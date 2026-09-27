La increíble rutina de “El Mutante”, el fisicoculturista que se consagró campeón de Mr Olympia 2026: las fotos de todos los ganadores

La performance con la que El Mutante ganó el Mr Olympia 2026

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Nick Walker se consagró campeón del Mr. Olympia 2026 en Las Vegas, Nevada, tras imponerse en la categoría Men’s Open por una diferencia de dos puntos sobre el británico Samson Dauda. El estadounidense, conocido como El Mutante, obtuvo además la distinción People’s Champion, elegida por el público.

La edición número 62 del certamen reunió a tres de los principales referentes de la división. Walker quedó primero, Dauda ocupó el segundo puesto y el campeón defensor, Derek Lunsford, finalizó tercero. Andrew Chinedu fue cuarto, mientras que el estadounidense Tonio Burton completó el Top 5.

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La definición mantuvo abierta la disputa entre los atletas durante las distintas instancias del torneo. Walker construyó parte de su ventaja durante el prejudging del viernes, donde presentó una condición física que le permitió superar a sus rivales en las tarjetas de los jueces.

Con 113 kilogramos distribuidos en 1,73 metros de altura, Walker mostró una preparación marcada por la densidad muscular y la definición en el tren inferior. Los cortes de sus cuádriceps y la separación muscular fueron dos de los aspectos que lo distinguieron en el escenario de Las Vegas.

El fisicoculturista apodado El Mutante se impuso ante dos ex campeones

Dauda llegó a la definición como campeón de la edición 2024 y presentó un físico de gran volumen. La diferencia entre ambos se centró en la condición que Walker exhibió en la primera jornada de evaluación. Lunsford, que había recuperado la corona en 2025, completó el podio en una edición que confirmó la alternancia reciente de ganadores en la categoría.

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El título de Walker llegó después de un 2025 adverso. En la edición anterior había terminado sexto, afectado por una retención de líquidos que condicionó su presentación. Para regresar al Mr. Olympia, el culturista ganó el Tampa Pro durante el verano y revalidó su clasificación para el torneo. El triunfo en el Mr. Olympia 2026 representó el punto más alto de su carrera profesional, iniciada con la obtención de su tarjeta de la Federación Internacional de Fisicoculturismo y Fitness (IFBB) Pro League en 2020, durante el NPC North American.

Walker ganó el New York Pro y el Arnold Classic en 2021. Un año después alcanzó el tercer puesto en su segunda participación en el Mr. Olympia, donde superó a Big Ramy. En 2023 quedó fuera de competencia a raíz de una lesión en los isquiotibiales. También sufrió roturas fibrilares en los isquiotibiales y los gemelos. Esas lesiones interrumpieron su progresión y pusieron en duda su continuidad dentro del culturismo profesional. Su preparador Matt Jansen acompañó el proceso de regreso que derivó en la victoria de este 26 de septiembre. Walker volvió a competir en 2026 con el objetivo de recuperar un lugar entre los aspirantes al Sandow, el trofeo que distingue al campeón absoluto del certamen.

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El Mutante se alzó con el Mr Olympia 2026

La trayectoria del atleta también estuvo atravesada por experiencias personales que él mismo relató en entrevistas previas. Durante una charla con Dennis James en el ciclo de entrenvistas The Menace Podcast en 2022, afirmó que fue víctima de abusos sexuales cuando tenía 12 años y que ese episodio derivó en aislamiento, conflictos de identidad y pensamientos destructivos durante su adolescencia. “De niño sufrí abusos sexuales, y eso cambió mi vida por mucho tiempo. Caí en las drogas y en el alcoholismo . Durante mucho tiempo, los deportes dejaron de interesarme. Todo esto me pasó durante la secundaria”, dijo. “Empecé a entrenar a los 13 años para desahogar toda mi rabia. Cuanto más entrenaba, menos ganas tenía de practicar deportes. Solo quería hacer lo mío”.

La competencia también tuvo un episodio de tensión en la conferencia de prensa previa, transmitida por el canal oficial del evento Olympia Productions. Dauda respondió a las críticas dirigidas a su esposa y mánager, Marlena Gustowska, por su participación en la preparación técnica del atleta. “Habrá una confrontación directa con cualquiera que siga menospreciando el trabajo de mi esposa solo por ser mujer”, declaró Dauda durante esa instancia. Horas más tarde, el británico alcanzó el subcampeonato y quedó a dos puntos de Walker.

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“Felicitaciones a Nick Walker. Años de duro trabajo. Años de sacrificio. Un momento increíble!”, celebró la cuenta oficial de Mr Olympia en sus redes sociales, junto a una foto en la que se puede ver al reciente campeón con el presidente del torneo, Jake Wood.

La lista de los ganadores completa:

Men’s Open Bodybuilding (Mr. Olympia): Nick Walker

Nick Walker

212 Bodybuilding: Keone Pearson

Keone Pearson

Classic Physique: Niall Darwen

Niall Darwen

Men’s Physique: Ryan Terry

Ryan Terry

Wheelchair Bodybuilding: Blake Colleton

Blake Colleton

Women’s Bodybuilding (Ms. Olympia): Andrea Shaw

Andrea Shaw

Fitness: Michelle Fredua-Mensah

Michelle Fredua-Mensah

Figure: Lola Montez

Lola Montez

Bikini: Jasmine Gonzalez

Jasmine Gonzalez

Women’s Physique: Natalia Abraham Coelho

Natalia Abraham Coelho

Wellness: Eduarda Bezerra

Eduarda Bezerra

Fit Model: Shealynn Burnett

Shealynn Burnett