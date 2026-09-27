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Lionel Messi jugará su último partido antes de la despedida de la selección argentina: Inter Miami enfrentará al Columbus Crew por la MLS

El equipo que tiene como capitán al astro rosarino visitará a su rival antes del parate en la liga estadounidense por la fecha FIFA

Inter Miami jugará por la fecha 28 ante el Columbus Crew (Reuters)
Inter Miami jugará por la fecha 28 ante el Columbus Crew (Reuters)
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Inter Miami enfrentará este domingo a Columbus Crew por la fecha 28 de la Major League Soccer (MLS), en un partido en el que Las Garzas buscarán cortar una serie de empates y el objetivo del equipo de Ohio de acercarse a los puestos de playoffs. El encuentro comenzará a las 20 (Argentina), en el ScottsMiracle-Gro Field, en Columbus, y tendrá transmisión global exclusiva a través de la aplicación de Apple TV. Será el primer compromiso como visitante para el equipo desde la llegada de Cristian Kily González a la dirección técnica.

Inter Miami ocupa el tercer puesto de la Conferencia Este, con 46 puntos tras 12 victorias, 10 empates y cuatro derrotas. La campaña lo mantiene entre los equipos que pelean por los lugares de arriba, aunque acumula cuatro igualdades consecutivas en el torneo estadounidense. Al igual que sucede con el resto de las ligas en ele mundo, la MLS tendrá un parate por la ventana FIFA.

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La secuencia comenzó con un 2-2 frente a Atlanta United y siguió con el 1-1 ante Chicago Fire. Luego llegaron otros dos empates por 2-2, contra Nashville SC y San Diego FC. En este último encuentro, Lionel Messi y Luis Suárez marcaron los goles del conjunto de Florida.

El duelo ante Columbus aparece como una oportunidad para recuperar la victoria en la liga después de ese tramo sin triunfos. El equipo llegará, además, con el antecedente reciente de la consagración en la Campeones Cup, torneo que ganó tras imponerse por 2-0 sobre Cruz Azul.

La visita a Columbus pondrá a prueba una de las principales fortalezas de Inter Miami durante la temporada. El conjunto dirigido por González consiguió 27 puntos lejos de su estadio, producto de ocho victorias, dos empates y tres derrotas.

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Messi llegará como la referencia ofensiva del equipo. El capitán argentino suma 20 goles y 13 asistencias en la temporada, cifras que lo ubican entre los principales protagonistas de la competición tanto en la tabla de artilleros como en la de pases decisivos.

El encuentro también tendrá un componente vinculado con la selección argentina. Tanto Messi como Rodrigo De Paul disputarán en Columbus su último partido con Inter Miami antes de incorporarse a la concentración del equipo nacional, que tiene previsto un encuentro de despedida del rosarino ante Benín.

Del otro lado estará un Columbus Crew que suma 26 puntos en la Conferencia Este y necesita una buena racha para acercarse a la zona de clasificación a la postemporada. El equipo dirigido por Laurent Courtois viene de vencer 2-0 como visitante a CF Montréal, resultado que cortó dos derrotas consecutivas.

Josef Martínez conoce a Inter Miami por su paso previo por el club de Florida y será una de las opciones de Columbus en ataque. Su presencia suma un antecedente particular a un duelo que enfrentará a un equipo con aspiraciones de permanecer en los primeros puestos y a otro que busca reducir la distancia con los lugares de playoffs.

Posibles formaciones

Columbus Crew: Patrick Schulte; Mohamed Farsi, Sean Zawadzki, Steven Moreira, Malte Amundsen; Taha Habroune, André Gomes; Anass Zaroury, Brais Méndez, Santiago Rodríguez; Josef Martínez. DT: Laurent Courtois.

Inter Miami: Dayne St. Clair; Facundo Mura, Maximiliano Falcón, Casemiro, Fricio Caicedo; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Matías Galarza; Lionel Messi, Luis Suárez, Germán Berterame. DT: Cristian González.

Hora: 20.00 (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) / 19.00 (Chile, Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y Miami, Estados Unidos) / 18.00 (Perú, Colombia, Ecuador, Nicaragua y Panamá) / 17.00 (México, Costa Rica, El Salvador y Honduras)

Estadio: ScottsMiracle-Gro Field

Árbitro: Victor Rivas

VAR: Lukasz Szpala

TV: Apple TV

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