Guatemala

"Sobreviví, pero me mataron a mi hija": las últimas palabras de Candelaria antes de ser asesinada en Guatemala

Con flores en la mano y hablando en idioma Mam, la mujer narró cómo escapó de la muerte en un puesto callejero frente a una escuela. Semanas después, su cuerpo fue hallado con múltiples impactos de bala.

El primer atentado ocurrió mientras ambas atendían un puesto de golosinas frente a una escuela en la aldea Tixel, Huehuetenango.
Candelaria Morales López sobrevivió a un ataque armado en mayo de 2025 en el que falleció su hija Angelina Mendoza. (Facebook)
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“Me siento muy agradecida y a la vez muy triste. Sobreviví, pero me mataron a mi hija”, fueron las palabras de Candelaria Morales López hace pocas semanas mientras celebraba su cumpleaños, sin saber que a los pocos días sería asesinada en un ataque armado directo.

Con un ramo de flores blancas en la mano, un micrófono en la otra y hablando su idioma maya Mam, doña Candelaria dio testimonio de cómo sobrevivió al ataque armado donde falleció su hija de 26 años, Angelina Mendoza.

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Ese día de mayo de 2025, madre e hija se encontraban atendiendo su puesto de aguas y golosinas frente a una escuela ubicada en la aldea Tixel, del municipio de Colotenango, en el departamento de Huehuetenango, Guatemala.

Hombres armados abrieron fuego contra ellas. La joven falleció en el lugar, mientras que Candelaria fue llevada en estado crítico hacia un centro asistencial.

Candelaria Morales López sobrevivió a un ataque armado en mayo de 2025 en el que falleció su hija Angelina Mendoza.
El primer atentado ocurrió en 2025 cuando ambas atendían un puesto de golosinas frente a una escuela en la aldea Tixel, Huehuetenango. En el lugar falleció Angelina Mendoza. (Facebook)

Fallece en nuevo ataque armado

El dolor y la tragedia volvieron a invadir a la familia, luego de que el cuerpo de Candelaria fuera localizado sin vida en una calle de terracería, también de la aldea Tixel, en Colotenango.

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La mujer presentaba señales de violencia. Los vecinos llamaron de inmediato a las fuerzas de seguridad y a los bomberos, quienes al llegar ya nada pudieron hacer para salvarle la vida.

Según el reporte, el hallazgo ocurrió la tarde del viernes 25 de septiembre, Candelaria presentaba varios impactos con arma de fuego en diferentes partes del cuerpo y, al parecer, murió en el instante.

Candelaria Morales López sobrevivió a un ataque armado en mayo de 2025 en el que falleció su hija Angelina Mendoza.
Los vecinos alertaron a las fuerzas de seguridad y a los bomberos tras el hallazgo del cadáver con heridas de bala en una área de terracería donde se aglomeraron para ver lo ocurrido. (Facebook)

El lugar fue acordonado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), mientras que curiosos se aglomeraron en el área del incidente y reconocieron a la mujer que hace pocas semanas había celebrado su cumpleaños y había narrado cómo sobrevivió a ese primer ataque armado.

Hasta ahora se desconocen las causas del ataque armado, mientras los fiscales del Ministerio Público (MP) iniciaron las diligencias para determinar lo ocurrido.

Candelaria Morales López sobrevivió a un ataque armado en mayo de 2025 en el que falleció su hija Angelina Mendoza.
La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público acordonaron la escena e iniciaron las investigaciones del crimen. (Facebook)

Hubo capturas en 2025

Luego del crimen contra Angelina Mendoza Morales, de 26 años, en mayo de 2025, la Policía Nacional Civil impulsó una búsqueda para dar con los responsables.

En septiembre de ese mismo año, se informó sobre la captura de Santiago “N”, de 34 años, a quien se le imputaron el delito de homicidio en grado de tentativa.

El caso aún no ha sido resuelto, aunque el juicio arrancó y se han presentado varios medios de prueba, abogados defensores han presentado acciones que han retrasado la sentencia del imputado.

Candelaria Morales López sobrevivió a un ataque armado en mayo de 2025 en el que falleció su hija Angelina Mendoza.
Las autoridades arrestaron a Santiago "N" en septiembre de 2025 por su presunta implicación en la primera agresión. (Facebook)

Ahora, casi un año después de la captura del supuesto responsable del crimen de Angelina, su madre, Candelaria fue asesinada en otro hecho de violencia que volvió a enlutar a la familia.

Familiares, conocidos y vecinos, que no dan crédito a lo ocurrido, exigieron a las autoridades determinar las causas de este nuevo asesinato y enjuiciar a quienes resulten responsables.

“No podemos olvidar ni dejar que esto quede en la impunidad”, afirmó a medios locales uno de los familiares que no fue identificado.

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