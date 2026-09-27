República Dominicana: Asesina a su expareja con un machete e intenta envenenarse tras el crimen

Nicauris de los Santos falleció en la comunidad El Tablón tras presuntamente recibir un ataque con machete de su expareja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Un hombre señalado por la muerte de su expareja en la comunidad El Tablón, en Bayaguana, habría ingerido una sustancia tóxica mientras era buscado por agentes de la Policía Nacional y de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), de acuerdo con lo informado este sábado por Noticias SIN.

El sospechoso fue trasladado a centros de salud de la provincia de Monte Plata y permanece bajo custodia policial, según informaciones preliminares.

PUBLICIDAD

El caso tiene como víctima a Nicauris de los Santos. La mujer murió el viernes tras un ataque con un arma blanca tipo machete que, según la versión de sus allegados, fue cometido por su expareja dentro de la comunidad El Tablón.

Noticias SIN informó que el presunto agresor fue identificado como Jesús S., de 40 años. El medio indicó que las primeras versiones apuntan a que el hombre habría insistido en retomar la relación, aunque la víctima se habría negado.

El sospechoso ingirió una sustancia tóxica en una residencia mientras las autoridades buscaban su paradero. (Cortesía: Noticias SIN)

Familiares de la victima afirmaron que ella había denunciado amenazas previas y que había solicitado una orden de alejamiento contra su expareja luego de un episodio anterior de violencia. Delia Ferreira, hermana de Nicauris, sostuvo que el hombre ya había intentado agredirla de gravedad.

PUBLICIDAD

“Él una vez intentó matarla y ella fue y le puso una orden de alejamiento”, afirmó en declaraciones recogidas tras el hecho. Delia describió que su hermana sufrió heridas de extrema gravedad durante la agresión. Ese testimonio deberá ser contrastado con las conclusiones de la investigación y los resultados del examen forense.

Otro de los parientes cuestionó la respuesta de las autoridades ante las denuncias previas y aseguró que el agresor mantenía conductas de hostigamiento.

Según el relato de sus allegados, Nicauris se dirigía a una consulta médica cuando el hombre presuntamente la acechó. Ellos sostienen que el ataque ocurrió cuando ella llegó a su vivienda.

PUBLICIDAD

Los familiares también aseguraron que, después del ataque, el sospechoso habría herido con el machete a su propio padre. Hasta el momento, las autoridades no difundieron un informe oficial con detalles sobre ese segundo episodio ni sobre el estado de salud del hombre lesionado.

La agresión ocurrió en la vivienda de la víctima cuando retornaba de una consulta médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La víctima permanecía en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), mientras sus parientes preparaban el velatorio en su residencia. Luego, sus restos serían sepultados en el cementerio municipal de la comunidad, según informó la familia al citado medio.

El sospechoso fue trasladado a dos hospitales de Monte Plata

Luego del crimen, Jesús S. fue localizado tendido en una vivienda, de acuerdo con las informaciones preliminares. En ese lugar habría ingerido una sustancia venenosa, aunque las autoridades todavía no establecieron qué compuesto consumió ni en qué cantidad.

PUBLICIDAD

El señalado fue llevado primero al Hospital Municipal Santo Cristo de los Milagros, en Bayaguana. Más tarde, las autoridades dispusieron su traslado al Hospital Provincial Dr. Ángel Contreras, en Monte Plata, donde recibió atención médica.

La Policía Nacional mantiene bajo vigilancia al hombre señalado por la muerte de su expareja, mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias del ataque, confirmar los antecedentes de violencia denunciados por la familia.