Franco Colapinto contó cuál fue su sueldo el primer año en la Fórmula 1 y reveló por qué perdió plata en Williams

El piloto argentino dio detalles de sus inicios en la máxima categoría del automovilismo y habló sobre los costos que afrontó.

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En la antesala de lo que será el Gran Premio de Azerbaiyán y después de completar una de sus mejores presentaciones en la Fórmula 1 en España, Franco Colapinto participó de una entrevista en la que dio detalles del dinero que le pagó Williams por sus primeras carreras en la Máxima.

A fines de agosto de 2024, la escudería tomó la decisión de reemplazar al estadounidense Logan Sargeant tras una secuencia de rendimientos por debajo de las expectativas y un grave accidente durante las prácticas del GP de los Países Bajos. Para ocupar la vacante, la estructura radicada en Grove eligió al nacido en Pilar, quien competía en la Fórmula 2 y formaba parte del programa de desarrollo de la escudería. La designación convirtió al deportista en el primer representante de Argentina en la máxima categoría del automovilismo desde el paso de Gastón Mazzacane en el año 2001.

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El estreno oficial se produjo el 1 de septiembre de 2024 en el Autodromo Nazionale di Monza, durante el Gran Premio de Italia. Tras largar desde el puesto 18 por una salida de pista en la clasificación, Colapinto concretó un avance de seis posiciones sin cometer fallos en pista y finalizó en el puesto 12, a las puertas de las posiciones puntuables.

“El primer año, literalmente, perdía plata para correr. Porque me pagaban 10 mil euros por carrera, pero tenía que pagar los viajes míos, de mi familia, de mis hermanos y perdía plata. Estaba en negativo”, dijo frente a un auditorio y generó las risas de los presentes, incluída la del presentador David Broncano. “Fue una inversión correr en Fórmula 1”, agregó el actual piloto de Alpine.

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La consolidación de Colapinto no tardó en llegar y sorprendió al paddock. En su segunda presentación, en el circuito callejero de Bakú para la carrera en Azerbaiyán, el competidor de Williams clasificó en la octava posición y obtuvo el octavo lugar en la carrera, suma que le otorgó sus primeras cuatro unidades en la categoría. Aquella actuación representó el primer ingreso en zona de puntos para un piloto argentino en la Máxima en más de 40 años, de la mano de Carlos Reutemann en la temporada 1982.

Tras registrar un undécimo puesto en Singapur, el bonaerense volvió a sumar en el Gran Premio de Estados Unidos disputado en Austin, Texas. Allí partió desde el décimo lugar y cruzó la meta en el puesto 10, lo que añadió un punto adicional a su cosecha personal. De esa manera, estableció una marca estadística inédita para un debutante menor de 22 años al mejorar su posición de largada en sus primeras cinco presentaciones consecutivas dentro de la F1.

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Las últimas jornadas de la competencia presentaron mayores dificultades para Colapinto. Entre problemas mecánicos, lluvias intensas e incidentes en pista, abandonó en el trazado de Interlagos (Brasil), Qatar y la cita final en Abu Dhabi. Asimismo, concluyó en la posición 14 durante el Gran Premio de Las Vegas tras salir desde el fondo de la grilla por un fuerte impacto en la sesión clasificatoria.

En medio de la charla, el piloto argentino recordó en un tono gracioso su participación en el Campeonato de Destructores, esa tabla de posiciones que se formula en las redes y destaca a aquellos que sufrieron daños en sus monoplazas por golpes. “Pasa que como la rompí un par de veces, capaz, le salí caro. No viste que hay un mundial de destructores. Van poniendo la suma de los daños”, aclaró el argentino.

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“¿Cómo vas tú este año en la destrucción?”, le preguntó el presentador, a lo que Colapinto respondió: “Creo que top 15 estaré. Bastante bien. Mejoré. Mi primer año en Williams, que me pagaban poco. Hice podio. Hice podio”, mencionó entre risas sobre los accidentes que protagonizó en las últimas carreras de 2024. “Ahora ya no destruyo más”, concluyó.

Franco Colapinto reveló su reacción ante Pierre Gasly en el Gran Premio de España de Fórmula 1

Durante la misma charla con Broncano, conocido conductor del programa La Revuelta, cuestionó la decisión que mantuvo a Pierre Gasly delante suyo en el cierre en España cuando el argentino necesitaba avanzar para defender su posición ante Oscar Piastri y acercarse a Liam Lawson. La tensión entre ambos quedó atenuada después de la carrera, aunque expuso la disputa interna habitual entre compañeros de escudería.

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Colapinto explicó el episodio con humor. “Yo lo puteé un poquito. Hubo un malentendido”, reconoció, antes de contrastar su reacción actual con la que habría tenido en su primera temporada en la Fórmula 1. “Soy políticamente correcto, mejoré mucho. Si hubieras hecho esta entrevista en 2024 hubiera sido otra cosa. Hubiera sido una tragedia, ya hubiera terminado hace rato porque me hubieran sacado esposado”, afirmó entre risas.

La controversia se produjo en las vueltas finales de la competencia disputada en el nuevo circuito de Madrid. Gasly todavía debía cumplir una parada obligatoria en boxes, ya que no había ingresado durante la carrera, mientras Colapinto circulaba a mayor ritmo y necesitaba adelantarlo. El francés no recibió una orden clara para ceder la posición y defendió su lugar. Colapinto advirtió la pérdida de tiempo a su ingeniero, Stuart Barlow: “Chicos, no perdamos tiempo”.

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La diferencia con Piastri se redujo mientras el argentino aguardaba una definición. Gasly ingresó a boxes en el penúltimo giro y recibió una sanción de cinco segundos por exceso de velocidad en la parada, resultado que lo dejó 12.º y fuera de los puntos. Colapinto terminó séptimo y sumó para Alpine. La escudería difundió después una imagen de sus dos pilotos con el mensaje “juntos somos más fuertes”, en una señal destinada a bajar el tono de la situación.

Franco Colapinto en acción (REUTERS/Violeta Santos Moura)

El argentino sostuvo que la competencia interna explica este tipo de roces. “A veces con los compañeros de equipo hay un poco de pica porque somos, al final, no sé, queremos ganar siempre y somos muy competitivos el uno con el otro”, dijo. “Si bien trabajamos juntos, hay momentos en que sale de la parte de uno que quiere ganarle a tu compañero”, agregó.

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Aun así, remarcó que mantiene una buena relación con Gasly y atribuyó el cruce a la adrenalina de la carrera: “Nos llevamos bien y tenemos muy buena relación, pero en el momento de la adrenalina y todo eso pasan cosas que no tienen que pasar”.