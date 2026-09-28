Sociedad

Tiempo en el AMBA: hasta cuándo siguen las tormentas y qué pasará con la temperatura esta semana

Después de un domingo con precipitaciones intermitentes, el pronóstico marca un nuevo pico de inestabilidad el martes por la mañana, con vientos intensos del sur que anticipan un descenso térmico y jornadas sin registro de precipitaciones a partir del miércoles

Vista de la Avenida 9 de Julio en Buenos Aires bajo lluvia, con el Obelisco, coches en movimiento, árboles, edificios y charcos que reflejan las luces del tráfico.
La temperatura mínima desciende hasta los 10 grados el jueves y el viernes, los valores más bajos de la semana (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó una semana con dos frentes de tormentas antes de la llegada de un respiro térmico en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Después de un domingo con lluvias intermitentes, el organismo prevé un nuevo repunte de la inestabilidad el martes, con ráfagas de viento que podrían superar los 59 kilómetros por hora, para luego dar paso a jornadas secas y con temperaturas más bajas hacia el fin de semana.

La razón de fondo es el desarrollo de una ciclogénesis que, según explicó el sitio especializado Meteored, se extenderá hasta el martes y que irá ganando superficie a medida que pasen las horas, con capacidad de sumar otros fenómenos como el viento intenso en el este bonaerense.

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La semana comienza con un cielo mayormente cubierto y una máxima de 19°C frente a una mínima de 14°C. El pronóstico del SMN marca una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%, más concentrada en las horas de la noche. El viento, por el momento, no representa una amenaza mayor: se espera que sople del noroeste y del norte con intensidad moderada.

Con la ciclogénesis en su etapa de madurez, el martes concentrará el mayor riesgo de tormentas. De acuerdo con el SMN, se espera entre un 40% y un 70% de precipitaciones durante la primera mitad del día, con la posibilidad de chaparrones de intensidad moderada a fuerte.

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A partir del miércoles, no se prevén precipitaciones y el cielo se despeja de manera progresiva
A partir del miércoles, no se prevén precipitaciones y el cielo se despeja de manera progresiva

Las temperaturas se mantendrán prácticamente sin cambios respecto del lunes, con una máxima de 19°C y una mínima de 14°C, pero el dato que más llama la atención es el viento: las ráfagas podrían ubicarse entre los 42 y los 59 kilómetros por hora, según el detalle del organismo. Ese mismo viento del sur es, en paralelo, el que va a permitir el ingreso de aire más seco y anticipa la mejora que llegará en las horas siguientes.

A partir del miércoles, el panorama cambiará por completo. El SMN no prevé ninguna probabilidad de precipitación y el cielo se despejará de manera progresiva. La máxima descenderá a los 18°C, mientras que la mínima caerá a 11°C.

El jueves repetirá el esquema del miércoles, sin lluvias a la vista y con una máxima de 18°C. Lo que sí cambiará es la mínima, que bajará hasta los 10°C. El viernes, la máxima volverá a subir levemente a 19°C, con una mínima que se mantiene en 10°C y sin registro de precipitaciones.

El fin de semana cerrará con una máxima de 19°C y una mínima de 11°C. El SMN vuelve a incorporar una probabilidad de lluvia de entre el 10% y el 40%, aunque sin la intensidad de los fenómenos previstos para el martes.

El mapa de alertas meteorológicas del SMN para este lunes
El mapa de alertas meteorológicas del SMN para este lunes

Detrás de este esquema semanal está el sistema de alertas del SMN, que el fin de semana ubicó en nivel naranja al norte de la provincia de Buenos Aires, el centro-este de Córdoba, el sur de Santa Fe y el sur de Entre Ríos. En esa franja se concentraron las tormentas de mayor severidad, con precipitaciones intensas en cortos períodos, caída de granizo de diversos tamaños y ráfagas que, de acuerdo con el organismo, podían superar los 100 kilómetros por hora, además de acumulados de entre 50 y 90 milímetros.

Este lunes, la advertencia se mantiene, pero en nivel amarillo. Las provincias que registrarán estos fenómenos son las siguientes: La Pampa, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, el sur de La Rioja y de Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y parte de Jujuy. Además, algunos municipios del AMBA, así como del centro-sur de la provincia también tendrán una jornada marcada por precipitaciones de consideración.

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