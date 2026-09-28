Las burlas del CM de Boca a Racing que causaron furor en las redes: Marcos Rojo, Maravilla Martínez y un posteo borrado

El Xeneize avanzó a las semifinales de la Copa Argentina al imponerse en el Gigante de Arroyito

Guardar

El community manager de Boca Juniors desató una catarata de reacciones en las redes sociales tras la remontada épica del equipo ante Racing Club por los cuartos de final de la Copa Argentina, con una serie de publicaciones que apuntaron directamente a dos futbolistas de la Academia y también a su presidente. El encuentro, disputado en el estadio Gigante de Arroyito, terminó 3-2 a favor del Xeneize, que revirtió una desventaja de dos goles gracias a un triplete de Enner Valencia.

La primera de las postales que llamó la atención fue la titulada “MÍSTICA PURA”, publicada a las 20:21 del domingo y que acumuló 123.600 visualizaciones. La imagen mostraba a Marcos Rojo disputando la pelota junto a jugadores de Racing, con Leandro Paredes y el delantero ecuatoriano como protagonistas de la escena.

PUBLICIDAD

“Mística pura” fue la frase que utilizó una hincha de Racing en el pasado para celebrar de esta manera un triunfo ante Boca Juniors. Desde entonces, cada vez que se cruzan y el encuentro termina con victoria xeneize, el video cobra protagonismo. Esta vez fue el CM el que no quiso dejarlo pasar.

La cuenta oficial de X de Boca Juniors compartió los tres goles de Enner Valencia desde una toma en la que se ve a Marcos Rojo llegar tarde a todos los cruces con el ecuatoriano. "Cerralo", fue el título elegido, mientras de fondo se escucha un fragmento de la canción de la banda argentina de rock, Guasones: "Ese viejo toro rojo, no quiere llegar".

Este posteo del Xeneize contó más tarde con otro video titulado “cerralo”, que reunía los tres goles de cabeza de Valencia con Rojo intentando la marca sin éxito en cada una de las jugadas. De fondo, se escuchaba un fragmento de la canción de la banda de rock argentina Guasones, con la frase “ese viejo toro rojo, no quiere llegar”. Esta canción “Toro rojo” fue interpretada por los usuarios como una clara burla hacia el exdefensor de Boca Juniors y confeso hincha del Xeneize.

PUBLICIDAD

Otra publicación, titulada “Una maravilla”, se subió a las 20:44 y sumó 120.800 reproducciones. La imagen correspondía al jugador de Boca Juniors Enner Valencia celebrando con el torso descubierto, en una postal que remite de forma directa al apodo del delantero de Racing Adrián “Maravilla” Martínez, autor del segundo gol de la Academia en el minuto 47 de volea, tras una serie de rebotes dentro del área.

Racing se había puesto en ventaja 2-0 con los tantos de Gastón Lodico, a los 19 minutos, y del propio Martínez en el arranque del complemento. El resultado parecía encaminar al equipo de Fabián Vojvoda a la clasificación, hasta que Valencia ingresó desde el banco y cambió el desarrollo del partido con un doblete que igualó el marcador a los 72 y 79 minutos, y un tercer tanto en el descuento que selló la remontada.

PUBLICIDAD

Entre las publicaciones que la cuenta oficial de Boca subió tras el partido hubo una que generó particular repercusión y que, con el correr de las horas, fue eliminada. Se trataba de una imagen de Valencia en el momento en que cabeceaba uno de sus tres goles, acompañada por el texto “Salto de calidad”. La frase remite de manera directa a Diego Milito, presidente de Racing, quien la utilizó como eje de su campaña electoral de 2024, cuando derrotó a Víctor Blanco en los comicios de la institución.

El propio Milito debió salir a explicar el sentido de la expresión en distintas oportunidades, luego de que el término se convirtiera en blanco de críticas por el flojo andar futbolístico del equipo. “Cuando uno se refería a ‘salto de calidad’ hablaba de todo el club y no solo del fútbol”, aclaró el dirigente. En esa misma línea, el presidente detalló los proyectos institucionales a los que hacía referencia: “Compramos un colegio, la educación es básica para nosotros. Nuestros chicos van a ir a un lugar apto y eso es salto de calidad. Vamos a inaugurar un centro de alto rendimiento en Ezeiza. Eso es salto de calidad. El Sub 18 está en España y poniendo nuestra marca en Europa. Y así puedo seguir. Eso es un salto de calidad”.

PUBLICIDAD

Otro de los posteos, publicado a las 19:21 y con 194.200 visualizaciones, la cifra más alta de las cuatro publicaciones, incluyó la frase “EL QUE TENGA MENOS MIEDO DE GANAR SERÁ EL QUE SE LLEVE EL ENCUENTRO” sobre una fotografía del entrenador Rodolfo Arruabarrena con los brazos cruzados. El mensaje retoma una expresión previa al cruce del Vasco y la reutiliza como corolario del resultado final, en un tono que se replicó en los principales sitios de humor futbolero del país.

El desenlace del partido derivó en una ola de memes bajo la etiqueta “la Racingueada”, que circuló durante las horas posteriores al encuentro en distintas plataformas. Con el triunfo 3-2, Boca Juniors avanzó a las semifinales del certamen federal, donde enfrentará a Banfield con día, hora y sede a confirmar.

PUBLICIDAD