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El mensaje de Alpine que condenó el “odio y los insultos” tras el choque de Colapinto a Gasly que generó polémica en la F1

La escudería con sede en Enstone emitió un comunicado luego de lo sucedido entre sus pilotos en el Gran Premio de Azerbaiyán que generó revuelo en las redes sociales

Tres hombres, dos sentados con remeras rosadas con logos y uno de pie con gorra negra y remera oscura, en una mesa de madera. Hay un celular en la mesa
Flavio Briatore conversa con Franco Colapinto y Pierre Gasly
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Alpine condenó los mensajes de odio en las redes sociales tras el accidente múltiple del Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú que dejó fuera de carrera a Franco Colapinto, Pierre Gasly y a Lando Norris tras la mala maniobra del argentino. La escudería con sede en Enstone pidió erradicar un comportamiento que, sostuvo, se volvió habitual en las últimas fechas de la Fórmula 1.

“Como equipo, creemos que es necesario pronunciarnos una vez más sobre el odio y los insultos en Internet tras el Gran Premio de Azerbaiyán. No solo dirigidos a uno de nuestros propios pilotos, sino también a miembros de la comunidad de la Fórmula 1, incluidos los medios de comunicación, y a nuestros rivales en la pista, a quienes respetamos, admiramos y con quienes disfrutamos compitiendo en la máxima categoría del automovilismo”, citó la escudería en el comunicado que difundió.

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El incidente ocurrió durante el reinicio posterior a un período de Auto de Seguridad en el circuito urbano. Corría la vuelta 35 cuando Colapinto se pasó en el frenaje de la curva 1, lo que terminó en un choque contra el Alpine de Gasly, que además se llevó puesto al McLaren del actual campeón de la Máxima.

Tras lo sucedido en pista, Norris reclamó que Colapinto fuera suspendido por una carrera al considerar que su acción no estuvo a la altura de un piloto de Fórmula 1. El pedido del campeón reinante no recibió respaldo dentro del paddock y fue cuestionado por los tres pilotos que ocuparon el podio: George Russell, Max Verstappen e Isack Hadjar.

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Por su parte, Flavio Briatore expresó que estaba “extremadamente decepcionado” por la maniobra del argentino. También anticipó que analizaría lo sucedido para evaluar posibles medidas. El equipo de Enstone difundió su postura en las primeras horas del domingo. “Los errores ocurren cuando se compite al límite y, independientemente del resultado o del desenlace, nadie debería ser objeto de comentarios de odio o abusivos”, manifestó la escudería.

*El accidente entre Colapinto, Gasly y Lando Norris

Alpine remarcó que su condena no apunta a una afición determinada ni a los seguidores de un piloto o equipo en particular. “Se trata de algo universal que debe ser señalado y reconocido por todos los aficionados al deporte”, afirmó.

La declaración llegó después de que Gasly y miembros de su familia recibieran mensajes agresivos por una situación de tensión con Colapinto durante la carrera anterior, disputada en Madrid. Briatore había advertido antes del Gran Premio de Azerbaiyán que reduciría las actividades del número 43 del equipo con los medios argentinos si continuaban esas conductas.

La escudería sostuvo que el rechazo a los abusos digitales forma parte de una responsabilidad compartida por quienes integran el campeonato. “Condenamos enérgicamente las reacciones de algunos aficionados en internet y nos solidarizamos con la Fórmula 1, la FIA y los demás equipos en el objetivo de erradicar estos comportamientos”, expresó.

Colapinto habló sobre su equivocación y, al igual que hizo por la radio, pidió disculpas por el accidente. “Bloqueé cuando empecé a frenar y después estuve fuera de control toda la frenada. No tuve mucho por hacer. Perdón a todo el equipo y a Pierre. Fue un error grande y grave, perdimos muchos puntos con los dos autos. Un día complicado, venía siendo bastante bueno. Perdón a todo el equipo”, comentó tras el final de la prueba.

“No tenía mucho ritmo. Empecé a tener degradación atrás y me quedé un poco. Me costó bastante. Hay que entender el por qué. Más que nada pedirles disculpas al equipo y a Pierre, que perdimos muchos puntos. Triste por la situación. Intentaremos darlo vuelta pronto”, sumó Franco en su contacto con los medios.

El comunicado de Alpine tras la carrera en Bakú
El comunicado de Alpine tras la carrera en Bakú

El comunicado de Alpine tras la carrera en Bakú:

Como equipo, creemos que es necesario pronunciarnos una vez más sobre el odio y los insultos en Internet tras el Gran Premio de Azerbaiyán. No solo dirigidos a uno de nuestros propios pilotos, sino también a miembros de la comunidad de la Fórmula 1, incluidos los medios de comunicación, y a nuestros rivales en la pista, a quienes respetamos, admiramos y con quienes disfrutamos compitiendo en la máxima categoría del automovilismo. Los errores ocurren cuando se compite al límite y, independientemente del resultado o el desenlace, nadie debería ser objeto de comentarios llenos de odio o insultos.

Condenar los abusos en las redes sociales no va dirigido a ninguna afición en concreto ni a los seguidores de un equipo o piloto en particular; se trata de un problema universal que debe ser denunciado y reconocido por todos los aficionados a este deporte. Como ya hemos dicho en ocasiones anteriores, condenamos enérgicamente la reacción de algunos aficionados en Internet y nos solidarizamos con la Fórmula 1, la FIA y los demás equipos en su voluntad de erradicar este fenómeno. Se ha convertido en algo habitual en las últimas carreras y no puede tolerarse.

Sabemos que, como orgullosos participantes y partes interesadas en este deporte, tenemos la responsabilidad de alzar la voz y contribuir a encontrar una solución. Seguiremos colaborando estrechamente con el promotor del campeonato, el titular de los derechos y el organismo rector para debatir formas de abordar el abuso en línea y fomentar la rivalidad deportiva sana, por la que la Fórmula 1 es famosa y que la hace tan especial.

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