La Fórmula 1 tendrá otro piloto sudamericano: el cambio en la parrilla que está a punto de cerrarse

Rafael Cámara es el apuntado para reemplazar a Esteban Ocon en Haas en 2027 (rafaccamara88)

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Esteban Ocon tendría las horas contadas en Haas. Incluso, el francés disputaría sus últimas carreras en la Fórmula 1 y ya estaría definido su reemplazante en la escudería estadounidense para la temporada 2027. Se trata de Rafael Cámara, otro exponente de la academia de Ferrari, quien sería el futuro compañero de equipo de Oliver Bearman.

Según informó el sitio italiano especializado Autoracer, el impulso a favor del piloto brasileño no respondería a una decisión técnica exclusiva de Ayao Komatsu, jefe del equipo, sino a la presión ejercida de manera directa por Gene Haas, propietario del team norteamericano.

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Komatsu había manejado una lista inicial de cinco candidatos para el segundo asiento de 2027. Durante los últimos meses, el equipo sometió a varios de ellos a pruebas comparativas en pista, un proceso del que surgieron dos nombres como los más firmes: Cámara y el piloto italiano Leonardo Fornaroli, vigente campeón de la Fórmula 2. La evaluación técnica involucró de manera directa a Komatsu y a su estructura de ingeniería, aunque la inclinación final hacia el brasileño se atribuye principalmente a Gene Haas.

Cámara no llega a esta instancia sin trayectoria previa. El piloto representa una inversión sostenida para Ferrari, que lo incorporó de forma gradual a sus procedimientos internos y le permitió acumular kilómetros en monoplazas de F1 mientras trabajaba junto a ingenieros de la escudería y recibía retroalimentación técnica constante. Además, ocupa el rol de piloto reserva de Ferrari, una función que refuerza el vínculo con Maranello y que convertiría un eventual paso a Haas en una continuidad natural de su desarrollo dentro de la estructura italiana.

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Rafael Cámara celebra en el podio con una leyenda del automovilismo brasileño, Emerson Fittipaldi, bicampeón de F1 (rafaccamara88)

Las pruebas realizadas por el equipo estadounidense tuvieron un propósito adicional: evaluar de forma directa la adaptación, la preparación y la constancia de los candidatos, más allá de los resultados obtenidos en categorías previas. Los resultados de Cámara en esas pruebas fueron calificados como muy positivos y generaron una impresión favorable entre los miembros del equipo, en particular en Gene Haas, lo que lo posicionó entre los principales favoritos para el asiento vacante.

El proceso de selección no estuvo marcado por una valoración negativa de Fornaroli. El piloto italiano tuvo un rendimiento sólido durante la etapa de preparación y obtuvo resultados positivos en el trabajo realizado junto al equipo, lo que lo mantuvo como uno de los dos perfiles más firmes entre los cinco nombres barajados en un principio por Komatsu.

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La diferencia final no se explicaría por motivos estrictamente deportivos, sino por la intervención directa de Gene Haas, quien impulsó la candidatura de Cámara y lo colocó por delante en la definición del segundo asiento para 2027.

La eventual llegada de Cámara tendría una relevancia particular en el vínculo entre Haas y Ferrari, que es su proveedor de motores. Oliver Bearman, actual piloto de la escudería estadounidense, también se formó en la Ferrari Driver Academy y ocupa el rol de piloto reserva del equipo italiano. Con la incorporación de Cámara, Haas contaría con dos pilotos surgidos de la estructura de Ferrari compitiendo de manera simultánea dentro de la misma escudería en 2027.

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Cámara probando una Ferrari de F1 (@formula2)

El brasileño de 21 años, oriundo de Recife, es segundo en el campeonato de la Fórmula 2. Ostenta 170 puntos y está a 7 del líder Nikola Tsolov, el protegido de Red Bull. Restan tres fechas para terminar la temporada y el certamen continuará este fin de semana en las calles de Bakú, también en el marco del Gran Premio de Azerbaiyán de F1.

Para Maranello, este escenario implicaría tener a dos jóvenes pilotos en los que invirtió de forma directa compitiendo juntos en un mismo equipo cliente de F1, una situación sin precedentes recientes para el programa de desarrollo de la marca italiana. De prosperar el tema, habrá dos brasileños en la Máxima luego de once años cuando en 2016 estuvieron Felipe Massa (Williams) y Felipe Nasr (Sauber). Hoy Gabriel Bortoleto corre en Audi.

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Cámara ocuparía el lugar de Ocon, que no habría cumplido con los objetivos pautados por Haas para esta temporada. El galo ocupa el puesto 18º en el Campeonato Mundial de Conductores con 3 puntos, mientras que el inglés es 13º y cosechó 18 unidades.