La advertencia de Flavio Briatore sobre las “medidas” a tomar con Franco Colapinto que generó especulaciones tras su choque con Pierre Gasly

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*El exceso de Colapinto en Bakú

El error de Franco Colapinto este sábado en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 dejó un tendal. La ola de reacciones derivó en especulaciones y que en algunos casos llegaron a hablar de las posibles medidas internas que podría tomar Flavio Briatore, el asesor ejecutivo de Alpine.

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El argentino, de 23 años, tuvo un exceso en el reinicio de la carrera en el circuito callejero de Bakú y chocó a su compañero de equipo, Pierre Gasly, y a Lando Norris (McLaren). Los tres quedaron afuera por sendos daños en sus monopostos.

El primero en reconocer su error y pedir disculpas fue el propio corredor bonaerense. Lo hizo primero por la radio y luego cuando tuvo su contacto con la prensa. Por su equivocación en pista recibió una sanción de 10 segundos que, al no poder cumplirla por su deserción, los comisarios deportivos le aplicaron una penalización de cinco lugares en la grilla de partida de la próxima carrera del fin de semana siguiente en Malasia.

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Una vez terminada la actividad, la escudería francesa divulgó su habitual comunicado de prensa que siempre tiene el testimonio de sus pilotos y alterna las declaraciones del director del equipo, Steve Nielsen, o el asesor ejecutivo, Flavio Briatore.

Fue el italiano el que se expresó. Reconoció la actitud de Colapinto al admitir su falla, pero anticipó que quería “tomarme un tiempo para reflexionar sobre ello y considerar qué medidas se deben tomar, para que podamos aprender de esto y evitar una situación así en el futuro”. El medio inglés The Race, que suele criticar a Colapinto, se hizo eco de las declaraciones de Briatore: “No está claro qué medidas estaría dispuesto a tomar Alpine contra Colapinto -como apartarlo de la competición durante una carrera- o si se limitaría simplemente a una advertencia interna”. Infobae consultó con una fuente de Alpine sobre cuáles podrían ser las medidas a tomar por Briatore: aclararon que el planteo del citado portal especializado es una “mera especulación” y subrayaron que no tenían “nada que añadir a la cita de Flavio”.

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El team de Enstone ya había comunicado tras el incidente que “el equipo y los pilotos analizarán la situación y debatirán conjuntamente para evitar que vuelvan a ocurrir incidentes como este”.

*La actuación de Colapinto en Azerbaiyán

En este contexto, Franco Colapinto fue filmado pidiéndole disculpas uno por uno a los mecánicos del garage y el propio Gasly confirmó en el comunicado de prensa de Alpine que habían mantenido un diálogo: “Franco y yo hemos hablado después del incidente y él se ha disculpado, lo cual acepto, y discutiremos todo como equipo para mejorar en el futuro”.

Este sábado Colapinto largó noveno y, si bien superó en los primeros metros a Max Verstappen, luego el cuádruple campeón de F1 se recuperó e incluso sobrepasó a Gasly. Luego, el argentino y el francés giraron juntos, aunque Franco no tuvo posibilidades reales de sobrepaso ante Pierre, al menos en esa instancia de la competencia.

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Luego de la neutralización para retirar el Williams chocado de Alex Albon, Colapinto se mandó por el sector interno, bloqueó sus gomas y chocó a Gasly, que a su vez embistió a Norris. El inglés y el francés quedaron afuera en la primera curva, mientras que el argentino llegó a los boxes y desertó por daños en la suspensión trasera de su Alpine A526.

El team francés perdió siete potenciales puntos ,ya que al momento de sus abandonos Gasly era séptimo (6 unidades) y Colapinto, décimo (1). Las unidades perdidas afectaron a la escuadra de Enstone en cuanto a su lucha por el quinto puesto en el Campeonato Mundial de Constructores que tiene contra Racing Bulls, que este sábado pudo cosechar con Arvid Lindblad, quien resultó séptimo. La escuadra de Faenza le lleva 15 puntos a Alpine.

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Franco Colapinto viajará de vuelta a Enstone ya que este lunes trabajará en el simulador para preparar su primera participación en el Circuito Internacional de Sepang, en Malasia, sede circunstancial del Gran Premio de Bahréin por el conflicto en Medio Oriente. La carrera se disputará el próximo domingo en la madrugada argentina.