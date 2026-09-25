La F1 dio a conocer quiénes son los 5 candidatos a ocupar una butaca en Haas en 2027: el ex Alpine que aspira a ser titular

Esteban Ocon no continuaría en Haas y peligra su presencia en la temporada 2027 de la Fórmula 1 (REUTERS/Brian Snyder)

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Esteban Ocon encendió el mercado de pilotos de la Fórmula 1 al confirmar que será “agente libre” la próxima temporada, pese a que Haas remarcó que no tomó una decisión respecto a la conformación de su dupla en 2027. Las explosivas declaraciones del francés en el Gran Premio de Azerbaiyán enaltecieron los rumores que posicionaban a Rafael Cámara como el favorito a ser compañero de Oliver Bearman.

La cuenta oficial de la Máxima elaboró un informe “¿Quiénes son los favoritos para ocupar los puestos de Haas en 2027?” y ubicó como candidatos al brasileño Cámara, Leonardo Fornaroli (campeón de F2 y F3), Yuki Tsunoda (Red Bull), Ryo Hirakawa (piloto reserva) y Jack Doohan (piloto reserva y ex Alpine). El artículo fue producido por Lawrence Barretto, presentador y corresponsal oficial de la F1.

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“Si bien Ocon sigue siendo una opción para Haas, algunas fuentes sugieren que el francés se desvinculará del equipo estadounidense cuando finalice su contrato al término de esta temporada. Entiendo que su intención es permanecer en la Fórmula 1, pero con las oportunidades limitadas en la parrilla de 2027, es más probable que ocupe un puesto de reserva”, argumentó el periodista citado.

Rafael Cámara, líder de la F2 y miembro de la academia de Ferrari, es el máximo favorito a ocupar el asiento vacante que dejará Ocon

Con este panorama, la posibilidad de que Rafael Cámara ocupe el lugar de Ocon ganó fuerza durante el fin de semana en Bakú. Tras salir campeón de la Fórmula 3, el brasileño terminó cuarto en la primera de las carreras del GP de Azerbaiyán de la F2 y subió al primer puesto de la tabla de posiciones: lidera con 182 puntos contra los 181 de Nikola Tsolov.

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“Si viéramos a un novato debutar, una de las opciones más probables sería el joven piloto de Ferrari, Rafael Cámara. Es el claro favorito para hacerse con el asiento de Ocon el año que viene. El joven piloto de Ferrari impresionó a Haas cuando se puso al volante de uno de sus coches en las pruebas de coches anteriores (TPC)”, señaló la F1.

Un ítem relevante para Cámara es que forma parte de la academia de pilotos de Ferrari, que le provee motores a Haas desde su irrupción en 2016. “Ferrari lo valora mucho y está muy interesado en poner a prueba su potencial en la Fórmula 1”, indicó Lawrence Barretto. Cabe destacar que Oliver Bearman también es miembro de la escudería italiana, al igual que lo fue en un pasado Mick Schumacher (2021 y 2022).

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Leonardo Fornaroli fue campeón de la Fórmula 3 en 2024 y de la Fórmula 2 en 2025. Actualmente es piloto de reserva de McLaren (REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)

Leonardo Fornaroli es otro de los pilotos que participó de una prueba TPC con Haas y tiene chances de pelear por la butaca. El italiano cuenta con una carrera particular: se consagró campeón de la F3 y F2 de manera consecutiva, pero recién ingresó a un programa de desarrollo de una escudería principal en 2026, con McLaren ―tiene el rol de piloto reserva―.

“Mientras Haas sopesaba sus opciones respecto a su alineación para 2027, el italiano Fornaroli surgió como un fuerte candidato. Se entiende que McLaren estaba dispuesto a cederlo a Haas si lo necesitaban, y se cree que tuvo un rendimiento excelente al volante de monoplazas Haas de especificaciones anteriores. Sin embargo, desde entonces ha quedado relegado por detrás de Cámara en la lista de finalistas”, argumentó la Fórmula 1 en su informe.

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Uno de los últimos candidatos en surgir fue Yuki Tsunoda. El japonés fue titular en Racing Bulls (antes Alpha Tauri) y Red Bull. Luego de cuatro años en el equipo satélite, el corredor impulsado por Honda no pudo aprovechar su chance en la estructura principal en la temporada 2025. En el 2026 fue reserva y cosechó buenos resultados en las tres carreras en las que reemplazó a Isack Hadjar.

“Tsunoda formó parte de las primeras conversaciones sobre los pilotos que Haas podría alinear en 2027, y volvió a ponerse en el punto de mira con una actuación muy sólida como suplente en tres carreras con Racing Bulls, sustituyendo al lesionado Hadjar. Pero el piloto respaldado por Honda, que es uno de los reservas de la familia Red Bull este año, no parece tener la tracción suficiente para meterse en la lucha”, afirmó la Máxima en su página web.

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Yuki Tsunoda reapareció en la F1 con destacadas actuaciones en Racing Bulls (REUTERS/Darko Bandic)

En menor medida en el radar aparecen Ryo Hirakawa y Jack Doohan, pilotos de reserva en la presente temporada. El japonés, de 30 años, forma parte de la escudería por la asociación entre Haas y Toyota, principal socio técnico del equipo. “No se espera que sea elegido para un ascenso”, reveló Lawrence Barretto.

La situación del australiano es similar. Alpine eyectó de su butaca a Doohan para darle lugar a Franco Colapinto, quien volvió a dejar una notable actuación en la qualy de Bakú. “Doohan encontró una segunda oportunidad con Haas al unirse como piloto reserva para este año, tras haber sido despedido por Alpine. El equipo estadounidense le dio la oportunidad de rodar en el TPC para evaluarlo, pero si bien hizo un buen trabajo al volante, no se le considera uno de los favoritos”, especificó la F1.

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Tras su salida de Alpine, el futuro de Jack Doohan en la Fórmula 1 es incierto (REUTERS/Mark Peterson)

Esteban Ocon fue el encargado de revelar oficialmente su posición dentro de la escudería estadounidense. “En este momento, definitivamente soy agente libre para el próximo año”, comentó durante el media day del Gran Premio de Azerbaiyán.

El director de Haas, Ayao Komatsu, lo contradijo al sostener que el equipo todavía no adoptó una decisión sobre la formación para 2027. “Aún no hemos tomado ninguna decisión, pero cada piloto tiene un plazo límite en el año para decidir sobre sus opciones. Su situación no ha cambiado realmente, seguimos tratando de encontrar una solución para el próximo año”, afirmó en la conferencia de prensa oficial de la FIA. El responsable japonés anticipó que la resolución llegará “en las próximas dos semanas”.

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A sus 30 años, Ocon acumuló una década en la Fórmula 1 desde su debut con Manor en 2016. Luego pasó por Force India y ejerció un año como piloto reserva de Mercedes antes de recuperar un asiento a tiempo completo en Renault. Ya bajo el nombre de Alpine, consiguió su primer podio en el Gran Premio de Sakhir de 2020 y su primera victoria en el Gran Premio de Hungría de 2021. Tras firmar en 2025 con Haas, el francés podría quedarse sin lugar en la temporada 2027.