Economía

Por qué aumentó la pobreza en el primer semestre y qué se espera para el resto del año

La pérdida de dinamismo laboral, el menor poder adquisitivo y el encarecimiento de los gastos básicos presionaron fueron determinantes. Cuáles son los factores que podrían marcar su evolución durante los próximos meses

Pobreza Argentina - 2021 - Covid 19 - La matanza
El número de personas en situación de pobreza se incrementó en alrededor de 1,9 millones durante el primer semestre
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La pobreza alcanzó al 32,3% de la población en el primer semestre del año, unos 15 millones de personas, mientras que la indigencia afectó al 7,5%, equivalente a cerca de 3,5 millones. Las cifras suponen un deterioro en relación a 2025, que se explica fundamentalmente por la debilidad del mercado laboral y los ingresos, en un escenario de estancamiento de la actividad económica. Para los próximos meses, distintos especialistas anticipan cierta estabilidad en el indicador.

En comparación con el segundo semestre de 2025, la cantidad de personas en situación de pobreza se incrementó en alrededor de 1,9 millones, en tanto que unas 538.000 se sumaron al universo de quienes no logran cubrir sus necesidades alimentarias básicas.

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La consultora Equilibra estimó de manera preliminar que su medición alternativa de pobreza, que corrige por subdeclaración de ingresos y contempla canastas actualizadas de la ENGHo 2017/18, arroja una incidencia cercana al 45% de la población, 1,4 puntos porcentuales por encima del segundo semestre del año pasado.

La medición alternativa de pobreza, que corrige por subdeclaración de ingresos y contempla canastas actualizadas de la ENGHo 2017/18, arroja una incidencia cercana al 45% de la población (Equilibra)

Por otro lado, el Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) calculó que, sin transferencias sociales como la AUH, la Tarjeta Alimentar, las Pensiones no Contributivas, el Progresar y los programas de empleo, la pobreza llegaría al 35,3% y la indigencia al 12 por ciento.

infografia

Según el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA, la desmejora respondió a una combinación de factores:

  • Menor dinamismo y peor calidad del empleo. La caída desestacionalizada del PBI en el segundo trimestre coincidió con destrucción de puestos registrados y expansión de ocupaciones informales y precarias. El problema no es solo la cantidad de puestos, sino también su productividad, estabilidad y remuneración.
  • Menor impulso de los ingresos laborales. La recuperación del poder adquisitivo que acompañó la reducción de la pobreza perdió fuerza hacia fines de 2025. Los salarios registrados volvieron a caer en términos reales, en un contexto de mayor fragilidad del empleo.
  • Reversión de los precios relativos favorables. Durante 2024 y buena parte de 2025, los alimentos y otros componentes de las canastas básicas se encarecieron por debajo de la inflación, lo que contribuyó a bajar la pobreza. Desde fines de 2025, esa dinámica se modificó: en el primer semestre, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) avanzó 21,6% y la Canasta Básica Total (CBT) 19,8%, frente a un índice de precios de 16,8 por ciento.
  • Menor capacidad protectora de las transferencias sociales. La AUH, las jubilaciones y otras prestaciones siguen siendo relevantes, pero perdieron poder de compra. Las actualizaciones rezagadas y la pérdida de cobertura real de la Prestación Alimentar frente al costo de las canastas limitaron su aporte a la reducción de la indigencia.
  • Más peso de tarifas, alquileres y servicios. Estos gastos son difíciles de sustituir y vienen incrementándose por encima de otros precios y de numerosos ingresos familiares. Al absorber una porción creciente del presupuesto, dejan menos recursos para alimentos y otras necesidades.
La consultora LCG analizó: “No solo aumentó la pobreza en el semestre, sino que los pobres son ahora más pobres (Foto: Reuters)
La consultora LCG analizó: “No solo aumentó la pobreza en el semestre, sino que los pobres son ahora más pobres (Foto: Reuters)

A su vez, la consultora LCG analizó: “No solo aumentó la pobreza en el semestre, sino que los pobres son ahora más pobres. El ingreso familiar promedio de los hogares en esta condición cubre un porcentaje menor de la CBT: apenas 64,1%. En términos absolutos, la brecha equivale a $569.100 mensuales por hogar a precios de agosto”.

