de Hot Ones en Verity también tuvo relación con una propuesta de la propia Hathaway.

Anne Hathaway sugirió la aparición de Hot Ones en la película.
Anne Hathaway sugirió la aparición de Hot Ones en la película.

Según contó durante la entrevista, algunas de las apariciones de Verity en medios fueron incorporadas después de que ella planteara la necesidad de mostrar al personaje como una figura reconocida dentro de la cultura popular.

La actriz explicó que una aparición de Verity en Call Her Daddy ya estaba contemplada en el guion. A partir de ahí, sugirió agregar otros espacios de entrevistas.

“En mi cabeza, si pudiéramos hacer algo como, no sé, conseguir una entrevista con Gayle King y Hot Ones, eso sería como la triple corona”, explicó.

Sin embargo, la posibilidad de que la propia actriz realizara el reto de las alitas también fue discutida durante la producción.

Anne Hathaway reconoció que tenía dudas porque nunca había participado en la dinámica de las 10 alitas del programa. Para explicar su postura, la famosa comparó la experiencia con realizar un primer beso frente a las cámaras.

Anne Hathaway no descartó hacer el desafío en un tiempo. REUTERS/Mario Anzuoni
Anne Hathaway no descartó hacer el desafío en un tiempo. REUTERS/Mario Anzuoni

No quieres que tu primer beso en la vida sea un beso en pantalla. Quieres que sea algo real, donde no estés interpretando a un personaje al mismo tiempo que experimentas algo físicamente”, explicó.

Verity llegará a los cines el 2 de octubre. La película está basada en la novela homónima publicada por Colleen Hoover en 2018 y cuenta con Dakota Johnson y Josh Hartnett junto a Hathaway.

La historia sigue a Lowen Ashleigh (Dakota), una escritora con problemas económicos que recibe la oportunidad de terminar una exitosa serie de novelas perteneciente a Verity Crawford. Hathaway interpreta a la autora titular, mientras que Hartnett da vida a Jeremy Crawford, su esposo.

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