El Salvador celebra el Día Mundial del Turismo como líder en crecimiento de visitantes de América

El Salvador registró un aumento del 37% en la llegada de turistas internacionales durante el primer semestre de 2026. (REUTERS/José Cabezas)

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El Salvador registró un aumento del 37% en las llegadas de turistas internacionales durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con datos difundidos por la Secretaría de Prensa y atribuidos a la edición de septiembre del World Tourism Barometer de ONU Turismo.

El comunicado oficial señaló que el país obtuvo el mayor crecimiento entre los destinos incluidos en la comparación del organismo internacional, al contrastar el período enero-junio de este año con el mismo semestre de 2025. La información sitúa a El Salvador por delante de otros países que también mostraron incrementos en la llegada de viajeros extranjeros.

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La Presidencia a través de su Secretaría indicó que el resultado ubica al país como el destino con mejor desempeño de América y entre los dos con mayor crecimiento a escala global, según las estadísticas recogidas por ONU Turismo. El anuncio coincide con la celebración del Día Mundial del Turismo 2026, que tiene como sede a San Salvador este fin de semana.

Las cifras de ONU Turismo posicionan a El Salvador como el destino con mayor crecimiento turístico en América. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

El crecimiento de El Salvador superó al de otros destinos relevados por ONU Turismo

El comunicado compara el alza salvadoreña con la registrada por Paraguay, que tuvo un incremento del 34%; Bután, con 31%; Vanuatu, con 30%; Palaos, con 29%; Mongolia, con 27%; Uzbekistán, con 25%; y Corea del Sur, con 21%.

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El aumento del 37% coloca a El Salvador por encima de esos destinos en la variación de llegadas internacionales durante la primera mitad del año, de acuerdo con el documento oficial. La Secretaría de Prensa sostuvo que estas cifras reflejan una expansión en la recepción de visitantes procedentes de otros países y una mayor presencia del destino en los mercados turísticos internacionales.

El informe se publicó en un escenario de crecimiento limitado para el turismo mundial. ONU Turismo estimó que entre enero y junio de 2026 hubo cerca de 690 millones de llegadas de turistas internacionales, una cifra 0.4% superior a la del mismo período del año anterior.

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Ese avance equivale a unos tres millones de arribos adicionales respecto del primer semestre de 2025. Frente a ese contexto, el crecimiento informado para El Salvador supera con amplitud la variación global registrada por el organismo.

El gobierno salvadoreño señaló que el incremento en el sector beneficia a la economía de los servicios de alojamiento y gastronomía. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

San Salvador recibe a representantes del sector por el Día Mundial del Turismo

La difusión del Barómetro Mundial del Turismo ocurrió mientras San Salvador recibe actividades vinculadas con el Día Mundial del Turismo 2026. El encuentro reúne a representantes internacionales de la actividad y ofrece al país una plataforma para exponer sus resultados recientes, junto con sus destinos y productos turísticos.

Para el gobierno salvadoreño el crecimiento genera oportunidades para las comunidades, empresas y emprendedores relacionados con el sector. Esa evaluación forma parte del mensaje oficial sobre el avance de la actividad turística y su efecto en la economía vinculada a los servicios de alojamiento, transporte, gastronomía y recreación.

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El Barómetro también recogió las expectativas del Panel de Turismo de ONU Turismo para los últimos meses de 2026. El 45% de los expertos consultados espera una mejora del desempeño turístico internacional entre septiembre y diciembre, según la información reproducida por el comunicado.

El 45% de los expertos consultados por ONU Turismo espera una mejora en el desempeño de la actividad para el cierre del año. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

Otro 34% anticipa resultados similares a los registrados en 2025, mientras que el 21% prevé un desempeño peor o mucho peor. Las proyecciones reflejan un escenario sin una tendencia única para el cierre del año, condicionado por factores económicos y geopolíticos que pueden incidir en los desplazamientos internacionales.