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Proyecciones para el segundo semestre

Desde el CIAS, el investigador Santiago Poy aseguró: “En el corto plazo, sin grandes cambios ni en inflación ni en la economía en general, deberíamos encontrar hacia fin de año una situación en materia de pobreza relativamente estable. Ya estamos terminando el tercer trimestre y los datos de salarios privados, jubilaciones y asignaciones van en ese sentido”.

Sin grandes cambios ni en inflación ni en la economía en general, deberíamos encontrar hacia fin de año una situación en materia de pobreza relativamente estable (Poy)

De acuerdo con las estimaciones de Equilibra, el ingreso real registrado —deflactado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con una canasta actualizada a partir de la ENGHo 2017/18— cayó 0,6% mensual en julio y 3,1% interanual. Así, se situó 10,3% por debajo del promedio correspondiente a enero-septiembre de 2023. El descenso estuvo encabezado por los salarios privados formales, que cedieron 1,2% mensual y 3,2% interanual.

El ingreso real registrado —deflactado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con una canasta actualizada a partir de la ENGHo 2017/18— cayó 0,6% mensual en julio y 3,1% interanual (Foto: Reuters)
El ingreso real registrado —deflactado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con una canasta actualizada a partir de la ENGHo 2017/18— cayó 0,6% mensual en julio y 3,1% interanual (Foto: Reuters)

El economista Gonzalo Carrera señaló: “Los ingresos probablemente se mantengan estables o recuperen algo de lo perdido si la inflación registra los mismos niveles que hasta ahora en el último tramo del año. Con las canastas sin grandes variaciones, el plano internacional un poco más calmo y la carne sin sobresaltos, es posible que este semestre deje de subir la pobreza”.

Daniel Schteingart, investigador de Fundar, coincidió: “No creo que esté mejorando ni empeorando. Con los ingresos reales medio estancados, veo estabilidad en el indicador hacia fin de año”.

No creo que esté mejorando ni empeorando. Con los ingresos reales medio estancados, veo estabilidad en el indicador hacia fin de año (Schteingart)

Para el Centro de Economía Política de Argentina (CEPA), hay dos riesgos significativos que podrían sostener la pobreza al alza:

  1. Aumento de las canastas: a pesar de la desaceleración de la inflación de los alimentos durante julio y agosto, que promedió 1,8% mensual, la CBA y la CBT acumularon incrementos superiores, de 5,3% y 4,8%, respectivamente, durante esos dos meses.
  2. Deterioro de ingresos: a partir de los aumentos anunciados y de la inflación esperada, se proyecta una profundización de la pérdida de poder adquisitivo del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y de los planes sociales. En tanto, la Tarjeta Alimentar, pese a su actualización, continúa con una tendencia descendente. La jubilación mínima también seguirá viendo reducida su capacidad de compra debido al congelamiento del bono.
EMPLEO EN NEGRO AFIP
LCG: "De ahora en más, los ingresos del sector informal empezarían a exhibir aumentos más acordes a la actividad”

En otro orden, LCG planteó: “La dinámica de la pobreza está asociada, por definición, a la evolución de los ingresos de los deciles más bajos y a los precios de las diversas canastas de consumo. Pero los salarios informales venían mostrando, hasta el primer trimestre de la EPH, una dinámica difícil de explicar, con incrementos en términos reales muy elevados para el desempeño de la actividad económica”.

“Alrededor de eso, se fueron dando distintos debates entre economistas y especialistas en el mercado laboral, sin un veredicto claro. Hay cierto consenso, sin embargo, de que las fuertes subas recientes en este segmento de salarios estarían compensando un déficit de registro durante los años de aceleración inflacionaria (2021-2023). Los nuevos datos de pobreza evidenciarían que estos sesgos llegaron a su fin, y que, de ahora en más, los ingresos del sector informal empezarían a exhibir aumentos más acordes a la actividad”.

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