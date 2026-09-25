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La AFA rechazó la apelación de Vélez y confirmó que Boca Juniors jugará ante Racing por Copa Argentina

El Tribunal de Apelaciones se expidió tras el nuevo reclamo del Fortín y declaró inadmisible el recurso presentado

Un futbolista de camiseta blanca y gris controla el balón ante la barrida de un rival con uniforme negro en un campo de fútbol
El delantero Enner Valencia disputa el balón con la defensa de Vélez Sarsfield en el partido de octavos de final de la Copa Argentina (Fotobaires)
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El Tribunal de Apelaciones de la Asociación del Fútbol Argentino se expidió respecto del nuevo reclamo de Vélez sobre el partido que perdió en los penales ante Boca Juniors por los octavos de final de la Copa Argentina, en el que denunció que el Xeneize incluyó a seis jugadores extranjeros en la planilla, conformando una “alineación indebida”.

El ente emitió un boletín este viernes en el que resolvió declarar “inadmisible” el recurso de apelación interpuesto por Vélez contra la resolución del Tribunal de Disciplina de la AFA del 22 de septiembre, publicada en el Boletín N° 6950. Además, el órgano indicó que tampoco no hizo lugar a la solicitud de “medida provisional urgente” formulada por Fortín en cuanto a la cancelación del partido de cuartos de final entre Boca y Racing. La nota, publicada en el sitio de la AFA, fue firmada por el Dr. Héctor Luis Latorraga (Presidente), el Dr. Fernando Luis M. Mancini (Vicepresidente) y el Dr. Guillermo Hugo Rojo (Vocal).

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El fallo del Tribunal de Apelaciones de la AFA respecto al reclamo de Vélez por el partido ante Boca de Copa Argentina
El fallo del Tribunal de Apelaciones de la AFA respecto al reclamo de Vélez por el partido ante Boca de Copa Argentina

Vélez había apelado este miércoles el fallo del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y pidió suspender el partido entre Boca Juniors y Racing Club por los cuartos de final de la Copa Argentina, programado para el 27 de septiembre en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario. El club de Liniers sostuvo en su nuevo reclamo que el encuentro no debía disputarse mientras se resuelve su reclamo por la inclusión de seis extranjeros en la planilla de Boca.

Boca vs. Vélez, Copa Argentina
El colombiano Sebastián Villa fue uno de los extranjeros que presentó Boca en planilla ante Vélez (Fotobaires)

El Tribunal de Disciplina ya había rechazado la protesta que Vélez presentó el 22 de septiembre y mantuvo la clasificación de Boca, que empató 0-0 y avanzó por penales en el partido jugado el 2 de septiembre en Córdoba. El organismo sancionó al club de la Ribera con una multa equivalente a 1.000 entradas, unos 50 millones de pesos, al considerar que hubo una infracción en la confección de la planilla, pero no una alineación indebida porque el paraguayo Ángel Romero, el sexto extranjero, no ingresó al campo.

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El recurso fue presentado ante el Tribunal de Apelaciones y solicitó una medida urgente. Vélez invocó los artículos 47.1, 58.b, 58.f y 59.2 del reglamento, que contemplan garantías para el proceso, facultades de resolución en casos urgentes y la posibilidad de suspender la ejecución de un fallo ante un pedido fundamentado.

La institución de Liniers había denunciado que Boca superó el máximo reglamentario de cinco extranjeros al incluir a Álvaro Montero, Leandro Lozano, Carlos Palacios, Sebastián Villa, Enner Valencia y Ángel Romero. De acuerdo con el reclamo inicial, se había pedido que se modificara el resultado del partido y se de por ganado el mismo por 3-0 a Vélez por la infracción reglamentaria. Como se ha mencionado, la AFA no dio lugar a esto y el Xeneize jugará ante Racing el correspondiente partido.

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