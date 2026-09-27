Las repercusiones en los medios del mundo tras el accidente de Franco Colapinto en la Fórmula 1: del “desastroso error” a un cero de puntaje

La repercusión en los medios especializados sobre el accidente de Colapinto (REUTERS/Jakub Porzycki)

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Alpine cerró el Gran Premio de Azerbaiyán con un doloroso doble DNF que se produjo en el accidente que protagonizó Franco Colapinto. La maniobra del argentino, que obligó a la escudería a emitir un comunicado en redes, supuso una pérdida importante de puntos para la tabla de Fórmula 1. Los medios especializados del mundo puntualizaron en la maniobra y, al igual que reconoció el pilarense, le adjudicaron un grave error en Bakú.

En la característica sección de los portales automovilísticos de “ganadores y perdedores” de la carrera, Alpine y Colapinto fueron encasillados como los grandes derrotados del fin de semana. “Tras un par de señales alentadoras en Monza y Madring (posiblemente realizó su mejor fin de semana hasta la fecha), donde Franco Colapinto fue rápido y superó a su compañero de equipo, lo echó todo a perder haciendo algo estúpido”, argumentó el periodista Ben Anderson de The Race.

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En esta misma línea, sumó: “En definitiva, Colapinto fue el único que bloqueó ambas ruedas delanteras y chocó contra dos coches a la vez. Cuando uno de esos coches es el de tu compañero de equipo, la cosa se pone realmente difícil. Al menos asumió toda la responsabilidad, aunque en esas circunstancias no había mucho más que pudiera hacer”. Al mismo tiempo, calificó el fin de semana de Alpine como “desastroso” tras el “importante error de cálculo” del argentino.

The Race ubicó a Colapinto en el último lugar del ranking del fin de semana en Bakú

The Race también realizó su tradicional “ranking” de pilotos elaborado por Edd Straw: ubicó a Colapinto en el último lugar de la lista (22°). El periodista, que evalúa todo el fin de semana, señaló que “nunca pareció que pudiera alcanzar el nivel de Gasly” tanto en la clasificación como en el ritmo de carrera.

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“Tuvo unas sólidas primeras 30 vueltas. En la reanudación, ocupaba la décima posición y aún estaba bien situado para obtener un buen resultado a pesar de sus problemas de ritmo, pero falló estrepitosamente. Ya tenía problemas de ritmo con respecto a Gasly incluso antes de su desastroso error en la reanudación”, completó.

Sky Sports le puso un puntaje de 0 a la actuación de Colapinto en Bakú

Motorsport, de la mano de su periodista Filip Cleeren, señaló a Colapinto como uno de los grandes perdedores en Azerbaiyán. “Lo único peor que chocar contra tu compañero de equipo es llevarse consigo a transeúntes inocentes. El sábado por la noche, el ambiente en Alpine era de lo más tenso, ya que todo el esfuerzo del equipo por recuperar terreno en la lucha por el quinto puesto se esfumó de un solo golpe contra el lateral del monoplaza de Pierre Gasly”, argumentó.

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En su argumentación, Cleeren hizo hincapié en cómo repercutirá la acción en Flavio Briatore, quien catalogó el accidente como “una maniobra muy imprudente para un piloto de su experiencia”, independientemente de que destacó la autocrítica del argentino.

“Da la impresión de que el jefe de Colapinto, Flavio Briatore, tampoco quedó muy impresionado... Nunca se anduvo con rodeos al hablar, pero a menudo tampoco se anduvo con rodeos al elegir a sus conductores. Dado que Colapinto ha impresionado lo suficiente esta temporada como para ganarse una extensión de contrato para 2027, es probable que el incidente de Bakú sea perdonado. Pero conociendo a Briatore, no se olvidará”, señaló Motorsport.

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*El accidente que protagonizó Colapinto en Bakú

Franco recibió una calificación de “0/10” por parte de Leo Turrini, de Sky Sports. “Provoca un desastre tremendo en la reanudación, convirtiéndose en un auténtico destructor a costa de su compañero Gasly. ¡Buena suerte a Flavione Briatore!“, argumentó el periodista. AUTOHebdo, medio especializado francés, catalogó la maniobra de Colapinto como ”muy cuestionable" y lo señaló por la pérdida de puntos que supuso para Alpine. No obstante, destacó que venía de dejar una buena imagen en Madrid y remarcó que “necesita volver a concentrarse”.

Al igual que todos los medios estuvieron de acuerdo con el error de Colapinto en Bakú, también coincidieron en desestimar las llamativas declaraciones de Lando Norris. El británico de McLaren, que se vio involucrado en el accidente, reclamó una “suspención de una carrera” y apuntó que “no es la forma de conducir que merece estar en la Fórmula 1”.

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Más allá de que Max Verstappen y George Russell cruzaron al último campeón y aseguraron que es “exagerado”, los portales especializados fueron en la misma línea. “El arrebato de Norris tras la carrera, en el que pidió la suspensión de Colapinto, está fuera de lugar. Norris ha estado a punto de sufrir varios percances, así que, cuando vives en una casa de cristal, lo primero que aprendes es a no tirar piedras”, explotó Gary Anderson de The Race.

Colapinto, al igual que hizo por la radio, pidió perdón constantemente por su equivocación. “Bloqueé cuando empecé a frenar y después estuve fuera de control toda la frenada. No tuve mucho por hacer. Perdón a todo el equipo y a Pierre. Fue un error grande y grave, perdimos muchos puntos con los dos autos. Un día complicado, venía siendo bastante bueno. Perdón a todo el equipo”, comentó con ESPN. A todo esto se sumaron los pedidos de disculpas con todos los mecánicos del equipo y reiterados mensajes de arrepentimiento.

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Franco cumplirá con una sanción de cinco puestos en la grilla la próxima semana en el Gran Premio de Bahréin, que se correrá excepcionalmente en Malasia por el conflicto en Medio Oriente. El Circuito Internacional de Sepang volverá a recibir a la categoría después de nueve años y supondrá un trazado desconocido para el argentino, que deberá maximizar su resultado en la clasificación para no largar lejos de la zona de puntos.