Se confirmó otra dupla en la Fórmula 1 para el 2027: así está el mapa de pilotos con dos grandes incógnitas

Audi confirmó que Gabriel Bortoleto y Nico Hulkenberg conformarán la dupla de 2027 en la F1 (REUTERS/Jakub Porzycki)

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La Fórmula 1 se adentró en la recta final del 2026 y varias escuderías brindaron actualizaciones sobre la dupla de pilotos para la próxima temporada durante el Gran Premio de Azerbaiyán. Un día después del anuncio de Isack Hadjar en Red Bull y las explosivas declaraciones de Esteban Ocon en Haas, Audi confirmó que lo que ya era un hecho: Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg continuarán como titulares en el equipo en 2027.

Mattia Binotto, director ejecutivo y jefe de equipo alemán, ratificó a la dupla de pilotos en la rueda de prensa oficial de la FIA en la jornada del jueves. “No tenemos ninguna discusión sobre cuál es el plan para la próxima temporada. Nuestros pilotos estaban contratados, así que sabíamos que no habría cambios. Realmente nunca anunciamos qué pasaría el año que viene porque no había necesidad. Tenemos una alineación que está confirmada y con la que estamos contentos”, destacó el italiano.

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La incertidumbre en Audi se generó por la falta de confirmación oficial de la dupla para el 2027. La escudería que irrumpió en su primera temporada en la F1 ―tomó el control de Sauber― anunció que ambos pilotos contaban con un contrato “multianual”, el cual no especifica la extensión total del vínculo, pero algunos rumores marcaban un signo de interrogante especialmente en torno al experimentado corredor alemán. El equipo se ubica octavo en el campeonato con 17 unidades (10 el brasileño y 7 el alemán).

“Estoy muy conforme. Es una situación diferente para ambos. Tenemos un piloto experimentado, Nico, y un piloto más joven con Gabi. Nico está rindiendo de forma constante. Cuando llega a la carrera muestra consistencia, es sólido, comete muy pocos errores, explota siempre el potencial del coche, suma puntos donde hay una necesidad o una oportunidad. Gabi es más joven, está en una fase de aprendizaje. Puedo ver cómo crece su confianza carrera tras carrera. Se puede ver que se está volviendo más rápido y tiene más confianza en sí mismo. No ha cometido grandes errores. En general, también es constante. Está explotando ciertamente el potencial del coche”, argumentó Binotto sobre el desempeño de Bortoleto y Hulkenberg.

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Cómo está el mapa de pilotos para la temporada 2027 hasta el momento (@F1)

La gran incógnita para la próxima temporada se centra en Esteban Ocon y su vínculo con Haas. El francés se autoproclamó como “agente libre para el año que viene” y alimentó los rumores de que será reemplazado por el brasileño Rafael Cámara. Ayao Komatsu, director del equipo estadounidense, aseguró que todavía no se tomó una decisión respecto a la conformación de la dupla en 2027.

“Aún no hemos tomado ninguna decisión, pero cada piloto tiene un plazo límite en el año para decidir sobre sus opciones. Su situación no ha cambiado realmente, seguimos tratando de encontrar una solución para el próximo año”, destacó en la conferencia de prensa oficial de la FIA, en respuesta a la pregunta por las declaraciones de Ocon. No obstante, el japonés fue tajante para confirmar que la decisión final sería “en las próximas dos semanas”.

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“Lo que buscamos en los pilotos es que tengan velocidad. Tienen que ser rápidos. Eso es su talento. No podemos enseñarles velocidad, así que tienen que ser rápidos, pero realmente tienen que ser jugadores de equipo, trabajar estrechamente con el equipo”, agregó Komatsu. El medio especializado italiano Autoracer aseguró que Cámara, que forma parte de la Academia de Ferrari, será compañero de Oliver Bearman en Haas. El brasileño fue campeón de la Fórmula 3 y pelea el título en la F2 con Nikola Tsolov.

Esteban Ocon afirmó que "es piloto libre" y se podría quedar sin butaca en la temporada 2027 (REUTERS/Marton Monus)

Aston Martin y Racing Bulls son las otras escuderías que restan por confirmar a sus duplas titulares. Fernando Alonso tiene contrato hasta 2026 y puso en duda su futuro en varias oportunidades a lo largo de una temporada en la que la escudería mostró un pésimo rendimiento.

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“Somos menos competitivos que la parrilla, sí. Pero no creo que ese sea el punto crítico para mí a la hora de tomar una decisión”, señaló durante el media day en Bakú, según informó el medio Motorsport. En Madrid afirmó que su decisión “no será pronto” y la normativa técnica tiene un impacto en su postura.

La otra butaca de Aston Martin presenta la particularidad de Lance Stroll, hijo del propietario del equipo. “Es probable que permanezca en el equipo mientras su padre esté al mando”, señaló la Fórmula 1 sobre el piloto canadiense en un informe sobre los contratos de los pilotos.

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Liam Lawson aprovechó su oportunidad en Red Bull y ganó confianza dentro de la estructura para la próxima temporada (REUTERS/Ramil Sitdikov)

Racing Bulls tiene un asiento en duda para la próxima temporada. El equipo satélite de Red Bull tiene la costumbre de confirmar su dupla al final de la temporada y los pilotos firman contrato por un solo año. Arvid Lindblad consumó grandes resultados en su debut, mientras que Liam Lawson, según medios especializados está en riesgo de perder su butaca ante la irrupción del “protegido” Nikola Tsolov.

Con el búlgaro como el líder de la Fórmula 2, la presión se centró sobre el neozelandés: es su tercera temporada en la categoría y cuando tuvo la chance de competir con el equipo principal, fue eyectado de su butaca tras dos Grandes Premios. No obstante, por la lesión en la muñeca de Hadjar, Lawson subió a Red Bull y sumó 14 unidades en tres Grandes Premios, algo que habría mejorado su imagen dentro del equipo.

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“Creo que ha hecho un trabajo excelente. Lo ha hecho de la mejor manera posible, superando nuestras expectativas”, declaró Laurent Mekies, director de Red Bull, sobre el trabajo del neozelandés. La página web de la F1 publicó un artículo en los últimos días en el que señaló que Lawson “es el favorito para tener otro año”. En la nota, que lleva la firma del corresponsal Lawrence Barretto, se afirmó: “Teniendo en cuenta cómo gestionó su etapa en Red Bull y su buen momento de forma hasta entonces, está en una posición inmejorable para mantener su puesto en Racing Bulls la próxima temporada”.