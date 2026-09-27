Sociedad

Dos jóvenes murieron y una menor quedó internada tras chocar un auto y una moto en Chaco

Las víctimas viajaban en la motocicleta junto a una niña de 4 años, que fue derivada al Hospital Pediátrico de Resistencia con lesiones graves

Una motocicleta destruida entre la hierba a la izquierda y un automóvil rojo estacionado junto a una agente de policía a la derecha
Dos mujeres murieron como resultado de un choque en Chaco, mientras una menor permanece internada
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Dos jóvenes murieron y una niña de 4 años quedó internada tras un choque entre un automóvil y una motocicleta en la Ruta Nacional 16, en la localidad chaqueña de Quitilipi, durante la madrugada de este domingo.

El siniestro ocurrió poco después de las 2 de la mañana, a la altura del kilómetro 153 de la carretera. Por motivos que todavía se investigan, un Volkswagen Gol y una Honda de 125 centímetros cúbicos impactaron en ese tramo.

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Según informó Diario Chaco, en la moto viajaban Karen Andrea Estigarribia, de 21 años, y Carla Daniela Estigarribia, de 18. Ambas murieron en el lugar como consecuencia del choque.

Una motocicleta roja destruida yace de costado sobre la hierba alta durante la noche, iluminada por el haz de una linterna
La Honda de 125 centímetros cúbicos quedó completamente destruida

También se trasladaba en el rodado M.E., de 4 años e hija de Karen Andrea Estigarribia. La menor fue llevada inicialmente al hospital de Quitilipi, donde los médicos le diagnosticaron politraumatismos y un traumatismo encéfalocraneano grave.

Por la gravedad de las lesiones, fue derivada en ambulancia al Hospital Pediátrico de Resistencia. La niña permanece bajo atención médica tras sufrir lesiones graves.

El Volkswagen Gol era conducido por R.D.P., de 46 años. Personal de la División de Tránsito Urbano y Patrulla Vial de Sáenz Peña le realizó un examen de alcoholemia, que arrojó 0 gramos por litro de alcohol en sangre.

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Agentes de policía, civiles y un automóvil rojo a la orilla de una carretera pavimentada con una grúa al fondo
El incidente ocurrió este domingo

La Policía indicó que el hombre quedó internado en observación. Las circunstancias en las que se produjo el impacto en la Ruta Nacional 16 son materia de investigación.

Hace dos semanas, Chaco fue noticia por otro incidente vial, pero en la Ruta Nacional 11. Allí, el diputado nacional Aldo Leiva protagonizó un choque, en jurisdicción de la localidad Colonia Benítez. El automóvil Toyota Camry que conducía colisionó con un camión Scania a la altura del kilómetro 1019, cerca de las 18:15.

El legislador chaqueño, de 63 años, fue asistido por una ambulancia de FEMECHACO y no presentó lesiones, según constató la médica que lo examinó. El conductor del camión, identificado por las iniciales P.L.B., tampoco sufrió heridas de consideración.

Por disposición del Equipo Fiscal N° 15, ambos conductores se sometieron a pruebas de alcoholemia. Los resultados fueron de 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre en los dos casos, por lo que la investigación descartó el consumo de alcohol como factor del siniestro. Las causas del impacto aún son materia de peritaje y las autoridades buscan reconstruir su mecánica.

El auto en el que viajaba Leiva
El auto en el que viajaba Leiva

El hecho había bloqueado parcialmente el carril descendente de la ruta y provocó demoras en la circulación. La Policía Caminera desplegó un operativo para ordenar el tránsito mientras se realizaban las pericias y se retiraban los vehículos.

Leiva es excombatiente de la Guerra de Malvinas, exintendente de General José de San Martín y diputado nacional desde 2019. Integrante del peronismo chaqueño, fue reconocido por su asistencia perfecta en sesiones de la Cámara de Diputados durante los primeros años de su mandato.

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